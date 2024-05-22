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外圍經濟 | 英偉達即將公布業續，市場關注AI方面投資

22/05/2024

  • 投資者將對公司於人工智能(AI)方面的支出有所了解

  • 目前英偉達仍佔據晶片業的主導地位

 

外圍經濟 | 英偉達即將公布業續，市場關注AI方面投資

　　英偉達將於香港時間周四(23日)凌晨公布季度業績，投資者將對公司於人工智能(AI)方面的支出有所了解。

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　　分析師估計，在截至4月止的最新季度，該公司的營收預計增長2.43倍，調整後每股收益預估為5.65美元。


　　目前英偉達仍佔據晶片業的主導地位。不過，投資者主要擔心的是，該公司能否從製造合作夥伴台積電獲得足夠的供應，以滿足在AI發展過程中，不同公司對晶片的需求。

撰文：經濟通市場國金組

 

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