業績 | 港交所：首季滬深港通收入及其他收益升4%，新股集資額跌28%
24/04/2024
．港交所公布今年首季業績，期內收入及其他收益52.01億元，按年跌6.4%。
．港交所稱，主要業務收入較2023年第一季下跌7%，反映標題平均每日成交額下跌令交易及結算費減少、保證金與結算所基金的投資收益淨額減少以及上市費收入減少
港交所(00388)公布今年首季業績，期內收入及其他收益52.01億元，按年跌6.4%。
推薦閱讀：
《本港樓市》資策「高臨」首推52伙，入場折實479.3萬起
資本策略地產(00497)旗下彌敦道350號住宅項目「高臨」首批以「高鐵臨門價」推售52伙，折實售價479.3萬元起......
【比特幣】美國司法部建議，重判幣安前執行長趙長鵬3年監禁
美國司法部建議，重判全球最大加密貨幣交易所幣安前執行長趙長鵬36個月監禁........
港交所稱，主要業務收入較2023年第一季下跌7%，反映標題平均每日成交額下跌令交易及結算費減少、保證金與結算所基金的投資收益淨額減少以及上市費收入減少，但LME交易及結算費收入因成交量及收費上升而有所增加已抵銷部分跌幅。
期內，現貨市場標題平均每日成交金額為994億元，較2023年第四季上升9%，但較2023年第一季下跌22%。
首季滬深港通北向及南向交易平均每日成交金額分別達1330億元人民幣及310億港元。滬深港通收入及其他收益為5.85億元，按年升約4%。
債券通方面，北向通的交投繼續呈整體上升趨勢，平均每日成交金額創452億元人民幣的季度新高，按年上升22%。
*首季24隻ESG債券上市，集資340億元*
第一季，共有80隻新債務證券於聯交所上市，集資超過1340億元，當中包括24隻ESG相關債券新上市，總集資額340億元。於2024年3月31日，上市債券總數為1608隻，未償還總額超過5.3萬億元。
*首季新上市公司僅12家，集資額按年跌28%*
至於新股集資，首季於香港交易所新上市的公司共12家，集資額合共48億元，較2023年第一季下跌28%。截至2024年3月31日共有85宗申請在處理中。
撰文：經濟通採訪組
2024-04-24｜ 美股反彈可持續？| 歐央行大放鴿 歐股追落後？| TESLA 盤後急升13% 業績差早已反映？｜GLOBAL Wednesday｜#黃偉康 #直播 #hottalk1點鐘
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇