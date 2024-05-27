沙田爆屎渠 | 沙田污水處理廠臭味傳遍區內，渠務署稱已完成清理工作

．沙田污水處理廠周日(26日)發生喉管發生故障，導致臭味傳遍整個沙田及馬鞍山區

．渠務署解釋，沙田污水處理廠內的污泥及廚餘共消化系統其中一段喉管故障，廠房範圍內有少量污泥溢出，相關清理工作在傍晚6時半已經完成

沙田污水處理廠周日(26日)發生喉管發生故障，導致臭味傳遍整個沙田及馬鞍山區。渠務署解釋，沙田污水處理廠內的污泥及廚餘共消化系統其中一段喉管故障，廠房範圍內有少量污泥溢出，相關清理工作在傍晚6時半已經完成，現場錄得的氣味已回復正常水平，正調查設施故障原因，會採取所有必要措施，避免類似事件再次發生，並向受影響的市民致歉。

推薦閱讀：

【外圍經濟】日本財相：G7重申在匯率問題上的承諾

日本財務大臣鈴木俊一表示，G7財長重申在匯率問題上的承諾........

垃圾徵費未來路向料今公布，消息指，已兩度押後的垃圾徵費計劃8月不會如期實施，而已生產的指定垃圾袋就會考慮向公屋戶派發........



渠務署表示，污水處理廠早上發生故障的相關設施，已停止運作，並檢查維修。根據環保署在城門河的實時水質監測，期間主要水質參數包括溶解氧量及酸鹼值並無異常，而水中渾濁度錄得有短暫升幅後已回落，數據顯示水質已大致回復正常水平。而有關氣味亦已消散，不會對人體帶來負面影響。



沙田污水處理廠屬香港最大規模二級污水處理廠的，至今建成約42年，政府正計劃搬遷污水處理廠至亞公角山的岩洞內，耗資達400億元，預計於2031年完成搬遷。

撰文：經濟通採訪組

2024-05-27｜東亞市場資金洗牌？｜私有化＝炒作因素？｜領展業績前瞻｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇