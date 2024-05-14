小米或最快明年推SUV車型，股價創兩年半高可以點部署？

小米(01810)繼推出首款電動車SU7後，據報計劃最早明年推出一款類似於特斯拉(Tesla)Model Y的運動型多用途車(SUV)，標誌小米汽車著手擴大電動車版圖。另小米最近公布與京東(09618)達成全新戰略合作，加速「人車家全生態」戰略全面展開，未來3年銷售目標2000億人民幣。此外，小米將於下周四(23日)公布首季業績，高盛料其季績勝預期，將目標價升至22.6元。小米今早(14日)最多升約4%高見20.15元，為2021年11月以來首度重上20元心理關口，如想吸納應如何部署？

（小米汽車官網截圖）

據報小米SUV將類似Tesla Model Y 惟未清楚規格及定價



據《彭博》引述知情人士指，小米計劃最快2025年開始生產和銷售一款類似於Tesla Model Y的電動SUV車型，屆時小米在北京的工廠二期工程將完工。目前尚不清楚小米這款SUV的規格和定價，公司的生產計劃亦可能根據其產能進展情況而變化。小米暫未回應相關報道。

另小米董事長雷軍早前表示，截至4月20日，小米SU7鎖單量已經超過7萬輛，今年交付目標逾10萬輛。不過，報道中的知情人士指，SU7每月產能約只1萬部，小米初始產能接近滿負荷，現在正在努力提高產量以滿足需求。

SU7現煞車失靈問題 小米：屬小概率事件已修復

值得留意，小米SU7發生疑似煞車失靈事件，湖南一名SU7車主上周三(8日)晚倒車停車期間發現煞車「踩下去沒有阻尼感」，車內發出警報聲，屏幕隨後出現「制動系統故障」等4條異常信息。該車主透露，小米汽車方面最初稱煞車並無失效，但隨後技術專家與他一起查看煞車壓力數據，發現當時煞車確實有幾秒鐘壓力值為零，即失去制動效果。針對此事，小米集團公關部總經理王化昨(13日)在微博回應稱，「的確是軟件的誤識別」，目前已經修復，並強調這是「小概率事件」，不必驚慌。工作人員已向車主表示可以退車或換車，並將全包因退換車而產生的費用。



另早前內地一位知名汽車網紅「堂主撩車」在上海天馬賽車場進行SU7的極限測試時發生撞車事故，在測試過程中，其租借的小米SU7 Max在直線加速和過彎性能方面都有不錯表現，但在最後一圈卻在彎道上失控撞上護牆，堂主本人並未受傷，但SU7的車頭損毀嚴重，擋風玻璃出現兩處裂紋，氣囊也全數彈出。小米對此表示，SU7 Max制動系統採用的摩擦片僅適用於用戶日常駕駛，請用戶不要輕易嘗試專業賽道等極限駕駛。

與京東達成全新戰略合作 3年銷售目標2000億人幣

另方面，小米官方微博昨早發布消息，近日小米與京東達成全新戰略合作，雙方明確了未來3年小米在京東全渠道銷售額2000億元人民幣的目標，同時將共同推動多品類小米智能硬件產品大眾化普及，加速「人車家全生態」戰略全面展開。



京東官方微博也發文表示，未來和小米公司將深化零售、物流、科技、金融等多領域合作，共同推動多品類小米智能硬件產品銷售增長，讓更多用戶享受到小米全場景智能化體驗。

高盛：料首季業績勝預期 目標價升至22.6元



值得一提，小米將於下周四公布首季業績，高盛最近發表研報，將小米2024至2026年收入預測上調1至4%，每股盈利預測上調2至8%，並預計首季業績將好過市場預期，重申「買入」評級，目標價上調13%至22.6元，以反映市盈率有上行空間，因為物聯網(IoT)收入、毛利率增加，互聯網收入持續增長，抵銷了智能手機材料成本上升的壓力，並預期小米手機出貨量強勁及品牌價值上升，將帶動核心市盈率倍數上漲。預期小米首季全球手機出貨量按年增長34%至1030萬部，市佔率提高2.5個百分點至13.7%，進佔內地手機市場第三大品牌。另預計2024至2026年小米汽車銷量分別為10萬輛、20萬輛及32萬輛，毛利率依次為4%、10%及15%，經營虧損分別為115億、96億及67億元人民幣。



高盛又指，小米目前股價對應智能電動汽車業務估值為50億美元，僅為2025年市銷率的0.8倍，而該行以折讓現金流模型估算的汽車業務估值為98億美元，折算2025年市銷率約1.5倍，與理想汽車(02015)、蔚來(09866)及小鵬汽車(09868)的2024年市銷率中位數相若。





陳政深：料小米SUV銷售不差 惟估值偏貴回至18元才值博

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深表示，隨著小米SU7打響知名度，市場對小米汽車建立信心，預計小米明年推出SUV銷售也不差，而SUV為全球最暢銷車型，毛利率亦高。不過，根據一些對小米SU7的車評，小米汽車技術未達很高水平，相信需要做更多測試，取得一些安全認證後，才可緩解市場憂慮。而小米現時市盈率高達26倍，無論作為汽車股或手機股都已遠貴過全球或內地同行，實際上公司產品上的創新不多，純靠其品牌及生態系統方面優勢帶來很大溢價。小米在衝破20元後，上面阻力重重，最少要回至17、18元才值得吸納。

小米半日升3.1%收報19.96元，成交22.93億元。其他科技股也普遍向上，其中騰訊(00700)升0.42%報379.8元，阿里巴巴(09988)升1.91%報82.7元，美團(03690)升0.25%報122.6元，百度(09888)升1.3%報108.8元，網易(09999)升1.16%報156.4元，惟京東(09618)跌0.08%報129.2元。新能源車股則表現各異，比亞迪(01211)升0.54%報223.8元，理想跌1.24%報103.7元，小鵬升2.11%報31.4元，蔚來升5.58%報42.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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