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樓市 | 十大屋苑周末錄10宗成交，重返雙位數創4周新高

27/05/2024

．中原及美聯物業十大屋苑在剛過去的周末均錄得10宗成交，重返雙位數創。

．中原地產表示，十大屋苑周末錄得10宗成交，按周反彈1.5倍，交投重上雙位數水平，創4周新高

樓市 | 十大屋苑周末錄10宗成交，重返雙位數創4周新高

　　中原及美聯物業十大屋苑在剛過去的周末均錄得10宗成交，重返雙位數創。

 

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　　中原地產表示，十大屋苑周末錄得10宗成交，按周反彈1.5倍，交投重上雙位數水平，創4周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤持續低開搶客，本月二手交投氣氛回落，中原城市領先指數CCL已連跌4周，業主見二手靜局，陸續讓步減價，重新吸引買家入市，帶動交投反彈，料樓價繼續整固。



*美聯料次季一二手住宅市場表現穩中向好*
　


　　據美聯物業分行統計，剛過去的周末(5月25-26日)十大藍籌屋苑合共錄得約10宗買賣成交，與上周末6宗數比較，按周升66.7%，連升2周，重上雙位數。若按十五大屋苑計算，周末2天錄得約10宗買賣成交，按周升25%。


　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新盤市場持續活躍，多個新盤亦部署推售應市，而剛過去周末Park Seasons亦進行次輪推售，一手新盤搶佔市場焦點，惟二手市場筍盤仍見一定承接力。由於市場憧憬息口已見頂及年內將回落，加上新盤市場亦引發購買力釋放，故即使上周股市表現偏軟，但無礙物業市場的剛性需求，料次季整體一二手住宅市場表現將穩中向好。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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