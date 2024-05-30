機管局15億人民幣十年期票據票面息率定為2.93%

．香港機場管理局(機管局)宣布已成功為其於80億美元中期票據計劃下發行的15億元人民幣票據以規例S形式定價。票面息率為2.93%

．此次發行標誌著機管局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦為香港企業發行人在公開債券市場上發行的首筆十年期離岸人民幣債券

香港機場管理局(機管局)宣布已成功為其於80億美元中期票據計劃下發行的15億元人民幣票據以規例S形式定價。票面息率為2.93%。

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此次發行標誌著機管局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦為香港企業發行人在公開債券市場上發行的首筆十年期離岸人民幣債券。在最終價格指引公布時訂單認購額高峰值超過123億元人民幣，峰值認購率超過8倍。機管局已成功籌集目標融資金額，並將運用發行票據所得款項淨額撥作其一般企業用途，包括為其投資項目注資。機管局繼續致力於提供世界一流的機場體驗，並為地區及全球航空業的發展做出貢獻。



於若干先決條件達成後，票據預計於今年6月5日發行，並預期於聯交所上市。票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。



機管局主席蘇澤光表示，是次成功發行再一次證明投資者對香港國際機場作為地區及國際航空樞紐的信心。票據亦為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道。

撰文:經濟通採訪組

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