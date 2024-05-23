美股 | 聯儲局會議紀要打壓美股，英偉達財報告捷盤後大漲

．聯儲局最新議息會議紀要顯示，官員們坦承對近期通脹數據感到失望，並不急於降息，美股周三（22日）下挫，道指跌逾200點，標普500亦從歷史高位回落

．英偉達穩健的業績和前景，增強了市場對人工智能(AI)狂潮的信心，科技股盤後上漲

聯儲局最新議息會議紀要顯示，官員們坦承對近期通脹數據感到失望，並不急於降息，美股周三（22日）下挫，道指跌逾200點，標普500亦從歷史高位回落。但英偉達穩健的業績和前景，增強了市場對人工智能(AI)狂潮的信心，科技股盤後上漲。

推薦閱讀：

人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%.......

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1098，較上個交易日跌21點子，三連跌，創1月23日以來四個月新低.......

道指跌201.95點，或0.5%，報39671.04點。標普500下跌14.4點，或0.3%，報5307.01點。納指跌31.08點，或0.2%，報16801.54點。英偉達發布強勁的財報，營收增2.6倍，盤後股價大漲。





*英國7月4日大選英鎊走強*



聯儲局會議紀要透露的鷹派訊號，推動美元連續第3個交易日走高。美匯指數漲0.26%，至104.94。美元兌日圓漲0.2%，至156.6。澳元兌美元下跌0.8%，至1周低點0.6612。紐元兌美元跌0.1%，至0.6086。



英國通脹放緩速度低於預期，且首相辛偉誠宣布於7月4日舉行大選。英鎊兌美元基本持平。歐元兌英鎊跌0.3%，至0.8512，是連續第6個交易日下跌，觸及3月11日以來低點。高盛將英倫銀行降息時間的預期，從6月推遲到8月。



投資者獲利了結，金價回落。紐約期金跌1.4%，收每盎司2392.9美元。現貨金跌1.8%，從周一（20日）2449.8美元的歷史高位回落。原油下跌，紐約期油跌1.4%，報77.57美元。布蘭特期油跌1.2%，報每桶81.9美元。

撰文：經濟通國金組

2024-05-23｜大市成交﹑北水均轉弱 政策真空期必橫行？｜聯想業績前瞻｜新能源車股分析｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票