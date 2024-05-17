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減息 | 三名聯儲局官員：利率應在更長時間內保持高位

17/05/2024

．三名聯儲局官員表示，在政策制定者等待更多通脹放緩的證據之際，聯儲局應在更長時間內將利率保持在高位

．克利夫蘭聯儲行行長梅斯特、紐約聯儲行行長威廉斯和里士滿聯儲行行長巴爾金於周四(16日)分別表示，通脹可能需要更長時間才能達到2%的目標

 

減息 | 三名聯儲局官員：利率應在更長時間內保持高位

　　三名聯儲局官員表示，在政策制定者等待更多通脹放緩的證據之際，聯儲局應在更長時間內將利率保持在高位。

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　　克利夫蘭聯儲行行長梅斯特、紐約聯儲行行長威廉斯和里士滿聯儲行行長巴爾金於周四(16日)分別表示，通脹可能需要更長時間才能達到2%的目標。


　　梅斯特表示，隨著聯儲局對通脹路徑的認識逐漸清晰，目前將限制性立場維持更長時間是審慎的做法。威廉斯則表示，他不認為在短期內會獲得通脹邁向2%目標的更大信心。巴爾金則認為，為了以正確的方式可持續地達到2%目標，還需要一些時間。

 

撰文:經濟通國金組

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