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比特幣| 老虎證券推虛擬資產交易服務，可交易比特幣及以太幣等

06/05/2024

  • 香港專業投資者可通過老虎證券投資旗艦平台Tiger Trade一站式交易包括比特幣(BTC)和以太幣(ETH)等18種虛擬資產

  • 前老虎虛擬資產交易服務僅向專業投資者提供

 

比特幣| 老虎證券推虛擬資產交易服務，可交易比特幣及以太幣等

　　老虎證券(香港)宣布，正式推出虛擬資產交易服務，成為全港首批科技券商支援一個平台交易管理傳統證券以及虛擬資產。目前，香港專業投資者可通過老虎證券投資旗艦平台Tiger Trade一站式交易包括比特幣(BTC)和以太幣(ETH)等18種虛擬資產，以及股票、期權、期貨、美國國債、基金等各類全球資產。

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　　老虎證券較早前已獲得證監會提升其第1類牌照條件。此次亦宣布和持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange達成合作，為專業投資者提供安全虛擬資產交易服務。


　　虛擬資產交易佣金低至交易額的0.2%，並豁免託管費。和股票交易不同，虛擬資產為即時結算，可交易時間段為7x24小時。


　　目前老虎虛擬資產交易服務僅向專業投資者提供。符合資格的用戶，即擁有投資組合超過800萬元的香港居民或資產超過4000萬元的法團，在Tiger Trade APP提交專業投資者資料，完成證監會要求的投資者學習並簽署協議，即可參與虛擬資產交易。未來，在符合監管要求的前提下，老虎證券計劃將虛擬資產交易服務延伸至零售投資者，另會考慮增加虛擬資產現貨提存服務。

 

撰文：經濟通採訪組

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