夏季用電高峰將至疊加國策加持，電力股可趁調整部署吸納？

隨著夏季來臨，內地電力需求再受關注，另國務院近日發布節能降碳行動方案，7月舉行的中共二十屆三中全會亦可能釋放電力改革的訊號，有大行料部分電力股會受惠，再加上全球電力股因AI電力需求受資金追捧，帶動中資電力股近期也節節上升，今日(30日)仍有如中國電力(02380)等股份逆市上升，不過隨著大市持續調整，部分電力股近日也見回吐，可否部署吸納呢？

（中國電力網頁截圖）

國家能源局：料今夏全國用電最高負荷年增逾1億千瓦



國家能源局早前指，2024年以來，電力消費延續急增態勢，第一季全社會用電量年增9.8%至2.34兆千瓦時，預計今夏期間，用電負荷還將快速增長，最高負荷年增超過1億千瓦，電力保供將面臨一定壓力。國家能源局綜合司副司長張星指，2024年迎峰度夏期間，全國電力供應整體有保障，局部地區高峰時段可能存在電力供應緊張的情況，主要是內蒙古、華東、華中、西南、南方區域部分省份。若出現極端或災害性天氣，電力供應緊張情況可能進一步加劇。



中國電力企業聯合會報告顯示，預計2024年迎峰度夏期間，全國電力供需形勢整體呈現「緊平衡」。迎峰度夏期間，在充分考量跨省跨區電力互濟的前提下，預計部分省級電網電力供應偏緊，部分時段可能需要實施需求側響應(意指透過調整電力消費者的用電行為，以響應電力系統的需求變化)等因應措施。

數據中心耗電量大 全球電力股因AI需求受資金追捧

另外，因處理龐大數據的生成式AI技術運用日益擴大，電力消耗較多的數據中心正在不斷建設，資金正湧向全球電力相關股票，其中光伏面板巨頭美國第一太陽能公司(First Solar)的股價於5月22日突然急升，一度比前一天上漲20%，達到253美元，可能因瑞銀證券5月21日發表報告，以AI的電力需求增加為依據，將其目標價由252美元升至270美元。



數據中心耗電量的確很大，除了要在多台伺服器上同時計算處理龐大的數據外，還需要冷卻設備來防止伺服器發熱導致系統癱瘓。高盛估算，從2023到2030年，美國的數據中心電力需求將年均增加15%。要滿足需求增長，需要約47吉瓦時(GWh)的額外發電能力，相當於47座普通核電站的發電量。

國務院印發節能降碳行動方案 花旗：中廣核電力及潤電受惠



另方面，國務院昨日(29日)印發《2024-2025年節能降碳行動方案》，圍繞能源、工業、建築、交通、公共機構、用能設備等重點領域和重點行業部署了節能降碳十大行動。《方案》提及目標包括2024年單位國內生產總值能源消耗與二氧化碳排放量分別降低約2.5%及約3.9%，規模以上工業單位增加價值能源消耗降低約3.5%，非化石能源消費比重約達18.9%，重點領域及產業節能降碳改造形成節能量約5000萬噸標準煤、減量二氧化碳約1.3億噸。

花旗發表研報指，中國新發布的節能降碳行動方案，今年各目標整體上高於去年完成數，且給出如何執行的細節，顯示清潔能源為政府較優先事項，可能利好清潔能源行業相關個股。受惠對象包括清潔能源發電企業中廣核電力(01816)和華潤電力(00836)，電網設備企業平高電氣(滬:600312)和思源電氣(深:002028)，以及設備供應商陽光電源(深:300274)、福萊特玻璃(06865)、金風科技(02208)和東方電氣(01072)。

大和：電力股迎市場改革關鍵催化劑 最看好中國電力



另大和近日發表研報指，中國電力市場改革關鍵催化劑正在形成，包括預期6月底將公布第十五個五年規劃「十五五」初步目標和具體工作，以及7月舉行的中共二十屆三中全會等，都可能帶來電力行業改革發展最新資訊，可再生能源獨立發電廠(IPP)料將成為主要受惠者，當中最看好中國電力可受惠於改革，評級「買入」。



大和表示，期待當局會公布經濟中期規劃，從而奠定行業發展藍圖，雖然近期電力股股價已出現反彈，但認為不同企業的中期估值將重回向好軌道。隨著容量電價機制於去年11月實施，預計市場下一個關注焦點將轉向可再生能源的環境價值，例如碳排放配額交易、綠色電力與認證，以及經核證減排信用(CCER)，預期龍源電力(00916)及大唐新能源(01798)將受惠，均予「持有」評級。



交銀國際則指，上周習近平總書記召開企業與專家學者座談會，深化電力體制改革被列為首項建議，反映高層對電改的高度重視，因此市場預期電改會加快。目前新能源面臨的消納問題逐漸明顯，市場普遍預期風/光利用率有進一步下降的壓力。電改可能優先解決新能源消納問題，並保障利用率底線。市場普遍預期今年7月的三中全會將對電力體制改革下一步的發展起重要啟示作用，較詳細的政策可望在三中全會後推出。營運商方面，業績彈性較高的龍源電力及中國電力較受惠於新能源電改政策。

熊麗萍：股息已不吸引不宜高追 華能國電回至5元才可吼

資深財經分析師熊麗萍表示，內地用電需求與AI的關係暫不宜看得太重，雖然AI可令用電量增加，但內地AI發展暫未可拉高電力需求，惟因應天氣因素，電力股或可看得好些。其實，除AI因素外，市場看到煤炭價格回落，加上電力股股價飆升前，股息率很高，屬於其中一個「中特估」及高息板塊，但現價已反映上述大部分因素，有些電力股息率已不太吸引，例如華潤電力息率不足4厘，「中特估」因素也隨之褪色，美國債息也有4厘多。電力股除看需求外，最重要看成本，傳統電力股要看煤炭價格，而煤炭價格頗為波動。電力股股價會否回落很多亦要視乎估值及息率，息率起碼要逾5厘甚至達6厘才買得較安心，事實上，有些「中特估」股份息率仍有6厘，而電力股變數多，包括政策及煤炭價格，就算發展新能源也要看風力等情況，光伏發電要留意產品價格變化很大。總之，就算看好電力股，現價都不宜高追，調整一成也不出奇，當中華能國電(00902)若續於5至5.5元橫行整固，5元邊可買入。

至於電力股可否趁7月舉行三中全會，可能釋放電力改革的訊號炒多一轉，熊麗萍指，電力股相關政策難以估計，可能會批出多些項目，最近中央政治局會議強調中部地區發展，三中全會可能也會集中講水電及核電發展，不過中廣核電力已升了很多，股息率只有3厘多，已不太吸引，且因其過去業務表現一般，令人感覺風險較高，但從以往股價表現看，其調整幅度未必太大，回到2.8或2.9元可逐步吸納。至於龍源電力，以新能源股來說，估值算是便宜，就算有調整亦可能只回至7元左右，但風電股變數多，龍源質素算是較好，主要做風力發電，其風電場質素高，但也要看風電場風力如何。

部分中資電力股今日仍可逆市造好，中國電力及中廣核電力都升約1%，龍源電力升近2%，惟華能國電跌近1%，華電國際(01071)更跌逾2%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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