李澤鉅：若有合理回報一定在港投資，愈多國際企業港地位愈鞏固

長江基建(01038)今日（22日）舉行股東周年大會，主席李澤鉅在會上被問到為何集團會收購Phoenix Energy及UU Solar，以及會否考慮在本地市場投資時表示，長建是一家環球基建集團，在世界各地均有投資及經營業務，國際業務乃長建的本業。

若有合理回報一定在港投資，愈多國際企業及家辦港地位愈鞏固

李澤鉅提到，感情上香港是家鄉，「我叫Home Town」，對香港有特別感情，若有項目能提供合理回報，一定會在香港投資。同時，香港作為國際金融中心，愈多國際企業及國際家族辦公室，不論主理人的種族或國藉，國際金融中心地位只會愈加鞏固，經濟底氣亦會更好，有利長遠發展。

李澤鉅強調，集團從來不是選擇哪個國家作為投資地點，而是揀選項目，任何項目如可產生理想回報率，亦是優質資產，不論在那一個國家或地區都會考慮。

兩項新收購帶來經常性溢利貢獻及穩定現金流

至於長建去年盈利增長只錄得單位數增長，李澤鉅解釋集團於2022年出售了Northumbrian Water部分權益；若不計算此項目錄得的一次性收益，長建去年純利按年上升12%；來自營運之現金流達86億元，再創歷史新高。

長建早前宣布，收購北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy和英國可再生能源資產組合UU Solar。李澤鉅稱，新收購的天然氣網絡公司是優質受規管資產，而新太陽能環保能源項目九成收入來自長期合約及政府可再生能源資助，兩項投資都會為長建帶來即時回報、經常性溢利貢獻及穩定現金流。

此外，有大行指Phoenix Energy之EV/RAV（企業價值對受規管資產價值倍數）僅為1倍，相較過去長建出售項目之1.5至2倍EV/RAV為低，李澤鉅表示，長建致力追求增長之同時，一直恪守審慎財務管理。財務紀律及謹慎理財是集團的核心價值，在進行擴展過程中不會抱有「志在必得」的心態，更指「這差不多是公司的格言」，任何大型投資也是計算回報率。

財務根基雄厚，助動盪環境中物色機會

對於集團前景展望，李澤鉅認為，面對當前市場環境，長建的堅韌實力是非常穩固。集團投資組合中大部分業務都在受規管框架下管理，穩定之經常性收入是預期之內。非受規管業務之貢獻理想且具增長潛力亦佳。

他強調，集團財務根基雄厚，特別優勢是在動盪的經濟環境下有多些機會去物色新機會。截至去年底止年度，長建持有現金130億元，負債淨額對總資本淨額比率為7.7%。收購新的天然氣網絡公司後，數字亦差不多，而且信貸評級自2018年開始獲提升至「A/穩定」水平，處於有利位置尋求增長機遇及應對挑戰。

研全球脫碳領域新投資機遇

他續指，可持續發展對長建來說是生意。集團旗下的電網正支持多項計劃，包括智慧電網、電動車充電，以及整合運用太陽能、風能和廢氣等可再生能源。長建亦會在全球脫碳領域中研究新投資機遇，此為整體業務發展策略之一部分。

撰文：經濟通採訪組

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