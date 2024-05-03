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美股 | 科技巨企拉抬大盤，蘋果盤後勁升，美股全面反彈

03/05/2024

．美國股市周四在大型科技股加持下走高，蘋果公布超預期的第二季業績，並宣布加大回購股票力度，股價在盤後交易中擴大戰果。

．蘋果收漲2.3%，該公司截至3月30日的第二財季營收，下降4.3%至908億美元，市場平均預期為903億美元

 

 

美股 | 科技巨企拉抬大盤，蘋果盤後勁升，美股全面反彈

　　美國股市周四（2日）在大型科技股加持下走高，蘋果公布超預期的第二季業績，並宣布加大回購股票力度，股價在盤後交易中擴大戰果。

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　　納指漲235.48點，或1.5%，收15840.96點。道指漲322.37點，或0.9%，收38225.66點。標普500漲45.81點，或0.9%，收5064.2點。


　　蘋果收漲2.3%，該公司截至3月30日的第二財季營收，下降4.3%至908億美元，市場平均預期為903億美元。蘋果還宣布將額外回購1100億美元股票，並增加季度派息。其他大盤領漲的公司還包括特斯拉、亞馬遜和英偉達。


　　在紐約交易的中概股亦表現強勁，納斯達克金龍中國指數大漲6%，創下去年7月底以來最大漲幅。小鵬汽車大漲16%，創下去年7月以來最大漲幅。嗶哩嗶哩上漲16%，貝殼上漲13%，京東上漲12%，理想汽車上漲10%。


　　投資者現在還關注周五（3日）重要的非農就業報告，市場預計上月就業增長放緩。華爾街分析指，財報季整體表現「好極了」，而且美國勞動力市場顯示出降溫跡象，經濟正在走向一個「有利於風險資產的環境」。投資者應該降低對今年聯儲局降息的預期，甚至要為不降息做好準備。


*美元兌日圓下跌0.9%*


　　紐約尾盤，美匯指數下跌0.37%，報105.36。日元持續走強，美元兌日圓下跌0.9%，至153.22，此前高點為156.28。黃金價格連續第二個交易日小幅走高，紐約期金漲1%，收每盎司2334.4美元。


　　原油在整個交易日窄幅波動後，收盤基本持平。紐約期油下跌0.1%，結算價報每桶78.95美元。布蘭特期油漲0.3%，報每桶83.67美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

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