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國航首季仍錄虧損國藥少賺一成，兩股齊逆市下挫應該點部署？

29/04/2024

　　港股近期表現理想，今早(29日)一度重上18000點，不過仍有業績較差的股份逆市下挫，其中國航(00753)首季營業收入按年升60%，但仍錄得虧損約17億元人民幣，差過市場預期，且集團仍擬購買100架C919國產飛機，涉資逾800億元，股價最多跌近一成低見3.73元，半日仍跌約半成。另國藥(01099)首季盈利按年跌10.7%，營業收入也只升1.2%，另為了補充營運及備付資金，集團擬發行300億元人民幣非金融企業債務融資工具，股價最多插逾一成低見19.14元，半日仍跌近半成。不過，適值市況好轉，兩者股份或仍可吼位買入博反彈。

 

（Shutterstock）

 

國航首季虧損降至約17億人幣　營收按年升60%


　　國航公布，截至3月31日止第一季虧損約16.7億元人民幣，比去年同期虧損29億元人民幣收窄，每股虧損11分人民幣，扣除非經常性損益之虧損約17億元人民幣，比去年同期虧損30億元人民幣收窄。

 

　　另國航首季營業收入400.7億元人民幣，按年升59.8%，因增投增產，提升收益管理能力，財務費用升至約17億元人民幣，營業虧損19.5億元人民幣，比去年同期經營虧損33億元人民幣收窄，而虧損下跌因營業收入同比大幅提升，同時加強成本管控。經營活動產生的現金流量淨額升38.42%，至約94億元人民幣。

 

擬購100架C919國產飛機　料運力增約7.5%


　　此外，國航公布，與中國商用飛機公司簽訂協議，購買100架C919國產飛機(增程型)，須待股東批准。根據商飛公司提供最新目錄價格，100架C919飛機的基本價格合計約108億美元(約842億港元)。


　　國航指，商飛公司給予該集團購買飛機較大價格優惠，故交易實際對價低於飛機基本價格，而飛機購置事項所獲價格優惠對該集團機隊的單位經營成本並無重大影響。交易對價將以現金方式分期支付，以自有資金、商業銀行貸款及其他融資方式為交易提供資金，預計交易不會對現金流狀況或業務運營構成任何重大影響。以去年底可用噸公里計算，交易將使該集團運力增長約7.5%。新飛機計劃於今年至2031年分批交付，部分為滿足機隊老舊飛機退出的更新需求，運力實際淨增速度將維持在可控制範圍之內。

 

瑞銀予國航目標價4.6元籲沽售　惟花旗籲買入看7.1元

 

　　瑞銀發表研報指，國航首季錄淨虧損16.7億元人民幣，大幅遜於該行及市場預期，公司未有提供最新展望。此外，國航宣布向商飛公司購買100架C919飛機，總掛牌價格為108億美元，該行認為實際價格將更低，因為商飛公司提供重大折扣，但預期在供需動態改善和機票價格前景可能不如部分投資者原預期般強勁，估計國航新飛機訂單或對市場情緒產生壓力。考慮到國航盈利遜預期和飛機採購公告，預計投資者將產生負面反應，予目標價4.6元，評級「沽售」。


　　不過，花旗指，國航首季收入再創同期歷史新高，按年增長60%至400億元人民幣，比2019年同期亦增長23%，惟受高銷售成本拖累，首季錄得淨虧損17億元人民幣，預計在業績公布後會出現獲利回吐。而由於淡季和高油價，第二季可能會面臨挑戰，但該行仍看好夏季高峰，尤其是國際經濟復甦加速，予「買入」評級，目標價7.1元。

 

五一臨近國內機票價格下跌　航空公司運力投入太大

 

　　值得一提，隨著國內「五一」假期臨近，市場原本預計假期內民航和鐵路出行人數都將打破歷史最高紀錄，在航空公司投入大量運力後，現實卻是機票出售不及預期，導致價格大幅跳水。攜程旗下的航空數據平台FlightAI數據顯示，截至4月27日零時，預計4月28日至5月6日境內經濟艙平均含稅票價為969.9元人民幣，環比降2.36%，比12天下降12.38%，同比跌3.78%，比2019年同期上升18.5%。


　　另據「飛常准」數據監測，截至4月26日17時，近7天搜索五一國內經濟艙機票不含稅均價為852元人民幣，同比跌1.13%，周環比跌22%。多個熱門航線5月1日價格並未上漲，仍有低價直飛機票，如上海至烏魯木齊票價690元人民幣起，廣州至北京票價530元人民幣起。攜程數據顯示，截至4月25日，五一假期境內航班單程均價同比下降5%。一名飛常准員工表示，此番降價是因為「航空公司運力投入太大，預期太高。」

 

國藥首季純利按年跌10.7%　營業收入升1.2%


　　另邊廂，國藥公布截至2024年3月31日止三個月之合併業績，期內歸屬於母公司所有者的淨利潤約14.20億元人民幣，按年跌10.7%；每股盈利0.46元人民幣，跌9.8%。期內營業總收入約1472.66億元人民幣，升1.2%；營業利潤約30.95億元人民幣，跌14.8%。

 

（國藥集團網頁截圖）

 

擬發行300億人幣非金融企業債務融資工具　補充營運及備付資金

 

　　另外，國藥公布，為滿足公司補充營運及備付資金的實際需求，董事會決議建議在中國境內統一註冊發行非金融企業債務融資工具(TDFI)額度，註冊金額300億元人民幣額度中，短期品種(一年及以內)250億元人民幣，中長期品種(原則不超過10年)50億元人民幣。

 

　　具體票面利率及支付方式將提請股東大會授權董事會或董事會授權人士，根據公司資金需求、市場利率情況及發行時市場情況通過市場詢價協商確定。募集資金將用於包括償還金融機構貸款、信用類到期債券，補充營運及備付等之流動資金，以及其他符合相關法律法規要求的用途。中長期品種所募得資金也可以用於項目建設。

 

李偉傑：國航回至3.6元才可吼　國藥跌至19.5元才值博 

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，雖然疫情後復常已有一段時間，但國航首季仍要虧損17億元人民幣，令市場失望，而為增加運力，其首季財務費用也增至17億元人民幣，集團更擬斥逾800億元購買100架C919國產飛機，恐加大資金壓力，令開支成本進一步增加，宜待管理層對未來發展作解說。股價方面，之前炒作五一黃金周已升了幾日，今日借業績差回吐合理，事實上，大市也開始有調整壓力，國航也可待回到3.5至3.6元才考慮吸納。

 

　　另李偉傑指，國藥業績表現普通，首季營業收入只升約1%，盈利更跌一成，加上並不屬當炒板塊，股價下挫很正常，而集團擬發行300億元人民幣非金融企業債務融資工具，雖能在一定程度上補充資本水平，但恐增加額外成本。今早國藥股價跌至4月橫行區近19元後反彈，但料仍需橫行整固，宜待回至19至19.5元才考慮，並要留意第二季藥品銷售表現。

 

　　國航半日跌5.07%收報3.93元，東航(00670)亦跌1.46%報2.02元，南航(01055)跌0.35%報2.83元。國藥則跌4.87%報20.5元，其他醫藥股普遍上升，石藥(01093)升1.97%報6.73元，中生製藥(01177)升3.25%報2.86元，翰森製藥(03692)升3.02%報17.74元，華潤醫藥(03320)升1.98%報5.14元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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