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恒大困局 | 中國恒大(03333)未覓得復牌重組方案

29/05/2024

  • 中國恒大(03333)公布，清盤人已從其資產獲取小量價值的回收

  • 該集團股份將繼續停牌，直至另行通知

 

恒大困局 | 中國恒大(03333)未覓得復牌重組方案

　　中國恒大(03333)公布，清盤人已從其資產獲取小量價值的回收，但流動資金及其他內部資源仍然有限。考慮到該集團債務水平以及業務及營運所面臨的挑戰，在該集團缺乏重大新投資情況下，清盤人目前尚未覓得可促成該集團滿足復牌指引，並恢復股份買賣的重組方案。

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　　該集團股份自1月29日起暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。

撰文:經濟通市場組

 

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