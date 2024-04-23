  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中東局勢緩和金價急跌，紫金績後獲大行祝福，金礦股可趁調整吸納？

23/04/2024

　　中東局勢轉趨緩和，之前屢創新高的金價終迎來較大調整。紐約期金昨日(22日)跌67.4美元或2.8%，收報每盎司2346.4美元，創去年2月3日以來最大跌幅，且於亞洲時段進一步下跌，現跌29.8美元或1.27%，報每盎司2316.6美元(4:55pm)。金礦股今日(23日)全線下挫，其中紫金礦業(02899)雖然公布首季盈利按年升15%，符合市場預期，獲大行唱好，但股價仍逆市跌逾3%，連跌兩日，累跌近8%。不過，有分析師指推動金價漲勢因素仍然存在，料年底超過2500美元，金礦股可否趁調整吸納呢？

（紫金礦業網頁截圖）

 

伊朗淡化以色列報復性襲擊　美國PCE通脹數據惹關注


　　以色列本月初空襲伊朗駐敘利亞領事館後，雙方互發無人機報復，令黃金等避險資產價格走高。不過，伊朗過去數日淡化以色列對伊朗的報復性襲擊，自早前聲稱上周五(19日)擊落3架無人機後，未再承認有其他傷亡或經濟損失，BBC報道指，如此低調的處理手法可能顯示兩國爭端已告終。


　　道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示，市場對中東軍事報復行動的憂慮減輕，令投資者拋售黃金獲利。而本周五(26日)公布的美國核心個人消費支出平減指數(PCE)將受市場高度關注，如果PCE報告意外顯示通脹降溫，金價可能會重回歷史高位。此外，亞洲以外的黃金購買活動將會持續，因為黃金被視為對沖貨幣升值的工具。

 

分析師：推動金價漲勢因素仍存　料年底超過2500美元

 

中東局勢緩和金價急跌，紫金績後獲大行祝福，金礦股可趁調整吸納？

（資料圖片）


　　金價雖見較大調整，但有分析師表示，推動其3月份突破性漲勢的因素仍然存在。各國央行繼續購買黃金作為避險資產，以對沖不斷上升的債務水平和美元的風險。與此同時，亞洲投資者仍主導市場，因為他們繼續實現投資組合的多樣化。MKS PAMP金屬戰略主管Nicky Shiels稱，儘管黃金在短期內還有下跌空間，但仍維持每盎司2500美元的價格目標。Trade Nation的高級市場分析師David Morrison表示，黃金價格有下行潛力，但先前的調整已被證明是不錯的買入機會。當貴金屬經歷了過去十周所見的那種漲幅時，拋售可能會很深，但也可能很短暫。


　　經紀公司DeCarley Trading的聯合創始人Carley Garner表示，2330美元或2300美元是錯過了最初漲勢的投資者的穩固入場點，目前對黃金的上行目標是每盎司2650美元。Capitalight Research的首席研究員Chantelle Schieven預計黃金價格將在年底超過每盎司2500美元，這比她之前的目標2400美元高。

 

紫金首季純利按年升15%至63億人幣　礦產金產量增5%


　　另方面，紫金礦業公布，截至3月31日止第一季純利62.6億元人民幣，按年升15.1%，扣除非經常性損益之純利62.2億元人民幣，升15.9%。營業收入747.8億元人民幣，跌0.22%，加權平均淨資產收益率5.58%，跌0.31個百分點。首季礦產金錄16.8噸產量，按年增5%，按季則跌4.7%；礦產銅錄26.2萬噸產量，按年增5.2%，按季亦升3.8%；礦產鋅產量有9.8萬噸，按年跌8.5%，按季則跌0.2%。礦山企業毛利率為54.5%，按年增長0.97個百分點。

 
　　集團指，季內有效遏制主要礦產品成本上升勢頭，整體運營成本按季下降明顯，加上金銅價格持續上漲的背景下，公司毛利水平大幅增加。以單位銷售成本來看，礦產金精礦的成本按季跌14%，至每克145.17元人民幣；銅精礦的成本按季跌13%，至每噸1.85萬元人民幣。

 

美銀：紫金強勁盈利勢頭料持續　予目標價21元 

 

　　美銀證券發表研報指，紫金首季業績符預期，稅後純利63億元人民幣，按年增長15%，按季升26%，達該行及市場對公司全年預測的22%及23%；收入達750億元人民幣，按年跌0.2%，按季升9%。整體毛利112億元人民幣，按年升6%，按季升3%。紫金盈利的季度增長主要因金屬價格自今年首季起上漲；單位成本按季有所降低，當中包括年終開支；礦山持續增產和併購帶來的產量增長。展望未來，預計現貨銅價與金價將較今年首季的平均價格增長14%，相信紫金強勁的盈利勢頭將在第二季延續。根據該行的預測模型，銅/金價每上升1%，將導致紫金今年稅後純利增長1.1%/0.7%，維持其「買入」評級，目標價21元。


　　高盛表示，紫金首季業績符合預期，純利按年增長15%至63億元人民幣，達到該行中期及全年盈利預測的51%及22%，期內成本控制情況改善，經營性現金流增長4%至82億元人民幣，淨負債比率則從去年底的117%降至110%。維持其盈利預測不變，經常性純利估計會從去年度的224億元人民幣，增長至2026年的351億元人民幣，即年均複合增長率將達到16%，維持「買入」評級，目標價19元。


　　瑞銀指，紫金公布首季純利62.61億元人民幣，達該行及市場對公司全年預測的24.6%及22.7%。紫金的礦產銅平均售價按季升4%，較倫敦金屬交易所(LME)按季升3%為好，同時礦產銅的成本亦控制得宜，按季跌12%。受惠於波格拉金礦復工，銅銷量按季增7700噸。根據已公布的平均售價、單位成本和銷量，銅預計將比上季貢獻多13億元人民幣的毛利。至於黃金方面，紫金礦產金的平均售價按季升9%，較倫敦金價按季增幅4%為佳，同時礦產金單位成本也按季跌12%，但礦產金的產量及銷量較上季下降830及1477公斤，主要由於山西紫金停產，故礦產金按季僅貢獻多6.07億元人民幣毛利，維持目標價18元及「買入」評級。

 

張智威：央行齊買金可撐起金價　黃金ETF比金礦股穩陣

 

中東局勢緩和金價急跌，紫金績後獲大行祝福，金礦股可趁調整吸納？

（張智威）

 

　　信誠證券聯席董事張智威於今日《hot talk 1點鐘》節目指，金價之前一直衝高，之所以回調是因伊朗及以色列的衝突暫告一段落，令避險情緒降溫。不過，金價早於今年2、3月已開始升，當時中東局勢仍未算危急，相信金價往後仍可持續上升，因各國央行齊儲備黃金，原因之一是美國利率去向不明確，央行都不太相信美元，覺得揸多些黃金較實在較穩陣。而中東局勢能否持續緩和也很難說，始終有些國家是「世仇」，恩怨不易化解。值得一提，之前金價之所以勁升，主要不是由散戶買金帶動，而是因代表國家的央行不斷買金，例如中國已連續17個月增持黃金。他預料，金價只屬短期調整，中長線仍會回升，甚至可上試2400美元或更高水平。

 

　　張智威續指，買金礦股主要是因看好金價，但要小心之前有些金礦股突然配股令股價受壓，若看好黃金不如買SPDR金ETF(02840)，起碼它會跟金價走，不怕有供股、配股、集資等，相對穩健。雖然上升的時候，它的升勢未必及金礦股，但跌的時候也不會跌得太急。而金礦股現時明顯隨金價回落有調整，但紫金跌至現價可望會有反彈，若金價不跌穿2300美元，有貨可續持有。

 

　　紫金礦業今日收市跌3.08%報16.34元，連跌兩日，累跌7.89%，成交13.23億元。其他金礦股亦普遍下跌，招金礦業(01818)跌3.6%報11.8元，山東黃金(01787)跌2.61%報16.4元，靈寶黃金(03330)跌3.84%報3.26元，中國黃金國際(02099)跌5.21%報45.5元。SPDR金ETF則跌2.16%報1675元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


另外，信誠證券聯席董事張智威，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評金價及港股大市，立即重溫


其他金價/金礦股相關新聞：
《Ａ股焦點》金價顯著回吐，北方銅業跌停，洛鉬A挫逾半成
《Ａ股行情》滬指半日跌0.41%，外圍局勢暫降溫資源股顯著挫
【外圍經濟】以色列和伊朗緊張局勢緩和，金價及金礦股下跌

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

105.000

異動股

00274

復興亞洲

0.033

異動股

01141

民銀資本

0.234

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 105.000
  • 00274 復興亞洲
  • 0.033
  • 01141 民銀資本
  • 0.234
  • 02708 艾伯科技
  • 0.027
  • 00700 騰訊控股
  • 332.400
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 5.800
  • 目標︰$6.30
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 16.180
  • 目標︰$17.40
  • 00686 北京能源國際
  • 0.131
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.060
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 391.600
  • 目標︰$440.00
人氣股
  • 01114 華晨中國
  • 7.450
  • 00700 騰訊控股
  • 332.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.800
  • 00005 滙豐控股
  • 64.250
  • 00388 香港交易所
  • 230.800
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 332.400
  • 目標︰$400.00
  • 00772 閱文集團
  • 25.950
  • 目標︰$28.00
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.270
  • 目標︰$1.60
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 31.350
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.510
  • 內險 More
  • 01508 中國再保險
  • 0.540
即時重點新聞

23/04/2024 16:36  《盤後部署》恒指高開高走料挑戰萬七，東風集團積極回購股價看好

23/04/2024 17:23  平保(02318)首季少賺4.3%，新業務價值升20.7%

23/04/2024 17:52  《國企紅籌》中電信(728)首季純利升7.7%至86億人幣

23/04/2024 16:35  《本港經濟》3月CPI升2%低於預期，首季升1.9%

23/04/2024 17:55  陳翊庭：過去數年IPO疲弱是全球現象，地緣政治等因素屬短期

23/04/2024 18:01  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒４億元，買中行沽滙控

23/04/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】花旗升渣打目標８％，高盛削理想目標逾一成

19/04/2024 11:48  《嚟緊炒Ｄ乜》海螺水泥整固待變，中線獲利目標２４銀

23/04/2024 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８３６６，隔夜拆息較上日軟至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中方就布林肯訪華定五大目標，華為問界新車發布新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東局勢緩和金價急跌，紫金績後獲大行祝福，金礦股可趁調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

中美 | 外媒：美擬制裁部分中資銀行嚇阻中國支援俄軍事生產新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

馮盈盈《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》鬥講三級片名笑死！真性情寸爆梁競徽帶貨能力差！被反擊擔正劇集收視一般
人氣文章

騙局大拆解

WhatsApp騙案 | 網上帳戶騎劫案急升！受害人難察覺？2024首3月超過800宗、最大一宗損失約149萬！同場加映最新另類詐騙手法：騙徒假扮高價回收舊衣物、學校職員騙財
人氣文章

著數速遞

SOGO Thankful Week 2024 | 崇光感謝祭4.26開鑼！美妝護膚、家品電器、名牌手袋勁抵！CLARINS套裝激減$1,506 / 花旗參$320有3盒 / 限量咖啡機平一半！睇埋會員期間限定優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

LOEWE 2024 Paula’s Ibiza：特大可愛Squeeze Bag、人氣Puzzle Tote推拉菲草版本！Flamenco Purse Bucket多種揹法超實用！
人氣文章

Travel & Dining

MUJI第二間高級民宿登陸日本豐島！MUJI BASE TESHIMA：入住90年歷史古民家，飽覽一望無際的瀨戶內海
人氣文章

Fashion

金像獎2024：盤點紅地毯女星精彩造型！劉嘉玲最具話題「龍蝦裝」、余香凝簡約華麗影后Look！Angelababy驚喜現身超仙氣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
防曬霜大檢閱！3款毒性水平高、2款含高濃度類雌激素！公開8款被評為品質卓越防曬！世衛：過量類雌激素可致癌、不育
人氣文章
走塑實施！網民呻外賣紙碗變形幾乎溶掉！營養師警告：紙餐具或會釋放塑化劑！點用較安全？新文章
人氣文章
安老院｜全港首間安老院舍進駐「友伴犬」！動物融入安老服務，愛與陪伴有助消除長者孤獨感
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2024 21:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/04/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事23/04/2024
神州經脈 | 中方就布林肯訪華定五大目標，華為問界新車發布
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金