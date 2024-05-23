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投資 | 瑞銀：億萬富豪家族辦公室未來5年對華投資興趣為零

23/05/2024

．據《彭博》報道，瑞銀調查的億萬富豪家族辦公室客戶，未來五年在大中華地區的淨投資興趣為零，與前幾年相比大幅下降

．回顧2023年該項調查結果，瑞銀的家族辦公室客戶對華投資興趣為正12%，2021年時為正61%。淨投資興趣為正，表明預計增加投資的客戶多於計劃減少投資的客戶

 

投資 | 瑞銀：億萬富豪家族辦公室未來5年對華投資興趣為零

　　據《彭博》報道，瑞銀調查的億萬富豪家族辦公室客戶，未來五年在大中華地區的淨投資興趣為零，與前幾年相比大幅下降。

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　　回顧2023年該項調查結果，瑞銀的家族辦公室客戶對華投資興趣為正12%，2021年時為正61%。淨投資興趣為正，表明預計增加投資的客戶多於計劃減少投資的客戶。


　　在調查的八個投資地區中，中國排倒數第二，只有東歐的淨投資興趣為負。約16%的受訪家族辦公室表示，計劃未來五年減少在中國的投資，這一比例在所有其他地區中最高。


　　過去幾年，隨著中國對科技巨頭等民營企業進行整頓，投資環境令人擔憂。與此同時，美國制裁導致投資者急於在中國市場出售持倉，並減少資產配置。



*家族辦公室看好大中華以外亞太地區投資*

　　值得一提的是，瑞銀調查顯示，家族辦公室對不包括大中華的亞太地區淨投資興趣為正30%，略高於北美的29%。


　　不過，瑞銀在周二新聞發布會上表示，自3月份這項調查結束以來，投資者對中國市場的信心有所增強，情況可能發生了變化。中國政府近日宣布了一系列提振樓市的舉措，中國股票吸引外資流入。

 

撰文:經濟通中國組

2024-05-23｜大市成交﹑北水均轉弱 政策真空期必橫行？｜聯想業績前瞻｜新能源車股分析｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

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