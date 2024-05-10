特步出售虧損品牌業務擬派特息，體品股回暖可以點揀？

特步國際(01368)昨日(9日)向控股股東丁氏家族出售連年虧損的「蓋世威」及「帕拉丁」品牌業務，出售所得擬用於派特別股息，每股派44.7港仙，有券商指屬明智之舉，股價今早(10日)最多升逾7%，其後卻倒跌，可能因昨日已炒升逾7%。事實上，昨日體育用品股集體回暖，其中李寧(02331)漲半成。值得一提，國家體育總局局長高志丹近日表示，會同有關部門研製推動體育用品裝備轉型升級的政策文件，另有券商指，各品牌首季零售流水表現符合預期，體品股可否再吼？可揀買哪一隻？

（特步網頁截圖）

特步1.5億美元售KPG所持品牌業務 擬派特別息44.7仙

特步國際公布，以1.51億美元出售持有「蓋世威」(K-Swiss)及「帕拉丁」(Palladium)品牌的KP Global(KPG)予控股股東丁氏家族，出售所得擬有條件用於派特別股息，每股派44.7港仙。待獨立股東、中證監及聯交所批准後，料交易於8月完成。特步於2019年以代價2.6億美元收購KP Global，自同年起持續虧損，過去兩個年度分別蝕2303萬及3176萬美元，累計經營虧損逾1億美元，今年首3個月已虧損約900萬美元，預計全年虧損與去年相若，故出售以減少虧損及改善盈利能力。

控股股東、主席兼行政總裁丁水波提到，內地出現消費降級現象，高端品牌往往需要更多時間消化和培育，而上述兩大品牌連年虧損，憂慮會佔據特步未來的發展資源。剝離KP Global後，未來的現金流就可投放另外兩大品牌「索康尼」和「邁樂」，如加快開店率和增加廣告投放，料整體發展將快於先前預期。目前「索康尼」和「邁樂」均能產生盈利，未來會加大服裝及鞋履的產品線。另首席財務官楊鷺彬指，主品牌「特步」整體銷售情況符預期，折扣率較首季改善，折扣優惠調至75折，終端庫存亦逐漸減少，往正常水平靠近，並將於7月上市與奧運主題有關的產品。



另外，集團發行本金額5億港元可換股債券予獨立第三者高瓴，為期6年，年息3.5%，換股價5.5港元，比昨天收報5.4港元溢價約1.9%，悉數換股涉發行最多約1.1股新股，佔擴大後股本約4.07%。集團指，集資所得用於認購KP Global發行本金額1.54億美元KP可換股債券，為期8年，年息3.5%，悉數換股將持KP Global擴大後股本約30%。KP Global欠集團1.54億美元，故擬以認購KP可換股債券抵銷。

野村：特步出售虧損業務為明智之舉 瑞銀：投資者反應不一

野村發表研報指，特步向控股股東丁氏家族出售「蓋世威」及「帕拉丁」品牌業務，即KP GLOBAL的全部股本，相關交易代價為1.51億美元。特步同時向高瓴投資發行5億港元的可轉換債，至於高瓴投資將贖回KP Global所發行的6500萬美元可轉換債。特步上述的舉措對控股股東而言屬正面驚喜，亦為明智之選，因而將目標價定於6.8元，予「買入」評級。



不過，瑞銀指，投資者對特步此舉反應不一，有些人認為剝離可派特別股息，對特步的利潤產生正面影響，集團亦可更專注於跑步產品類別。不過亦有投資者較為謹慎，因是次出售價格遠低於收購價格，而特步將向高瓴資本發行5億港元6年期可換股債券，用於取代對方持有的蓋世威可換股債券，此舉或將稀釋公司股權，予「中性」評級，目標價4.5元。

國家體育總局：研製推動體育用品裝備轉型升級政策文件



值得一提，國家體育總局黨組書記、局長高志丹近日發文表示，會同有關部門研製推動體育用品裝備轉型升級的政策文件，持續打造全國性的體育消費品牌活動，辦好中國戶外運動產業大會，進一步提升「跟著賽事去旅行」、「戶外運動活力山水」等系列活動的知名度，開展第二批國家體育消費試點城市評定，組織多主題的體育消費促進活動，創新打造體育消費場景，持續擴大體育消費規模。

山西證券：首季各品牌零售流水表現符預期 零售折扣穩中向好

此外，多隻體育用品股早前披露今年首季業務營運狀況，其中特步首季主品牌包括線上線下渠道的零售銷售錄高單位數同比增長，零售折扣水平7至75折，而期內渠道存貨周轉為4個月至4個半月。李寧(02331)首季李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得低單位數增長，整個平台之同店銷售按年錄得中單位數下降。安踏(02020)首季安踏品牌產品之零售金額按年錄得中單位數的正增長，FILA品牌錄得高單位數的正增長，所有其他品牌產品則錄得25至30%的正增長。



山西證券指，今年首季運動服飾品牌零售流水完成度符合各體育用品公司預期，3月中下旬零售流水較1至2月增長環比提速，因上年同期基數不同，線上渠道增速普遍快於線下渠道。零售折扣保持穩中向好，預計公司報表層面毛利率，尤其直營佔比較高的安踏品牌，及加盟商經營信心穩中向好。期末庫銷比均低於5倍，處於各家公司可控範圍內，為後續流水增長帶動報表收入增長提供支撐。





花旗料李寧收入增長下半年重新加速 目標價升至32.7元



另花旗最近發表研報指，李寧於過去9個月中經歷一系列的打擊，當中包括渠道去庫存、去年12月在香港購買全幢商廈的爭議，以及管理層在今年3月發布的2024年業績指引較為保守。投資者的負面情緒已達高峰，市場對其盈利預測也較為低迷。不過，在營運方面，李寧今年首季零售指標表現超預期，包括渠道庫存、零售折扣和電商復甦，為其在今年下半年至2025至2026年恢復實現盈利奠定基礎。料李寧收入增長於今年下半年重新加速，並於2025至2026年有望恢復至雙位數增長。

花旗將李寧升級為行業首選，維持對其今年純利預測大致不變，即核心純利按年增長4%至33億元人民幣，銷售料增長6%；對公司明年純利預測上調2%。另受惠強勁營運槓桿，料李寧2025及2026年純利按年各升27%及18%。目標價由28.5元上調至32.7元，維持「買入」評級。

陳樂怡：營運改善惟面對國際品牌競爭 首選安踏88元以下可吸

（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，體育用品公司營運指標及庫存水平已見逐步改善，其中安踏五一黃金周表現最好，其次為特步，李寧則較落後。不過，國際品牌如adidas採取低價戰略，它們的競爭力本就較強，今年庫存方面又會有較多新貨，相信會為本土品牌帶來壓力。而特步今次出售虧損的品牌業務其實作價比預期低，加上涉及可換股債操作，股份價值恐被攤薄，股價回至較低位才可吼，且仍要觀望其專業品牌發展。

陳樂怡續指，體品股首選安踏，因見到其經營效率提升，利潤率有改善，公司採取多品牌策略，致力向高端化發展，較能抵禦價格戰。股價方面，安踏50天線現處約84元，該處料有較大支持，88元以下可吸納。此外，代工廠同時做國際及本土品牌生意，庫存表現理想，產能改善，有助利潤率擴張，其中申洲國際(02313)股價節節上升，回至10天線約81元可吼。

特步半日跌1.11%收報5.34元，曾最多升7.59%至5.81元，成交1.77億元。其他體品股表現各異，李寧升0.91%報22.15元，安踏跌0.82%報91.25元，361度(01361)跌1.68%報4.68元，滔搏(06110)升1.99%報5.63元，寶勝國際(03813)升1.54%報0.66元。申洲國際則升0.76%報85.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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