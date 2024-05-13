內地開放多8個自由行城市，本地零售餐飲股炒唔起

內地開放多哈爾濱、蘭州、烏魯木齊等8個城市赴港澳個人遊，港府指對提振旅遊業及經濟意義重大。不過，昨日(12日)適逢母親節，餐飲業指受港人北上消費影響，料生意額較去年下跌。此外，內地經濟疲弱，消費降級，剛過去的五一假期人均旅遊支出不及疫情前，很多內地旅客來港作「沉浸式」旅遊，而非購物消費。開放更多個人遊城市對本港零售消費市道有多大幫助呢？本地零售餐飲股今日(13日)不見異動，僅莎莎(00178)升半成，仍未可再吼？

（李崇偉攝）

內地開放多8城市港澳個人遊 李家超：對提振旅遊業及經濟意義重大

內地本月27日起開放多8個城市來港自由行。國家出入境管理局宣布，經國務院批准，山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市戶籍居民以及居住證持有人即日起可向當地公安機關出入境管理人工窗口，或設在人工窗口的智能簽注設備提交申請，辦理「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」。其中「個人旅遊簽注」包括赴香港3個月或1年的1次或2次簽注；赴澳門3個月或1年的1次簽注，每次在港澳最多逗留7天。

行政長官李家超表示，中央把「個人遊」計劃進一步擴展至8個城市，讓「個人遊」計劃的適用城市將增至59個，涵蓋全國所有省會城市，對提振香港旅遊業以至整體經濟發展意義重大。這8個城市皆為省會城市，人口多，經濟增長大，是高消費群城市，將有力提振香港的旅遊業、零售業、餐飲業、酒店業及相關行業等經濟活動帶來大量的收益。財政司司長陳茂波表示，有關措施將為本港帶來更多過夜旅客，有助帶旺本地飲食、零售、酒店等市道，提振整體經濟。

楊潤雄：業界須積極求變 落實「香港無處不旅遊」





文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，「個人遊」旅客是推動香港旅遊相關行業發展的重要動力之一，政府各部門會與相關機構及旅遊業界加強協調和保持溝通，建立和提升香港與8個城市的直航運力，同時確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪。旅發局會馬上在各個城市加強推廣工作，亦會邀請有關城市的業界代表到港參與宣傳活動，結合業界的力量開拓相關客源市場。



楊潤雄指，本港旅遊業在過去一年復甦勢頭強勁，但面對旅客旅遊習慣的改變，特區旅遊業界和相關行業，必須積極求變，發揮香港的特色，為旅客提供更多、更新、更多元的旅遊體驗。特區政府會繼續凝聚社會各界力量，透過開發旅遊新路線新產品，弘揚熱情好客之道，不斷提升服務質量，落實「香港無處不旅遊」，將香港「最佳旅遊目的地」的招牌擦得更亮。

餐飲業：受港人北上消費影響 料母親節生意額跌6000萬





值得一提，昨日是母親節，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，日前已有市民提前慶祝，但酒樓業界反映今年母親節訂座率低，亦較少人選擇訂酒席慶祝，相信主要受港人北上消費影響。高級餐廳訂座率較好，但一般餐廳及酒樓普遍都不需預訂，預計今年母親節餐飲業生意額約3.6億元，較去年超過一成。



對於中央開放多8個城市的居民赴港澳自由行，黃家和期望有助刺激本地消費，形容新開放的8個城市距離香港較遠，相信旅客留港時間會相對較長，有助帶動餐飲及零售等市道。





本港3月零售銷售跌7%遠遜預期 消費模式轉變續帶來挑戰



另外，國家文化和旅遊部數據顯示，今年為期5天的五一假期外出旅遊人數較2019年同期增長28.2%，然而，在疫情之後，內地來港遊客的消費方式明顯轉變，由以往消費購物轉為「沉浸式」旅遊。





統計處早前公布，今年3月本港零售業總銷貨價值的臨時估計為312億元，按年下跌7%，表現是2022年3月以來最差，亦遠遜市場預估的0.9%升幅。按類別劃分，珠寶首飾、鐘錶等名貴禮物，服裝、食品、百貨公司貨品及電器等銷貨值均跌逾一成。



政府發言人表示，3月零售業總銷貨價值轉為下跌，部分因為旅客消費比較基數高以及復活節假期。展望未來，訪港旅遊業進一步恢復以及住戶收入增加應會繼續支持零售業。政府致力推動盛事經濟和提振氣氛亦應有幫助。然而，旅客和市民消費模式的轉變或會繼續帶來挑戰。



熊麗萍：措施對增加旅客量有幫助 惟能否帶動消費仍要觀察

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍表示，今次內地開放港澳個人遊的8個城市都屬東北等較偏遠地區，與喜好深度遊的華南地區民眾不同，他們大多初次來港旅遊，應會先遊覽一些旅發局推薦的傳統景點，且初期獲批的應會是當地收入較高人士，因來自偏遠地區也不得不過夜，惟暫不知其實際消費模式如何，例如會否喜愛名牌。總之，內地此項措施對增加來港旅客數量有一定幫助，至於能否帶動消費仍要觀察。本地零售餐飲股今日反應也較冷靜，未見炒上，莎莎相信也只純炒概念。若措施往後真能帶動本港消費，零售股應會比餐飲股受惠，不過周大福(01929)仍要看內地業務及金價表現。

熊麗萍又指，如果往來港澳及內地旅客增加，最直接受惠應是航空公司及幫客戶訂機票酒店的旅遊平台，故見到股價低殘的航空股今日借勢造好，但升勢恐短暫，而攜程(09961)及同程旅行(00780)之前累積升幅大，五一假期後料股價也要抖抖，亦不宜高追。

本地消費股今日大多沒有異動，惟莎莎升5%收報0.84元，至於其他零售股，佐丹奴(00709)升2.9%報2.13元，周大福(01929)無升跌報10.64元，六福(00590)升0.73%報19.28元，周生生(00116)升0.79%報8.95元。餐飲股方面，大家樂(00341)升1.38%報8.8元，大快活(00052)升0.48%報8.38元，敘福樓(01978)無升跌報0.83元，譚仔國際(02217)無升跌報1.07元，太興(06811)無升跌報0.91元。商場收租股方面，領展(00823)升2.26%報36.2元，九置(01997)升1.78%報25.8元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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