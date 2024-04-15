【招金配股】國際金價創新高後回調，招金高位抽水宜觀望？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國上周五（5日）公布3月非農就業職位增加30.3萬個，遠超市場預期，對市場已造成一定程度恐慌？聯儲局早前預期最快6月開始減息，現存在更多變數？溫傑表示，美國最新非農就業數據強勁，但仍有修訂空間，相對上參考價值有限，當中工資增長符合預期，因此美股上周五收市僅偏軟而非大跌。截至今早，Fed Watch利率期貨數據顯示，預料聯儲局六月開始減息的機會率跌至不足50％，比比認為，減息預期雖有所降溫，但市場普遍預料美國將步入減息周期，因此6月抑或7月開始減息都唔會太大問題分別不大。紐約期金一度升逾2400美元大關，隨後急速回吐，今早金礦股普遍受壓。招金(01818)趁金價處於高水平，宣布計劃以每股13.2港元配股，集資逾17億，股價今早一度跌逾一成，低見13.08元。截至10時50分，招金仍跌逾9％，於現貨主板市場錄得近3億淨主動買入，為第二大淨掃貨股份，整體買沽比率達到68：32，反映買家入市態度進取，投資者可趁低吸納嗎？溫傑認為，招金2023年業績理想，加上近日金價上升，刺激招金股價創近期高位，惟提醒投資者地緣政治因素變數大，暫時宜保持觀望態度。

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