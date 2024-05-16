港股 | 午市前瞻 | 恒指升破兩萬屬過分樂觀 騰訊難跌宜考慮追入

恒生指數半日報19376，升303點或1.6%，主板成交近1143億元。恒生中國企業指數報6864，升122點或1.8%。恒生科技指數報4084，升42點或1.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及建行(00939)；騰訊報397.8元，升16元或4.2%，成交154.71億元；阿里報80.65元，跌2元或2.4%，成交52.57億元；建行報5.84元，升0.28元或5%，成交44.26億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及建行。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報125.7元，升3.8元或3.1%，成交22.7億元。

騰訊《荒野亂鬥》遊戲 (網上截圖)





葉尚志：恒指料20000阻力大





恒指突破周二(14日)19300阻力，半日最多升超過300點，高見19397。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指升勢已較早前放緩，但整體氣氛非常正面，除內地繼續出台政策支持消化存量房，美國4月份CPI升幅亦符合預期，減息預期等都持續支持大市表現。



他指出，在多重利好消息下，恒指於18600，甚至19000都已形成偏強支持，市況趨向穩定，若投資者有意候低再入市恐怕難以如願。他指，目前大型股份仍可博5%至8%升幅，相對落後的細價股則仍可博較大升幅。



但他強調，現時港股升勢強勁，恒指已處於偏高水平，雖然憧憬有望挑戰20000大關，但以經濟消息面看，港股去年下半年開始都在20000以下上落，當時美國加息至高水平，而至今都未開始進行減息，以目前情況看，港股一口氣升破20000實屬過分樂觀。





市場已有信心騰訊能恢復持續增長





騰訊(00700)發布今年首季業績，經調整淨利增54%至502.65億人民幣，大勝市場預期的429億人民幣，每股基本盈利5.375元人民幣。期內整體收入按年增6%至1595.01億人民幣；其中增值服務業務收入按年跌0.9%至786億人民幣，國際市場遊戲收入增3%至136億人民幣，本土市場遊戲收入下降2%至345億人民幣；網絡廣告業務收入按年急增26%至265億人民幣；金融科技及企業服務業務收入增7%至523億人民幣。



葉尚志認同騰訊今次業績表現亮眼，過去騰訊即使業績良好都會令市場憂慮業績能否「持續增長」，但今次業績在這方面始予市場足夠信心，帶動股價盤中突破400元重要心理關口。但他指出，目前憧憬騰訊重返500元言之尚早，預計短期內先試420元，能否進一步突破則要觀乎大市表現，現價水平只應考慮是否高追，候低吸納或已難實現。





預計視頻號續為收入增長動力 本土遊戲市場難再增長





騰訊今次業績的收入增長動力來自網絡廣告業務收入，葉尚志坦言，視頻號過去逾一年來都成為投資者的關注焦點，過去一至兩年因為內地經濟氣氛較低，影響廣告市道，但經濟復甦以來視頻號表現節節上升，符合市場憧憬，預計視頻號將繼續為騰訊收入增長引擎。



至於遊戲業務方面，葉尚志預計該分部將繼續穩定增長，但的確本土市場已難有巨大增長，始終內地遊戲市場已經飽和，未來只會面對存量競爭，相對國際市場方面則仍能期待增長提速。

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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