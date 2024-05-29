騰訊密密回購無懼大股東部署減持，獲大行唱好趁回調買入？

騰訊(00700)的南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus早前將9600萬股騰訊股票存入中央結算系統(CCASS)，預料為減持作準備，不過騰訊自公布首季業績後密密回購，或可抵銷大股東減持壓力，上日股價不跌反升，今早(29日)雖隨大市下跌，但也只跌逾1%，可能因集團近日獲多間大行唱好，如想吸納應如何部署？

（騰訊官網媒體資料庫）

騰訊南非大股東將9600萬股存倉 去年底仍持股近25%

騰訊的南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus更新回購計劃進展時指出，Prosus將9600萬股騰訊股票存入中央結算系統(CCASS)，相當於騰訊發行股數94.2億股的1%。據報此舉是為進一步減持作準備，套現所得預計用作支持Prosus本身股份的回購計劃。而以騰訊昨日(28日)收市價380.2元計算，該批轉倉股份市值約364億元。

根據資料顯示，騰訊紀錄在港的股份於5月22日增加9600萬股，同日高盛證券的倉位大增8440萬股，反映Prosus將騰訊股份存倉情況。而Prosus對上一次存倉於去年10月19日，當時存放約9600萬股，高盛倉位增至5億股或5.3%，至今年5月10日，高盛倉位低至3.8億股或4%，反映期間減持情況。

值得一提，騰訊今年4月公布的完整版2023年財報顯示，截至去年底，Naspers透過Prosus控制的MIH Internet Holdings B.V.持有騰訊23.67億股，相比上一年減少了2.1億股，持股比例從2022年底的26.93%降至去年底24.96%。另方面，騰訊公布首季業績後，自5月17日起啟動回購以抵銷南非大股東減持影響，在7日累計回購1679萬股，共64億元，日均回購9億元。

瑞銀：管理層明確列出未來增長動力 予目標價480元

另方面，騰訊近日獲多間大行唱好，瑞銀重申對騰訊正面看法，認為管理層明確列出集團未來的增長動力，包括近期成功推出手遊《地下城與勇士》及旗下Supercell的遊戲正在復甦，及直播電商、人工智慧、投資等中期驅動因素。而集團對股份回購的堅定承諾、重視股東回報和內部報酬率(IRR)等，均會為估值提供支持，予「買入」評級，目標價480元。



瑞銀指，《地下城與勇士》自5月21日推出以來即位列中國遊戲首位，騰訊管理層對該遊戲的日活躍用戶數量(DAU)、參與度和留存率等均感驚喜，認為這將支持遊戲的壽命；而其他即將推出的遊戲如《Squad Busters》和《航海王 壯志雄心》將進一步加快業務增長。管理層留意到，內地遊戲行業的監管環境趨正常化，騰訊的遊戲組合不會支援、認可或透過用戶之間的道具交易而獲得現金收入。管理層又指，騰訊擁有強勁的自由現金流、投資組合和淨現金，能繼續為其股票回購提供資金。儘管現時票據利率較低，但管理層認為可轉換債券的實際成本是導致股權被稀釋，因此沒有發行計劃，又相信回購自有股份及外部投資會產生較高的IRR。

中金：騰訊新遊戲儲備豐富業務具韌性 予目標價468元

中金亦維持騰訊「跑贏行業」評級及目標價468元。中金指，SPARK2024騰訊遊戲發布會於5月28日舉辦，共發布34款產品的最新動態，可見騰訊新遊戲儲備豐富，多款新遊戲陸續開啟測試或上線，其中定檔上線產品包括《爆裂小隊》、《極品飛車：集結》及《塔瑞斯世界》，即將開啟新一輪測試的產品包括《世界啟元》、《三角洲行動》、《逆戰：未來》及《卡拉比丘》。此外，騰訊對多款經典旗艦產品積極運營並持續更新迭代推出新內容，例如《和平精英》新版本將於6月上線，《地下城與勇士》端遊將上線新團本、新職業等，有望煥發新生命力，推動遊戲業務更持續、穩健增長。再者，騰訊遊戲業務擁有較強韌性，存量遊戲節奏從容，遊戲業務展望積極。



摩根士丹利最近則將騰訊列入其港股焦點股名單。大摩指，騰訊是該行目前唯一給予「增持」評級的重磅股，看好騰訊未來有四大催化因素：一、市場期待的《地下城與勇士》手遊於5月21日上線後勢頭強勁，上線首3天佔據內地所有排行榜的首位，預計首年將貢獻約100億元人民幣的收入；二、今年首季遊戲增長理想，本地及國際市場分別同比增長3%及34%，預計將支持第二季加快增長；三、毛利率持續擴張下，騰訊2024財年經調整純利預計同比增長30%；四、騰訊績後重啟股份回購，彌補了南非股東Prosus拋售股份的影響。而按騰訊今年經調整純利預期增長30%計算，2024年及2025年預測市盈率僅為16倍及13倍，估值並不算高。

熊麗萍：回購足以抵銷大股東減持 惟400元有明顯阻力







資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊南非大股東已講明為了回購自身股份會繼續減持騰訊股份，但曾指減持數量不多於每日成交的3%，故「有數得計」，而其由去年10月將9600萬股騰訊存入中央結算系統後，每日減持速度並不急。而騰訊若有回購，買回大股東減持的股份，有抵銷作用，對股價會有幫助。騰訊上一輪即公布首季業績前每日回購約100多至200萬股，今輪因為加大了回購額度，績後每日回購股數增至300多萬股，即約30日已可購回大股東減持的9600萬股，足以應付其減持壓力。此外，內地政策鼓勵公司回購及增加派息，騰訊也只是跟隨市場大方向去做回購。不過，騰訊升至現價，市場對大股東減持因素多少會有些反應，400元暫會有明顯阻力。

熊麗萍又指，騰訊要抗衡大股東減持的影響，主要仍要看業務本身，回購對股價會有支持作用，但不等於可令股價上升。不過，騰訊一直都有大股東減持及回購因素，故此輪股價上升與基本面及大市有關，而之所以比大市升得更急，正因分析過其業績後，市場消除了對其遊戲及廣告業務的擔心。事實上，騰訊首季業績比預期好，而其重磅手遊《地下城與勇士DNF》提早於5月21日上線，亦成為股價上升其中一個觸發點。此輪股價上升亦反映騰訊業務轉型方面的成績，除廣告收入獲大家讚好外，騰訊推出短視頻亦對廣告方面有幫助，加上手遊研究時間不需太長，成本不用太大，即使市場反應差也不要緊，很快又可再出新遊戲，而其AI發展亦提高了廣告準繩度。

騰訊半日跌1.21%收報375.6元，成交41.5億元。其他科技股普遍比騰訊跌幅更大，阿里(09988)跌3.71%報76.6元，京東(09618)跌3.89%報113.7元，美團(03690)跌4.2%報114元，，百度(09888)跌2.2%報95.7元，快手(01024)跌2.3%報55.25元，網易(09999)跌0.43%報139.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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