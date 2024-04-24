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業績 | 港交所：首季滬深港通收入及其他收益升4%，新股集資額跌28%

24/04/2024

．港交所公布今年首季業績，期內收入及其他收益52.01億元，按年跌6.4%。

．港交所稱，主要業務收入較2023年第一季下跌7%，反映標題平均每日成交額下跌令交易及結算費減少、保證金與結算所基金的投資收益淨額減少以及上市費收入減少

 

業績 | 港交所：首季滬深港通收入及其他收益升4%，新股集資額跌28%

 

　　港交所(00388)公布今年首季業績，期內收入及其他收益52.01億元，按年跌6.4%。

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　　港交所稱，主要業務收入較2023年第一季下跌7%，反映標題平均每日成交額下跌令交易及結算費減少、保證金與結算所基金的投資收益淨額減少以及上市費收入減少，但LME交易及結算費收入因成交量及收費上升而有所增加已抵銷部分跌幅。


　　期內，現貨市場標題平均每日成交金額為994億元，較2023年第四季上升9%，但較2023年第一季下跌22%。


　　首季滬深港通北向及南向交易平均每日成交金額分別達1330億元人民幣及310億港元。滬深港通收入及其他收益為5.85億元，按年升約4%。


　　債券通方面，北向通的交投繼續呈整體上升趨勢，平均每日成交金額創452億元人民幣的季度新高，按年上升22%。

*首季24隻ESG債券上市，集資340億元*


　　第一季，共有80隻新債務證券於聯交所上市，集資超過1340億元，當中包括24隻ESG相關債券新上市，總集資額340億元。於2024年3月31日，上市債券總數為1608隻，未償還總額超過5.3萬億元。
　　


*首季新上市公司僅12家，集資額按年跌28%*


　　至於新股集資，首季於香港交易所新上市的公司共12家，集資額合共48億元，較2023年第一季下跌28%。截至2024年3月31日共有85宗申請在處理中。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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