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騰訊 | 騰訊南非大股東將9600萬股存倉，擬部署減持

28/05/2024

．騰訊(00700)的南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus更新回購計劃進展時指出，Prosus將9600萬股騰訊股票存入中央結算系統(CCASS)

．相當於騰訊發行股數94.2億股的1%，以逐步減持，用以支持Prosus本身股份的回購計劃

 

騰訊 | 騰訊南非大股東將9600萬股存倉，擬部署減持

　　騰訊(00700)的南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus更新回購計劃進展時指出，Prosus將9600萬股騰訊股票存入中央結算系統(CCASS)，相當於騰訊發行股數94.2億股的1%，以逐步減持，用以支持Prosus本身股份的回購計劃。

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　　Prosus對上一次存倉於去年10月19日，當時存放約9600萬股，高盛倉位增至5億股或5.3%，至今年5月10日，高盛倉位低至3.8億股或4%，反映其間減持情況。

 

撰文:經濟通採訪組

2024-05-28｜內銀投資國家大基金三期 聰明錢流入芯片股 | 分析阿里健康業績 | 航運股獲大行唱好可吼？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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