中東局勢緩和金價急跌，紫金績後獲大行祝福，金礦股可趁調整吸納？

中東局勢轉趨緩和，之前屢創新高的金價終迎來較大調整。紐約期金昨日(22日)跌67.4美元或2.8%，收報每盎司2346.4美元，創去年2月3日以來最大跌幅，且於亞洲時段進一步下跌，現跌29.8美元或1.27%，報每盎司2316.6美元(4:55pm)。金礦股今日(23日)全線下挫，其中紫金礦業(02899)雖然公布首季盈利按年升15%，符合市場預期，獲大行唱好，但股價仍逆市跌逾3%，連跌兩日，累跌近8%。不過，有分析師指推動金價漲勢因素仍然存在，料年底超過2500美元，金礦股可否趁調整吸納呢？





（紫金礦業網頁截圖）

伊朗淡化以色列報復性襲擊 美國PCE通脹數據惹關注





以色列本月初空襲伊朗駐敘利亞領事館後，雙方互發無人機報復，令黃金等避險資產價格走高。不過，伊朗過去數日淡化以色列對伊朗的報復性襲擊，自早前聲稱上周五(19日)擊落3架無人機後，未再承認有其他傷亡或經濟損失，BBC報道指，如此低調的處理手法可能顯示兩國爭端已告終。



道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示，市場對中東軍事報復行動的憂慮減輕，令投資者拋售黃金獲利。而本周五(26日)公布的美國核心個人消費支出平減指數(PCE)將受市場高度關注，如果PCE報告意外顯示通脹降溫，金價可能會重回歷史高位。此外，亞洲以外的黃金購買活動將會持續，因為黃金被視為對沖貨幣升值的工具。

分析師：推動金價漲勢因素仍存 料年底超過2500美元

（資料圖片）



金價雖見較大調整，但有分析師表示，推動其3月份突破性漲勢的因素仍然存在。各國央行繼續購買黃金作為避險資產，以對沖不斷上升的債務水平和美元的風險。與此同時，亞洲投資者仍主導市場，因為他們繼續實現投資組合的多樣化。MKS PAMP金屬戰略主管Nicky Shiels稱，儘管黃金在短期內還有下跌空間，但仍維持每盎司2500美元的價格目標。Trade Nation的高級市場分析師David Morrison表示，黃金價格有下行潛力，但先前的調整已被證明是不錯的買入機會。當貴金屬經歷了過去十周所見的那種漲幅時，拋售可能會很深，但也可能很短暫。



經紀公司DeCarley Trading的聯合創始人Carley Garner表示，2330美元或2300美元是錯過了最初漲勢的投資者的穩固入場點，目前對黃金的上行目標是每盎司2650美元。Capitalight Research的首席研究員Chantelle Schieven預計黃金價格將在年底超過每盎司2500美元，這比她之前的目標2400美元高。

紫金首季純利按年升15%至63億人幣 礦產金產量增5%



另方面，紫金礦業公布，截至3月31日止第一季純利62.6億元人民幣，按年升15.1%，扣除非經常性損益之純利62.2億元人民幣，升15.9%。營業收入747.8億元人民幣，跌0.22%，加權平均淨資產收益率5.58%，跌0.31個百分點。首季礦產金錄16.8噸產量，按年增5%，按季則跌4.7%；礦產銅錄26.2萬噸產量，按年增5.2%，按季亦升3.8%；礦產鋅產量有9.8萬噸，按年跌8.5%，按季則跌0.2%。礦山企業毛利率為54.5%，按年增長0.97個百分點。



集團指，季內有效遏制主要礦產品成本上升勢頭，整體運營成本按季下降明顯，加上金銅價格持續上漲的背景下，公司毛利水平大幅增加。以單位銷售成本來看，礦產金精礦的成本按季跌14%，至每克145.17元人民幣；銅精礦的成本按季跌13%，至每噸1.85萬元人民幣。

美銀：紫金強勁盈利勢頭料持續 予目標價21元

美銀證券發表研報指，紫金首季業績符預期，稅後純利63億元人民幣，按年增長15%，按季升26%，達該行及市場對公司全年預測的22%及23%；收入達750億元人民幣，按年跌0.2%，按季升9%。整體毛利112億元人民幣，按年升6%，按季升3%。紫金盈利的季度增長主要因金屬價格自今年首季起上漲；單位成本按季有所降低，當中包括年終開支；礦山持續增產和併購帶來的產量增長。展望未來，預計現貨銅價與金價將較今年首季的平均價格增長14%，相信紫金強勁的盈利勢頭將在第二季延續。根據該行的預測模型，銅/金價每上升1%，將導致紫金今年稅後純利增長1.1%/0.7%，維持其「買入」評級，目標價21元。



高盛表示，紫金首季業績符合預期，純利按年增長15%至63億元人民幣，達到該行中期及全年盈利預測的51%及22%，期內成本控制情況改善，經營性現金流增長4%至82億元人民幣，淨負債比率則從去年底的117%降至110%。維持其盈利預測不變，經常性純利估計會從去年度的224億元人民幣，增長至2026年的351億元人民幣，即年均複合增長率將達到16%，維持「買入」評級，目標價19元。



瑞銀指，紫金公布首季純利62.61億元人民幣，達該行及市場對公司全年預測的24.6%及22.7%。紫金的礦產銅平均售價按季升4%，較倫敦金屬交易所(LME)按季升3%為好，同時礦產銅的成本亦控制得宜，按季跌12%。受惠於波格拉金礦復工，銅銷量按季增7700噸。根據已公布的平均售價、單位成本和銷量，銅預計將比上季貢獻多13億元人民幣的毛利。至於黃金方面，紫金礦產金的平均售價按季升9%，較倫敦金價按季增幅4%為佳，同時礦產金單位成本也按季跌12%，但礦產金的產量及銷量較上季下降830及1477公斤，主要由於山西紫金停產，故礦產金按季僅貢獻多6.07億元人民幣毛利，維持目標價18元及「買入」評級。

張智威：央行齊買金可撐起金價 黃金ETF比金礦股穩陣

（張智威）

信誠證券聯席董事張智威於今日《hot talk 1點鐘》節目指，金價之前一直衝高，之所以回調是因伊朗及以色列的衝突暫告一段落，令避險情緒降溫。不過，金價早於今年2、3月已開始升，當時中東局勢仍未算危急，相信金價往後仍可持續上升，因各國央行齊儲備黃金，原因之一是美國利率去向不明確，央行都不太相信美元，覺得揸多些黃金較實在較穩陣。而中東局勢能否持續緩和也很難說，始終有些國家是「世仇」，恩怨不易化解。值得一提，之前金價之所以勁升，主要不是由散戶買金帶動，而是因代表國家的央行不斷買金，例如中國已連續17個月增持黃金。他預料，金價只屬短期調整，中長線仍會回升，甚至可上試2400美元或更高水平。

張智威續指，買金礦股主要是因看好金價，但要小心之前有些金礦股突然配股令股價受壓，若看好黃金不如買SPDR金ETF(02840)，起碼它會跟金價走，不怕有供股、配股、集資等，相對穩健。雖然上升的時候，它的升勢未必及金礦股，但跌的時候也不會跌得太急。而金礦股現時明顯隨金價回落有調整，但紫金跌至現價可望會有反彈，若金價不跌穿2300美元，有貨可續持有。

紫金礦業今日收市跌3.08%報16.34元，連跌兩日，累跌7.89%，成交13.23億元。其他金礦股亦普遍下跌，招金礦業(01818)跌3.6%報11.8元，山東黃金(01787)跌2.61%報16.4元，靈寶黃金(03330)跌3.84%報3.26元，中國黃金國際(02099)跌5.21%報45.5元。SPDR金ETF則跌2.16%報1675元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，信誠證券聯席董事張智威，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評金價及港股大市，立即重溫







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