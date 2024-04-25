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電動車 | 電動小巴試驗計劃暫僅兩同款小巴獲資助試行

25/04/2024

．政府2020年初在預算案提出，預留8000萬元推出「電動公共小型巴士先導試驗計劃」

．《商業電台》報道，該計劃提出至今4年，只得2架小巴獲資助，上月起開始試驗

 

》政府2020年初在預算案提出，預留8000萬元推出「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，當時目標在2023年，測試40架電動小巴，但《商業電台》報道，該計劃提出至今4年，只得2架小巴獲資助，上月起開始試驗。

 

　　政府2020年初在預算案提出，預留8000萬元推出「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，當時目標在2023年，測試40架電動小巴，但《商業電台》報道，該計劃提出至今4年，只得2架小巴獲資助，上月起開始試驗。

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*充電設施仍不足，位置不便*


　　有申請的小巴營辦商指，電動小巴運作順利，但充電設施仍不足，位置不便，阻礙他們換車；有未參與小巴業界質疑，電動小巴技術未成熟，又認為電動小巴車價太貴。


　　小巴營運商樂華小巴，去年底透過試驗計劃，獲政府資助八成車價，用近30萬元，購買原價130多萬的全電動小巴，服務來往觀塘裕民坊至樂華邨的22M短途線。電動小巴每充滿一次電後，最長可以行駛六、七十公里，大約2個多小時，每更要充2-3次電，每次充電要10分鐘。



*業界倡將充電設施設置在小巴站*


　　樂華小巴股東趙國強表示，電動小巴至今運作順利，但充電設施不足，每次小巴需要另外駛到交匯處的另一地點充電，並不方便，建議將充電設施設置在小巴站，以便小巴在上落客時充電，提升效率。他指，政府已計劃在裕民坊再設置2個充電點，希望加快進度。


　　根據環保署早前回覆立法會特別財委會的資料，計劃前年接獲17個電動小巴型號申請，只有6間供應商合規格，暫僅3款車型通過全部測試，可供小巴營辦商選擇；計劃最終亦只收到4宗小巴營辦商申請，2宗獲批，2間營辦商各購入同一型號的電動小巴。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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