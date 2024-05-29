外圍經濟 | 方舟投資購買馬斯克的xAI，看好人工智能行業

Cathie Wood的方舟投資購買了馬斯克的人工智能初創公司xAI股份

方舟首席未來學家Brett Winton認為到2030年，人工智能基礎模型的價值將達到數萬億美元

Cathie Wood的方舟投資購買了馬斯克的人工智能初創公司xAI股份，押注人工智能行業將給全球科技帶來革命性變化。

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Ark Venture Fund周二(28日)在給客戶的一封電郵中透露了上述持股。方舟首席未來學家Brett Winton在受訪時表示，xAI股份約佔該基金持倉的2%。他認為到2030年，人工智能基礎模型的價值將達到數萬億美元。



一個月前，該基金披露了佔持倉約4%的OpenAI倉位。

撰文：經濟通市場國金組

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