  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【招金配股】國際金價創新高後回調，招金高位抽水宜觀望？

15/04/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國上周五（5日）公布3月非農就業職位增加30.3萬個，遠超市場預期，對市場已造成一定程度恐慌？聯儲局早前預期最快6月開始減息，現存在更多變數？溫傑表示，美國最新非農就業數據強勁，但仍有修訂空間，相對上參考價值有限，當中工資增長符合預期，因此美股上周五收市僅偏軟而非大跌。截至今早，Fed Watch利率期貨數據顯示，預料聯儲局六月開始減息的機會率跌至不足50％，比比認為，減息預期雖有所降溫，但市場普遍預料美國將步入減息周期，因此6月抑或7月開始減息都唔會太大問題分別不大。紐約期金一度升逾2400美元大關，隨後急速回吐，今早金礦股普遍受壓。招金(01818)趁金價處於高水平，宣布計劃以每股13.2港元配股，集資逾17億，股價今早一度跌逾一成，低見13.08元。截至10時50分，招金仍跌逾9％，於現貨主板市場錄得近3億淨主動買入，為第二大淨掃貨股份，整體買沽比率達到68：32，反映買家入市態度進取，投資者可趁低吸納嗎？溫傑認為，招金2023年業績理想，加上近日金價上升，刺激招金股價創近期高位，惟提醒投資者地緣政治因素變數大，暫時宜保持觀望態度。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=dio8yWgTrKI

 

 

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02169

滄港鐵路

0.900

異動股

00968

信義光能

5.710

異動股

02105

來凱醫藥－Ｂ

7.750

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02169 滄港鐵路
  • 0.890
  • 00968 信義光能
  • 5.720
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 7.810
  • 03789 御佳控股
  • 0.065
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 8.940
股份推介
  • 01787 山東黃金
  • 18.820
  • 目標︰$22.50
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.560
  • 目標︰$2.00
  • 03983 中海石油化學
  • 2.440
  • 目標︰$2.48
  • 02378 保誠
  • 68.450
  • 目標︰$80.00以上
  • 03669 永達汽車
  • 2.000
  • 目標︰$2.65
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.650
  • 01299 友邦保險
  • 45.600
  • 00001 長和
  • 36.100
  • 00005 滙豐控股
  • 63.000
  • 00700 騰訊控股
  • 303.200
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 67.950
  • 目標︰--
  • 01766 中國中車
  • 4.510
  • 目標︰$5.26
  • 02130 嘉泓物流
  • 5.340
  • 目標︰$8.80
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 03175 Ｆ三星原油期
  • 7.610
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.370
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 208.400
即時重點新聞

16/04/2024 09:22  恒指低開232點報16367，申洲挫5%，九置跌4%

16/04/2024 09:17  【外圍經濟】圓匯低見154.45，鈴木：擬採取一切可行措施

16/04/2024 08:32  《盤前攻略》債息上升美股齊跌，道指連跌六日，恒指料低開過百點

16/04/2024 07:50  《國金頭條》以色列勢回擊伊朗，美股續挫道指連跌六日

16/04/2024 08:25  【外圍經濟】特斯拉全球裁員逾10%，兩高層離職，股價再挫3%

16/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒５４億元，買中移動沽港交所

16/04/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】花旗升恒生一成目標，麥格理恢復追蹤蔚小理

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

15/04/2024 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８３２３，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | MLF連續兩月縮量，高盛稱民企保交樓資金缺4萬億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 博時、華夏基金等獲證監會批准發行虛幣現貨ETF新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：美儲減息勢在必行，未來路徑還看大選（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

網絡領先者有機會是黃賭毒？Pokemon不是VR技術第一人？盯緊更聰明的人便知潮流興甚麼！
人氣文章

智城物語．方展策

Tesla Robotaxi八月亮相！是商業炒作、還是技術創新？電動車真正救命稻草卻是另一產品？
人氣文章

Member Zone

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

粉紅色腕錶推介！Tudor、Breitling、NOMOS Glashütte演繹「粉紅粉紅趣緻的臉」，讓少女心爆棚！
人氣文章

Beauty

將巴黎咖啡館的香氣帶回家！Diptyque以Café Verlet的甜點為靈感，推出香甜誘人的香氛蠟燭 2
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Wine pairing 晚餐推介！讓酒體飽滿的舊世界葡萄酒，點綴層次多變、佈滿雪花紋的和牛美饌
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春天湯水 | 想孩子長高要把握春天養生！脾胃受寒、腎虛不利長高！開冷氣、食冰凍生果都唔得？推介健脾益氣「小兒太平湯」
人氣文章
失禁原因 ｜ 年薪愈高愈易失禁？日本節目調查：收入達呢個數有近半人試過大便失禁！大便失禁與工作有關？
人氣文章
心臟怕「鹹」、腎怕「渴」？台灣營養師公開8大器官最忌飲食習慣！暴飲暴食小心「血糖震盪」傷胰臟？即睇保護器官食物推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 09:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 09:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 09:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/04/2024 09:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事15/04/2024
神州經脈 | MLF連續兩月縮量，高盛稱民企保交樓資金缺4萬億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金