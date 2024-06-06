港股 | 午市前瞻 | 港股受外圍氣氛帶動上升 蔚來表現勝同業上望45元

恒生指數半日報18533，升108點或0.6%，主板成交近648億元。恒生中國企業指數報6575，升33點或0.5%。恒生科技指數報3856，升48點或1.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中芯(00981)；騰訊報382.8元，升2元或0.5%，成交43.61億元；美團報112.4元，跌0.2元或0.2%，成交18.9億元；中芯報18.14元，升1.04元或6.1%，成交16.55億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中芯。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及中芯。

(蔚來汽車網頁截圖)

聶振邦：恒指今日料維持高收





恒指今早高開過百點後，指數愈升愈有，早段最高升至18700。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，隔夜美股造好，英偉達再創新高，市值超越蘋果，與首位的微軟市值相差不跌一千多億美元，按此趨勢，取代微軟成為最大市值的美企不是不可能。



外圍氣氛好轉，帶動港股上升，除了科技股之外，航運股及資源股表現也不錯，可見資金分散到不同板塊。另外，內房板塊今日的關注度也提高。萬科企業(02202)公布，全資子公司萬科地產（香港）發行，總額6億美元及息率4.2厘中期票據將於明日到期，集團已將本金及利息全部匯入該子公司海外帳戶，以供還債。相信這個消息能加強市場對內房板塊的信心。



昨日恒指一度升至18724高位，收市卻倒跌，今日會不會重蹈覆轍？聶振邦表示，由於昨日資源股普遍下跌，以中石油(00857)A股及紫金礦業(02899)A股為例，都跌約2%，拖累A股指數下跌，恒指昨日表現多少受到影響。但今日情況不同，今日資源股反彈，就算恒指收市升幅收窄，但應該不至於倒跌。預料恒指短期內維持在18000至18800點整固。





汽車減價戰料下半年結束





乘聯會初步統計顯示，內地5月乘用車市場零售168.5萬輛，按年跌3%。今日汽車股普遍跑輸大市。蔚來汽車(09866)今日股價也偏軟，暫時跌超過1%。聶振邦指，上述消息難免對汽車相關股造成壓力。不過，相對於其他新能源車企如理想汽車(02015)及小鵬汽車(09868)，蔚來股價表現已算不俗，就以昨日收市價與5月24日收市價比較，期內蔚來股價升逾一成，前兩者股價變動不大，近乎橫行。



另外，昨日有報道稱，蔚來獲准在內地建設第三家工廠，產能為60萬輛。包括第三家新工廠在內，蔚來的總批准產能將達到100萬輛，接近特斯拉上海工廠的現有產能。但聶振邦稱今日有內媒報道稱，蔚來否認在建的第三家工廠產能有60萬輛之多。不過，該產能對於蔚來股價不會有太大影響。他預料汽車減價戰會在下半年結束，看好蔚來未來的發展，看好股價有機會升至45元。

蔚來汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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