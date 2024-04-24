美股 | 財報周美股延續漲勢，但特斯拉盤後公布業績欠佳

．美國股市周二延續財報周漲勢，投資者注意力轉向大型科技公司業績

．特斯拉在盤後公布的業績，遜於市場預期

美國股市周二（23日）延續財報周漲勢，投資者注意力轉向大型科技公司業績，但特斯拉在盤後公布的業績，遜於市場預期。

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納指漲245.34點，或1.6%，報15696.64點。道指漲263.71點，或0.7%，報38503.69點。標普500漲59.95點，或1.2%，報5070.55點。



分析指，基於對中東緊張局勢最嚴重階段可能已經過去，投資者情緒好轉。美股本周頭兩天的上漲，抹去了上周的大部分跌幅，反映出投資者樂觀認為經濟增長將繼續惠及企業利潤。



個股方面，通用電氣上漲，該公司上調了對航空航天業務的全年利潤指引。Spotify也走高，該公司報告付費用戶總數同比增長。



備受關注的特斯拉在市場收盤後公布業績。今年前三個月，特斯拉調整後的每股純益為45美仙，華爾街預期為52美仙。銷售額降至213億美元，分析師預期為223億美元。



*PMI低於預期美元走軟*



美國4月採購經理指數(PMI)低於預期，顯示企業活動擴張速度為今年以來最慢。美匯指數回落0.35%，至105.7。美元兌日圓盤中觸及154.88高點，尾盤下跌0.1%，至154.74。



日經亞洲報導稱，日本央行料將在周四（25日）開始的貨幣政策會議上，關注日圓走弱問題。曾任財務省副大臣、主管國際事務的古澤滿宏則表示，如果日圓進一步走軟，日本官方將處於入市干預的邊緣。



英鎊兌美元一度上漲0.9%，至1.2458美元，創出今年以來的最大盤中漲幅。歐元兌美元上漲0.5%至1.0711美元，為4月12日以來最高，之後有所回落。



黃金在觸及兩周低位後走穩，紐約期金跌4.3美元，收每盎司2342.1美元，是4月4日以來最低收盤價。現貨金持穩於每盎司2327.5美元。

撰文:經濟通國金組

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