創科局：目標構建本地創新產業體系，香港有潛力及發展空間

本港具領導地位的財經資訊平台-經濟通（ET Net）與協辦機構香港數碼港連續第三年舉辦「智慧生活夥伴大獎」。

創新科技及工業局副局長張曼莉

創新科技及工業局副局長張曼莉致辭時表示，代表創科局及政府多謝集團一直與數碼港共同舉辦「智慧生活夥伴大獎」。她指香港科技一點也不落後，過往問題是由於沒有很多應用場景，但不是單一企業可以處理得到，而是需要整體社會各界，包括政府政策配合，才能更好轉化落地應用科技，未來推動創科發展重要的道路就是將科技、想法落地，同時也能商業化，政府及企業攜手開拓市場。

張曼莉又提到，希望見到不同企業將好技術能在香港發揚光大，讓社會有更好的民生應用，市民可以透過科技獲得滿足感、幸福感。

她又指，創新科技是推動香港經濟社會高質量發展的核心動力，政府將大力支持，未來香港要可持續發展，帶來新的破局必然是推動創新科技，發展創科是特區政府首要工作，政府一定會盡所能為大家提供好的生態系統，目標是在香港構建屬於自身的創新產業體系，她指香港有很多獨角獸成長，相信香港絕對有潛力及空間。

數碼港：倡運用科技推動綠色創新及可持續數碼化

數碼港智慧生活組主管蔡偉傑

數碼港智慧生活組主管蔡偉傑出席頒獎禮時表示，「綠色創新及可持續數碼化」主題很重要，能夠幫助推動綠色經濟，透過比賽讓新的綠色科技讓市民感受。他指出，全球也向著這個目標邁進，香港都不可以慢下來。綠色經濟涵蓋不同項目，包括金融、商業、人力資源，透過一系列經濟轉型可幫助社會可持續發展。

蔡偉傑表示，數碼港在特區政府支持下，幫助更多初創及社會持份者進行轉型、創造新價值，數碼港目標是做科技旗艦及培育創科基地。今天已超過有2000間創科公司在這個園區，有來自智慧生活、金融科技等。數碼港在特區政府支持下會和各個持份者合作，積極支持綠色創科發展。

鄧淑明：實踐綠色創新及可持續發展可達雙贏局面

評審主席兼智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明表示，很高興參與《經濟通》與協辦機構數碼港舉辦的「智慧生活夥伴大獎」，能夠連續3年擔任評審主席，見證各行各業在科技作出的努力及貢獻，覺得有意義。

她指出，面對人口老化、勞動力減少、醫療費用增加等問題，創新科技以及綠色生活是未來智慧生活不不可或缺元素，相信只要目標一致，實踐綠色創新以及可持續發展，絕對可以達到雙贏局面，希望所有今次得獎公司及組織廣泛運用科技去推動綠色創新和可持續數碼化，提供更多方案協助解決生活圈問題。

撰文：經濟通通訊社採訪組

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