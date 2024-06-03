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恒基地產遭收地獲補償39億元，料稅前盈利31億元

03/06/2024

．恒基地產公布，所持洪水橋部分土地被政府收回，預期獲發現金補償總額約39億元

．假設於本年底或之前完成收回相關土地的若干法律手續，該集團預計就有關收回將錄得合共收益並列為基礎稅前盈利約31億元，可於截至12月31日止年度入帳

 

恒基地產遭收地獲補償39億元，料稅前盈利31億元

 

　　恒基地產(00012)公布，所持洪水橋部分土地被政府收回，預期獲發現金補償總額約39億元，假設於本年底或之前完成收回相關土地的若干法律手續，該集團預計就有關收回將錄得合共收益並列為基礎稅前盈利約31億元，可於截至12月31日止年度入帳。

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　　該集團指，知悉在上周五(31日)出版之憲報所載，地政總署刊發公告以收回約176公頃土地，進行洪水橋/廈村新發展區第二期發展。於去年底，該集團於洪水橋之土地儲備總面積約657萬平方呎。在該土地儲備中，所持位於洪水橋/夏村新發展區第二期發展的總面積約350萬平方呎之土地被政府收回，按相關憲報公告所載現金補償每平方呎1114元計算，預期可就收回相關土地從政府獲發現金補償總額約39億元。



*粉嶺北地皮被收回獲賠19億元*


　　此外，於4月，政府收回該集團於粉嶺北及古洞北新發展區所持土地約145萬平方呎，將從政府獲得現金補償約18.6億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

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