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減息 | 聯儲局減息樂觀情緒刺激需求，金價及銀價創新高

20/05/2024

．由於對美國今年減息的樂觀情緒日益增強，投資者對整個金屬市場的需求飆升，金價創下歷史新高。

．最近幾個交易日，投資者加大對聯儲局最快可能在9月降低借貸成本的押注

 

由於對美國今年減息的樂觀情緒日益增強，投資者對整個金屬市場的需求飆升，金價創下歷史新高

　　由於對美國今年減息的樂觀情緒日益增強，投資者對整個金屬市場的需求飆升，金價創下歷史新高。

 

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　　亞洲時段早盤，金價上漲1.1%，觸及每盎司2440.59美元，超過4月創下的盤中最高紀錄。最近幾個交易日，投資者加大對聯儲局最快可能在9月降低借貸成本的押注。上周三(15日)公布的數據顯示4月通脹放緩幅度超過預期後，美元下跌，國債上漲。這為貴金屬提供了支撐，因為貴金屬不支付利息，並以美元計價。


　　此外，白銀價格10多年來首次突破每盎司30美元。白銀一度上漲2.4%至每盎司30.437美元，為2013年2月15日以來的盤中最高水平。白銀今年已上漲28%，超過黃金，並且是今年表現最佳的主要大宗商品之一。

 

撰文：經濟通國金組

 

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