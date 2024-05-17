減息 | 三名聯儲局官員：利率應在更長時間內保持高位

．三名聯儲局官員表示，在政策制定者等待更多通脹放緩的證據之際，聯儲局應在更長時間內將利率保持在高位

．克利夫蘭聯儲行行長梅斯特、紐約聯儲行行長威廉斯和里士滿聯儲行行長巴爾金於周四(16日)分別表示，通脹可能需要更長時間才能達到2%的目標

三名聯儲局官員表示，在政策制定者等待更多通脹放緩的證據之際，聯儲局應在更長時間內將利率保持在高位。

推薦閱讀：

國家統計局公布，4月規模以上工業增加值同比增速加快至6.7%，優於市場預期的5.5%；社會消費品零售總額同比增2.3%........

沃爾瑪實現另一個季度的銷售增長，公司預計全年業績將略好於預期........

克利夫蘭聯儲行行長梅斯特、紐約聯儲行行長威廉斯和里士滿聯儲行行長巴爾金於周四(16日)分別表示，通脹可能需要更長時間才能達到2%的目標。



梅斯特表示，隨著聯儲局對通脹路徑的認識逐漸清晰，目前將限制性立場維持更長時間是審慎的做法。威廉斯則表示，他不認為在短期內會獲得通脹邁向2%目標的更大信心。巴爾金則認為，為了以正確的方式可持續地達到2%目標，還需要一些時間。

撰文:經濟通國金組

2024-05-17｜傳內地召開會議化解樓市庫存 內房股仲有得升？ | 拆解京東百度業績｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇