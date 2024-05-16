  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
素食譜大全
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指升破兩萬屬過分樂觀 騰訊難跌宜考慮追入

16/05/2024

　　恒生指數半日報19376，升303點或1.6%，主板成交近1143億元。恒生中國企業指數報6864，升122點或1.8%。恒生科技指數報4084，升42點或1.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及建行(00939)；騰訊報397.8元，升16元或4.2%，成交154.71億元；阿里報80.65元，跌2元或2.4%，成交52.57億元；建行報5.84元，升0.28元或5%，成交44.26億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及建行。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報125.7元，升3.8元或3.1%，成交22.7億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

騰訊《荒野亂鬥》遊戲 (網上截圖)

 



葉尚志：恒指料20000阻力大



　　恒指突破周二(14日)19300阻力，半日最多升超過300點，高見19397。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指升勢已較早前放緩，但整體氣氛非常正面，除內地繼續出台政策支持消化存量房，美國4月份CPI升幅亦符合預期，減息預期等都持續支持大市表現。


　　他指出，在多重利好消息下，恒指於18600，甚至19000都已形成偏強支持，市況趨向穩定，若投資者有意候低再入市恐怕難以如願。他指，目前大型股份仍可博5%至8%升幅，相對落後的細價股則仍可博較大升幅。


　　但他強調，現時港股升勢強勁，恒指已處於偏高水平，雖然憧憬有望挑戰20000大關，但以經濟消息面看，港股去年下半年開始都在20000以下上落，當時美國加息至高水平，而至今都未開始進行減息，以目前情況看，港股一口氣升破20000實屬過分樂觀。



市場已有信心騰訊能恢復持續增長



　　騰訊(00700)發布今年首季業績，經調整淨利增54%至502.65億人民幣，大勝市場預期的429億人民幣，每股基本盈利5.375元人民幣。期內整體收入按年增6%至1595.01億人民幣；其中增值服務業務收入按年跌0.9%至786億人民幣，國際市場遊戲收入增3%至136億人民幣，本土市場遊戲收入下降2%至345億人民幣；網絡廣告業務收入按年急增26%至265億人民幣；金融科技及企業服務業務收入增7%至523億人民幣。


　　葉尚志認同騰訊今次業績表現亮眼，過去騰訊即使業績良好都會令市場憂慮業績能否「持續增長」，但今次業績在這方面始予市場足夠信心，帶動股價盤中突破400元重要心理關口。但他指出，目前憧憬騰訊重返500元言之尚早，預計短期內先試420元，能否進一步突破則要觀乎大市表現，現價水平只應考慮是否高追，候低吸納或已難實現。



預計視頻號續為收入增長動力  本土遊戲市場難再增長



　　騰訊今次業績的收入增長動力來自網絡廣告業務收入，葉尚志坦言，視頻號過去逾一年來都成為投資者的關注焦點，過去一至兩年因為內地經濟氣氛較低，影響廣告市道，但經濟復甦以來視頻號表現節節上升，符合市場憧憬，預計視頻號將繼續為騰訊收入增長引擎。


　　至於遊戲業務方面，葉尚志預計該分部將繼續穩定增長，但的確本土市場已難有巨大增長，始終內地遊戲市場已經飽和，未來只會面對存量競爭，相對國際市場方面則仍能期待增長提速。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

其他阿里/騰訊相關新聞：
騰訊季績勝預期大行齊升目標，阿里業績平平無驚喜，股價榮辱互見可以點部署？
大行報告 | 腾訊/阿里巴巴/新秀麗績後點部署？一表羅列大行最新評級目標價
【騰訊績後】富瑞升騰訊目標價至４７５元，重申為行業首選
【騰訊績後】高盛升騰訊目標價至４６６元，年內收入增長料加快
【阿里績後】花旗降阿里目標至１２０元，看好投資策略促增長提速
【騰訊績後】摩通升騰訊目標價至４８０元，首季遊戲收入勝預期
騰訊（７００）：回購節奏並不取決於股價，股價仍具吸引力
阿里吳泳銘：一直為在香港主要上市作準備，料８月底完成轉換

【你點睇】內地再增8個自由行城市，餐飲業倡設大灣區身份證，以便利更多人來港消費，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08282

智傲控股

--

異動股

01284

新傳企劃

--

異動股

01942

馬可數字科技

--

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,869.38
    -38.62 (-0.097%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,297.10
    -11.05 (-0.208%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,698.32
    -44.07 (-0.263%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升43.843
變動率︰+9.552%
較港股︰--
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.708
變動率︰+5.782%
較港股︰--
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.896
變動率︰+5.552%
較港股︰--
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.863
變動率︰+4.915%
較港股︰--
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升5.790
變動率︰+12.209%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升23.580
變動率︰+10.238%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升9.230
變動率︰+7.451%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升86.700
變動率︰+7.050%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升14.400
變動率︰+11.628%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌199.170
變動率︰-9.431%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.640
變動率︰-15.328%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌27.670
變動率︰-30.038%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/05/2024 19:52 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/05/2024 07:35
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/05/2024 19:52 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08282 智傲控股
  • 0.790
  • 01284 新傳企劃
  • 0.370
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.600
  • 01193 華潤燃氣
  • 27.500
  • 00337 綠地香港
  • 0.330
股份推介
  • 01992 復星旅遊文化
  • 4.230
  • 目標︰$5.30
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.150
  • 目標︰$63.35
  • 01211 比亞迪股份
  • 221.800
  • 目標︰$260.00
  • 00921 海信家電
  • 38.650
  • 目標︰$40.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 56.500
  • 目標︰$60.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.700
  • 00700 騰訊控股
  • 397.000
  • 00005 滙豐控股
  • 70.100
  • 00388 香港交易所
  • 292.000
  • 00939 建設銀行
  • 5.900
報章貼士
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 188.700
  • 目標︰$200.00
  • 02669 中海物業
  • 5.750
  • 目標︰$6.70
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.020
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/05/2024 16:34  《盤後部署》港股強勢恒指月底前試2萬關，京東健康料見40元

16/05/2024 18:25  京東首季經調整盈利按年增17.2%至89億人幣，勝預期

16/05/2024 17:05  百度首季經調整盈利按年增22%至70.11億人幣，勝市場預期

16/05/2024 13:47  港府接獲薪酬趨勢調查初步結果，將考慮多項因素決定調薪幅度

16/05/2024 15:00  【大國博弈】習近平：中俄關係是新型國際關係典範，續深化互信

16/05/2024 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒７３億元，買中行沽盈富

16/05/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】眾行大升騰訊目標，花旗料重返啡底，鋰業股遭看淡

16/05/2024 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８０４０，一周拆息與上日維持３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習普會深化中俄關係，傳中央考慮由地方收購存量房新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊季績勝預期大行齊升目標，阿里業績平平無驚喜，股價榮辱互見可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

【大國博弈】普京抵京展開國事訪問，與習近平簽署聯合聲明深化關係新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國 ｜ 外國人識講廣東話會被吹捧？香港人在英國識講英文是基本？為何待遇有差別？ 1
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法｜騙徒「轉場」騎劫IG帳戶！一周多達27宗報案、損失近$20萬！收到「忙緊嗎」訊息小心中招！必學2個方法重奪被hack帳戶
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試14款1匹變頻窗口冷氣機！製冷量、慳電、寧靜大比拼！樂聲牌同呢款最慳電！各款冷氣每年電費幾多？消委會推介2部高分冷氣機！即睇詳細評分、省電貼士
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

最新研究：士多啤梨有助降血壓、改善記憶力！建議每日食幾多粒？紅色、白色、粉紅色士多啤梨營養價值有無分別？即睇草莓含有哪些超級營養素！
人氣文章

Fashion

Met Gala 2024超盛大回歸！紅地氈上，Zendaya、Gigi Hadid、BLACKPINK Jennie穿上超浮誇晚裝演繹時尚花園！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

銅鑼灣全新關西風壽喜燒專門店！日本國寶級松阪牛、百年歷史大分和牛配蛋白雲朵，一吃難忘！壓軸北海道A5褐毛和牛蓋飯配海膽，大滿足
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長期熬夜新文章
人氣文章
沙士英雄謝婉雯殉職21年！當年主動請纓照顧重症病人！前同事莫俊強：做醫生的無人想過要做英雄，更不想成為烈士，但從來無人打算後退
人氣文章
天氣濕焗遇上流感高峰好易病！烹飪導師芳姐推介「粉葛三豆薏米排骨湯」：清熱袪濕兼緩解感冒初起不適新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事16/05/2024
神州經脈 | 習普會深化中俄關係，傳中央考慮由地方收購存量房
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

【FOCUS】「川建國」VS「拜振華」，對華加關稅亂鬥

16/05/2024 12:34

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金