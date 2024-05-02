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日圓 | 日圓兌美元幾分鐘內急升3%，再惹日本政府干預疑雲

02/05/2024

．日圓兌美元在紐約尾盤數分鐘內突然猛漲逾3%，從157.58左右突然大漲至153.04，至亞洲時段周四（2日）早盤最新報155.78

．當天交易最後一小時換手的日圓相關期貨超過了40億美，再次引發了市場有關日本政府可能出手干預的揣測

 

日圓 | 日圓兌美元幾分鐘內急升3%，再惹日本政府干預疑雲

　　日圓兌美元在紐約尾盤數分鐘內突然猛漲逾3%，從157.58左右突然大漲至153.04，至亞洲時段周四（2日）早盤最新報155.78。當天交易最後一小時換手的日圓相關期貨超過了40億美，再次引發了市場有關日本政府可能出手干預的揣測。

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　　日本外匯事務負責人神田拒絕置評，該國是否干預了日圓。他於亞洲時段周四（2日）早間表示：「我現在對我們是否干預了外匯市場的問題無話可說，將在本月底披露干預數據。」


　　芝商所(CME)的數據顯示，這是2月2日以來合約成交數量的最高紀錄。野村國際外匯策略師YusukeMiyairi說：「從價格走勢來看這類似於干預行動。」

 

撰文：經濟通市場組

 

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