憧憬政策放鬆刺激銷售，世茂再飆六成，內房股已脫險？可以點揀？

內地城市陸續放寬住房限購，繼杭州及西安全面撤辣後，合肥亦擬調整優化房地產政策，實施購房補貼。隨著港股今日(10日)再攀升，逼近萬九關口，內房股憧憬政策放鬆刺激銷售，持續熱炒，其中二線內房升幅驚人，世茂集團(00813)繼昨日飆逾三成後，今日最多飆近一倍高見1.16元，收市仍升六成。不過，內房債務問題未有改善跡象，其中碧桂園(02007)最近無法準時支付兩筆境內債利息，國際信貸評級機構標普及穆迪則指內地房市仍在尋底，料樓價繼續下跌，惟內房股價照升，可否再吼？應如何選擇？

（世茂集團網頁截圖）

杭州西安全面取消住房限購 合肥擬實施購房補貼

昨日多個城市宣布全面放開限購，包括新一線城市杭州官宣撤辣，二線城市西安也跟隨取消樓市限購。根據杭州發布的關於優化房地產市場調控政策的通知，任何人在杭州市購買住房都不再審核購房資格。同時，非熱門樓盤取消公證搖號銷售要求，還優化積分落戶政策，在杭州取得合法產權住房的非本市戶籍人員可申請落戶。西安方面推出10條促進樓市平穩健康發展措施，包括全面取消限購，不再審核購房資格，搖號選房時也不再實施「剛需優先」。此外，支持房企、經紀機構、金融機構合作建立「以舊換新」購房模式等。

另據安徽傳媒報道，合肥市房地產市場調控工作聯席會議辦公室今天上午召開會議，研究合肥市關於進一步調整優化房地產政策措施的相關內容。據悉，相關優化措施包括實施購房補貼、房票安置全市域流通、優化限售政策、優化商品房搖號銷售政策、優化車位銷售政策、提高住房公積金貸款額度、優化調整新發放首套住宅貸款利率、更大力度地支持以舊換新、淨化房地產分銷市場、加大高品質住宅供給並提升住宅戶內使用空間，關注工薪收入群體及從事基本公共服務人員等多群體需求，更好落實保障房相關政策等。



據統計，目前仍實施限購的地方除海南省外，僅北京、上海、廣州、深圳四個一線城市，以及天津部分區域。中原地產數據顯示，自2023年以來的一年多時間裏，全國各地共發布調整限購政策超過80次。

中信建投：一線優化二線撤辣格局加速形成 官媒：限購不會徹底消失

中信建投近日發表研報指，杭州市昨全面取消住房限購，還從控制供地、寬鬆首套認定、購房可申請落戶等多維度優化了樓市政策。2024年以來杭州樓市顯著走弱，1至4月新房成交145.0萬平方米，同比下降49.5%。預計本次新政出台後，杭州樓市有望迎來企穩。近期重點城市密集出台鬆綁限購政策，預計一線城市調控向主城區優化、二線城市全面取消限購的格局將加速形成。



另中央電視台昨報道稱，全國現時共有35個城市放寬限購，24個城市全面取消限購，有160多個城市推出購房補貼、取消首個單位按揭利率下限等政策。由於樓市供求關係有重大變化，限購鬆綁是大勢所趨，尤其是市場供應過剩、動力不足的城市可以全面取消，但限購政策不會徹底消失，小部分重點城市因為涉及落戶政策等，只會繼續微調。

碧桂園：無法準時支付兩筆境內債利息 涉息6595萬人幣

不過，狂歡氣氛之下，碧桂園無法準時償還兩筆境內債的消息，為內房債務危機再添陰霾。碧桂園地產集團有限公司無法在昨日依時支付的境內債券利息合計6595萬元人民幣，碧桂園表示將盡力於寬限期3個工作日內足額償付。如果寬限期內仍未完成償付，料國有機構中債信用增進投資將介入履行增信責任。

另據內媒從債權人處獲取的文件顯示，融創中國(01918)計劃對「H融創05」、「H融創07」、「PR融創01」、「20融創02」的兌付方案展期，具體為將原有整體展期方案中，6月份和9月份的本息調整至12月兌付。

標普：中國房市仍在尋底 穆迪：料未來6至12個月樓價續跌

國際信貸評級機構標準普爾近日表示，隨著銷售持續下滑，結構性因素正擠壓受評級的內地開發商，中國房地產市場仍在尋底。許多開發商仍被資本市場拒之門外，預計一旦現金流轉為負值，開發商將想盡辦法還債。標普信用分析師Esther Liu表示，市場結構正發生變化，方向對受評級開發商不利，而政府還將提供更多保障性住房，亦可能會損害受評級開發商的銷售，對市場的悲觀預測，與該行最近將萬科(02202)和龍湖集團(00960)的評級下調至投機級相呼應。

穆迪亦指，內地3月樓價跌勢有惡化跡象，其中一二線樓價分別按年跌1.5%及1.9%，跌幅較2月擴大。在一二線城市以外的城市樓價跌幅更達到3.5%，預期未來6至12個月內地所有城市樓價繼續下跌。此外，內房企業在4月發行35億元人民幣在岸債，較3月時的40億元人民幣低。當月更無離岸債發行。財務能力較弱的內房企業會繼續面臨再融資及流動性風險。

李偉傑：撤銷限購可刺激剛性需求 潤地近30元中海外15元可吸

（李偉傑facebook截圖）

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地除了部分一線城市仍保留一些限購措施外，大部分城市都已撤銷限購，加上推出「以舊換新」政策，鼓勵換樓客入市，料可刺激剛性需求。雖然內房營運數據未見改善，但配合現時港股市場氣氛熾熱，上述消息已足以令股份炒上，尤其之前跌得多的自然升得多，但要留意此等內房的債務問題未完全解決，若想買入短炒，宜考慮個人風險承受能力。

李偉傑認為，若想吸納內房股，可吼中海外(00688)及華潤置地(01109)兩隻一線內房，雖然因之前股價跌幅較小，現時反彈幅度也較小，但它們既是藍籌，也沒有債務問題，風險較低。不過，也宜待股價稍為回落才考慮，事實上，今日大市雖升至近萬九點，但不是所有板塊都升，其中車股就下跌。華潤置地宜回至近30元才買入，中海外則回至15元可吸。

值得一提，據《澎湃新聞》報道，杭州昨全面取消住宅限購，有房產中介透露，新政首日二手房市場諮詢量、掛牌量都有提升，但後續房價會否迅速止跌回漲仍待觀察。內房股價今日繼續急彈，除世茂收市仍漲六成外，合景泰富(01813)、新城發展(01030)及雅居樂(03383)等都飆逾一成。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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