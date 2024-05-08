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小米季績惹憧憬獲大行唱好，股價飆逾6%應如何部署？

08/05/2024

　　據報小米(01810)兩款摺疊手機將於第三季登場，而數據顯示，今年首季中國及全球智能手機出貨量皆可按年錄得增長，小米市場份額穩居前列。另小米已成中國電動車新勢力，首款電動車小米SU7確認訂單逾8.8萬輛，並據報獲英飛凌提供先進功率晶片。此外，集團將於本月23日公布首季業績，績前獲大行唱好，其中中金將目標價升至23元。小米今早(8日)乘勢炒上，飆逾6%高見19.32元，為表現最佳藍籌，若想炒定業績應如何部署？

 

（Shutterstock）

 

據報小米兩款摺疊手機第三季問世　搭載高通驍龍8 Gen 3平台

 

　　內地傳媒報道，小米旗下摺疊手機小米MIX Fold 4和小米MIX Flip或會在今年第三季正式問世。消息指，小米MIX Fold 4和小米MIX Flip均搭載高通驍龍8 Gen 3行動平台，影像配置比較接近，均搭載5000萬像素後置主攝，感測器為1/1.55英寸，機身結構對於防水和強度進行了針對性的改進，同時大量優化了機身重量。

 

　　值得一提，分析機構TechInsights近日發表研報指，今年第一季中國智能手機出貨量為6330萬部，同比增長1%，結束了連續11個季度的年度下滑，其中小米以15%市場份額位居第五。另根據Counterpoint市場監測數據，今年第一季全球智能手機出貨量年增6%達到2.969億部，三星以20%市場份額位居第一，緊隨其後為蘋果(17%)、小米(14%)、OPPO(8%)和vivo(7%)。此外，全球智能手機第一季營收年增7%，達到歷史最高水平。在中國智能手機品牌中，第一季小米和vivo出貨量都維持增長，其中小米在幾乎所有主要市場都保持增長。

 

小米SU7鎖單量逾8.8萬輛　英飛凌將供應先進功率晶片     

 

　　另方面，4月主要新能源車企成績表日前出爐，其中「上市即交付」的小米首款電動汽車小米SU7在非完整的交付首月(4月3日開始交付)，就達到交付7058輛的好成績，在新能源車企中可謂相當罕見，而截至4月30日24時，小米SU7鎖單量達88063輛。小米董事長雷軍在社交媒體表示，正全力擴充產能、加速交付，確保完成今年交付10萬輛的任務。

 

　　此外，據《日經》引述英飛凌報道，這家德國晶片製造商已達成協議，將向小米供應先進的功率晶片，直至2027年。英飛凌表示，將為小米的電動汽車供應碳化硅(SiC)晶片和模塊，以及各種關鍵的微控制器晶片。而於3月，中國據悉要求本土電動汽車商採購更多國產晶片，以應對美國的打壓。

 

中金：料首季經調整淨利增70%　目標價升至23元


　　中金發表研報，引述Canalys指今年首季小米全球智慧型手機出貨量年增33%至4070萬部，市佔率按年增至14%，認為公司出貨量強勁成長主因去年同期庫存周期形成的低基數，另一方面得益於公司在非洲、拉丁美洲、中東等新興市場表現亮眼。整體預期今年首季公司手機業務營收年增30.3%至456億人民幣，毛利率料增3.3個百分點至14.5%。預期小米今年首季經調整淨利將年增70.7%至55.21億人民幣。


　　至於汽車業務方面，公司公告指截至4月30日已收到88063份小米SU7確認訂單，公司表示小米汽車業務毛利率預計為5至10%。中金看好小米汽車將持續提升交付能力及毛利率，「人車家全生態」策略下汽車將具備成長空間。
中金新引入對公司汽車業務預測，同時考慮小米汽車交付目標及毛利率超出市場預期，分別上調今年及明年經調整淨利9%及33.7%至165.12億及174.98億人民幣，目標價由18元上調至23元，維持「跑贏大市」評級。

 

瑞銀：料首季經調整淨利潤升51%　予目標價20元

 

　　另瑞銀預計小米今年第一季收入按年增長25%至744億人民幣，非國際會計準則淨利潤升51%至49億人民幣。預期首季智能手機、物聯網(IoT)和網路收入分別按年增31%、21%和7%，物聯網業務的利潤率支援可能比預期更顯著，並抵銷了智能手機零件的成本壓力，導致綜合毛利率按年增2.3個百分點、按季增0.5個百分點至21.8%。預計小米首季手機出貨量按年增長31%至3990萬部，產品均價按年持平。根據Counterpoint的數據，小米首季銷量按年增長21%至3930萬部，反映庫存累積有限。預計由於記憶體成本上升，手機毛利率按季跌1.9個百分點，但由於產品組合和高端規模的改善，毛利率仍將按年增長3.3個百分點。

 

　　瑞銀又估計，小米首季IoT及家居生活消費業務收入按年增長21%至逾200億元人民幣，毛利率按年升3.3個百分點、按季升5.1個百分點至19%。另對今明兩年小米電動車出貨量預測保持10萬及23萬輛，維持「買入」評級，目標價20元。

 

葉尚志：手機及汽車業務表現均不錯　博炒業績19元以下可吸

 

小米季績惹憧憬獲大行唱好，股價飆逾6%應如何部署？

（葉尚志）

 

　　第一上海首席策略師葉尚志表示，小米無論手機及汽車業務都表現不錯。記得小米SU7於4月初首次亮相，4月2日股價飆至最高逾17元，其後雖見調整，但整體走勢仍是穩步向上，至4月尾已高於4月2日時高位。除了汽車業務值得憧憬外，之前推出的手機小米14銷售也理想，且公司年年有新機推出，10月將推出小米15，據報會用到最新晶片。此外，小米將於本月23日公布今年首季業績，相信表現也不錯，雖然今日股價已偷步炒上破頂，但績前料難大幅回調，若想炒業績可於19元以下買入。

 

　　小米半日升6.13%收報19.04元，成交35.08億元。其他科技股普遍向下，其中騰訊(00700)跌0.93%報362.4元，阿里巴巴(09988)跌1.15%報77.15元，美團(03690)跌1.13%報114.2元，百度(09888)跌0.74%報107.5元，網易(09999)跌0.33%報152.2元，惟京東(09618)升0.16%報125元。新能源車股亦普遍下跌，比亞迪(01211)跌1.23%報224.6元，理想(02015)跌4%報110.4元，小鵬(09868)跌4.08%報32.95元，蔚來(09866)跌0.35%報43.1元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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