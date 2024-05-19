一周焦點 | 小鵬理想公布業績，英國公布4月CPI等物價數據
19/05/2024
*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/05/2024 16:40
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