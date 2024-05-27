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沙田爆屎渠 | 沙田污水處理廠臭味傳遍區內，渠務署稱已完成清理工作

27/05/2024

．沙田污水處理廠周日(26日)發生喉管發生故障，導致臭味傳遍整個沙田及馬鞍山區

．渠務署解釋，沙田污水處理廠內的污泥及廚餘共消化系統其中一段喉管故障，廠房範圍內有少量污泥溢出，相關清理工作在傍晚6時半已經完成

 

　　沙田污水處理廠周日(26日)發生喉管發生故障，導致臭味傳遍整個沙田及馬鞍山區。渠務署解釋，沙田污水處理廠內的污泥及廚餘共消化系統其中一段喉管故障，廠房範圍內有少量污泥溢出，相關清理工作在傍晚6時半已經完成，現場錄得的氣味已回復正常水平，正調查設施故障原因，會採取所有必要措施，避免類似事件再次發生，並向受影響的市民致歉。

 

沙田爆屎渠| 沙田污水處理廠臭味傳遍區內，渠務署稱已完成清理工作

 

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　　渠務署表示，污水處理廠早上發生故障的相關設施，已停止運作，並檢查維修。根據環保署在城門河的實時水質監測，期間主要水質參數包括溶解氧量及酸鹼值並無異常，而水中渾濁度錄得有短暫升幅後已回落，數據顯示水質已大致回復正常水平。而有關氣味亦已消散，不會對人體帶來負面影響。


　　沙田污水處理廠屬香港最大規模二級污水處理廠的，至今建成約42年，政府正計劃搬遷污水處理廠至亞公角山的岩洞內，耗資達400億元，預計於2031年完成搬遷。

 

撰文：經濟通採訪組

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