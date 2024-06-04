兗礦能源配股遭大摩唱淡股價急插，具中特估概念仍可趁機吸？

上市公司近期接連集資，其中兗礦能源(01171)擬折讓近一成配售2.9億股，淨籌49.3億元，主要用作償還債務及補充一般營運資金。兗礦近期與不少「中特估」股份一樣，股價於高位徘徊，今早(4日)卻因配股消息最多急插逾9%，雖暫仍守穩配股價17.39元，但遭大摩唱淡，指配股會產生股權稀釋效應，對股價構成負面影響，僅予目標價12.88元。另兗礦早前公布今年首季業績，純利按年跌42%，遭瑞銀下調盈測。不過，集團除具國企背景外，現價股息率高達9厘，或對股價有一定支持，可否趁機買入博反彈呢？

（兗礦能源網頁截圖）

折讓近一成配股淨籌49.3億元 用作還債及補充營運資金



兗礦能源昨日(3日)與配售代理中金香港證券協議，擬向不少於6名獨立承配人配發2.85億股H股，佔擴大H股約9.09%及擴大總股本約3.69%，每股作價17.39元，比該股昨日收市價19.3元折讓約9.9%，淨籌約49.29億元，主要用作償還集團的債務及補充集團的一般營運資金。董事認為，配售事項將有利於公司利用資本市場融資功能，改善公司資本結構，落實戰略儲備資金，降低資產負債率。

另外，兗礦能源昨公布，擬以自有資金現金出資約15.5億元人民幣認購物泊科技新增註冊資本約4.5億元人民幣，取得物泊科技45%股權。集團指，委託股東持有的物泊科技股權表決權委託給該集團，令其將可行使物泊科技合計51.32%表決權，物泊科技將成為其附屬公司，物泊科技財務報表併入其合併財務報表。物泊科技主要從事物聯網技術服務、網路與資訊安全軟體開發、無船承運業務和國際貨物運輸代理，去年純利8707萬元人民幣，去年底資產總值36.8億元人民幣。集團對其收購以加速智慧物流產業發展，與其產生較強產業協同，以及加速智慧物流產業數字化轉型。

大摩：料產生股權稀釋效應 籲減持目標12.88元



摩根士丹利發表研報指，兗礦能源配股令人意外，集團繼早前斥超過15億元人民幣增資智慧物流企業物泊科技後，最新宣布透過配售H股集資近50億元，配股價17.39元較H股昨日收市價折讓近10%。雖然配股通告指，集資僅用於減債及一般營運資金，但大摩相信部分款項亦會用於增資。



大摩又指，考慮到公司A股較H股存在39%溢價，以折讓配售H股將會對H股股價構成負面影響，預期將會產生股權稀釋效應5%，加上早前宣布「10送3」紅股，將進一步稀釋股權，維持「減持」評級，目標價12.88元。

首季純利按年跌42% 瑞銀下調盈測予目標價16元

值得一提，兗礦能源早前公布今年首季業績，首季純利約37.6億元人民幣，按年跌41.9%，扣除非經常性損益之純利36.7億元人民幣，跌36%。營業收入396億元人民幣，跌20.8%，加權平均淨資產收益率4.92%，減少1.03個百分點。剔除山能財司對經營活動現金流的影響後，第一季經營活動產生的現金流量淨額為50.25億元人民幣，按年減少38.33億元人民幣。至於純利下跌因煤炭等主要產品價格同比下降影響。集團首季銷售煤炭3418萬噸，按年增7.1%。煤炭業務銷售收入248.54億元人民幣，按年減少24.2%。

瑞銀稱，兗礦能源首季除稅後溢利按年減少41.9%至約37.6億元人民幣。期內煤炭價格仍處於高位，公司盈利僅達到市場全年預測的18.5%。集團首季透過銷售自採煤的平均售價為每噸676元人民幣，意味按季跌11.4%。銷售均價降幅大於預期主要是由於集團期內的產品結構變化所致。該行將集團2024至26年各年盈測下調15%、12%、10%，分別達到167.41億、154.62億、126.69億元人民幣，目標價16元，予「中性」評級。







控股股東1502萬人幣購A股 東吳證券：未來具備多重利好因素

不過，兗礦能源上月尾公布有關控股股東山東能源集團計劃增持股份，截至5月28日增持計劃期間過半，山東能源通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式共計增持70萬股A股，佔約0.0094%股權，增持金額為約1502萬元人民幣。集團指，山東能源目前共持有約54.57%股權，而增持計劃尚未實施完畢，山東能源後續將按照增持計劃繼續擇機增持股份。

而兗礦能源實控人為山東省國資委，去年以來雖然盈利出現下滑，但憑藉行業龍頭地位、穩定的高分紅表現等因素，仍獲得一些券商看好。東吳證券分析師孟祥文就表示，公司是華東地區最大的煤炭生產商，未來具備多重利好因素，比如通過「外延併購+內生增長」模式，預計公司產能持續擴張；公司煤炭市場定價比例高，煤價高位有望增厚公司業績；國際油價持續上行，煤化工盈利有望觸底回升；承諾最低現金分紅股利，穩定經營、高分紅凸顯配置價值等。

黃瑋傑：股價已反映大部分配股因素 若守穩17.4元上望18.5元

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，兗礦能源今早股價已反映大部分配股負面因素，惟一般配股價折讓有多大可反映承配人是否求貨心切，而兗礦今次折讓接近一成，代表承配人要夠便宜才肯配售，亦不排除有貨的基金會先行沽貨，再通過配股配回股份以賺取差價。兗礦今日股價表現很關鍵，若跌穿配股價17.39元，即代表承配人沒有著數，即使便宜一成買回來，短線仍要輸錢，若當跌穿配股價可能會帶來跟進沽壓，故17.4元很關鍵，100天線也正處於17.45元，一旦跌穿17.4元即同時跌穿配股價及100天線，未宜買入；相反，若沒跌穿17.4元，就有能力補回今日很闊的下跌裂口(介乎19.16至18元)，預期補回一半，則可以18.5元為反彈目標。

兗礦能源半日跌8.71%收報17.62元，成交24.6億元。其他煤炭股亦普遍下跌，中國神華(01088)跌0.92%報37.75元，中煤能源(01898)跌1.03%報9.61元，兗煤澳大利亞(03668)跌1.04%報33.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評兗礦及大市，立即重溫

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