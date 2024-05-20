滙豐調查:子女海外升學支出約佔香港家長退休儲備兩成

．滙豐最新發表《生活質素報告》顯示，愈來愈多亞洲父母優先考慮讓子女接受國際教育，視之為家庭的重要投資，可是他們卻因此要面對財務壓力

．調查訪問了全球11個地區約11500個富裕家庭，子女接受國際教育的支出，相等於印度和印尼的家長近66%的退休儲備，在香港則約為20%

滙豐最新發表《生活質素報告》顯示，愈來愈多亞洲父母優先考慮讓子女接受國際教育，視之為家庭的重要投資，可是他們卻因此要面對財務壓力。調查訪問了全球11個地區約11500個富裕家庭，發現在美、英、澳、加這些熱門地區升學完成三至四年的大學學位，需花費介乎19.2萬至25.6萬美元(約150萬至200萬港元)。子女接受國際教育的支出，相等於印度和印尼的家長近66%的退休儲備，在香港則約為20%。

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調查結果與滙豐香港最近另一項關於本地家長就子女赴英升學準備的研究結果相符。該調查發現，香港家長平均為每個到英國升的學子女準備360萬港元，平均預計留英7.1年以完成學業。



*55%亞洲富裕家庭實行教育儲蓄計劃*



調查亦發現，亞洲富裕家庭只有55%實行教育儲蓄計劃。接近三分一家庭(31%)期望子女申請學生貸款，45%寄望子女拿到獎學金，另22%甚至考慮變賣資產作為子女教育費。



除了準備教育支出之外，家長們還須肩負多重任務，例如：幫助子女選擇適當的學科、院校，確定子女符合心儀院校的入學資格，這些都是亞洲父母面臨的重大壓力。



*父母最關注子女財務問題*



調查又指，子女遠在外地，為人父母最關注子女的財務問題(95%)，其次是社交或精神狀況(75%)和身體及健康問題(71%)。最受關注的三個財務問題是：在目的獲得基本的銀行服務支援(41%)、免受金融欺詐圈套影響(39%)和預留足夠資金應付突發開支(38%)。



滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶策劃主管翁嬋嬌表示，對於香港及亞洲客戶而言，國際教育是家庭計劃的重要一環。滙豐提供財務規劃協助他們建立教育儲備，以及透過與領先的教育顧問合作提供諮詢服務。





*建議登記入學前，應提早十年諮詢顧問*



滙豐稱，一般建議家長們向學校遞交申請和登記入學之前，應提早十年開始諮詢財務顧問或教育顧問，參考專業意見以加深了解，接受專案協助，為子女教育的融資作出明智選擇。另外，家長也應在啟程前開立好銀行帳戶，辦妥扣帳卡或信用卡等事宜，不僅讓他們財務有保障，更可讓他們學習各種基本理財知識，如儲蓄、理智消費和設定財務目標。

撰文：經濟通採訪組

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