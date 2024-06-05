金價走勢飄忽惟仍獲大行唱好，金礦股可趁股價調整吸納？

最新數據顯示，美國勞工市場有放緩跡象，市場加大對聯儲局今年減息的押注，惟在交易商獲利回吐下，國際金價於周一(3日)漲1%後，昨日(4日)再度受壓，紐約期金收市跌近1%，報每盎司2347.4美元，現貨金跌約1%至每盎司2327美元。金礦股今日(5日)普遍下跌，其中紫金礦業(02899)最多跌逾3%低見16.06元，創逾一個月新低。其實，今年金價表現不錯，主因憧憬減息、各國央行密密購金，以及地緣局勢持續不穩，而大行仍普遍看好金價，瑞銀把今年底目標上調至2600美元，花旗更估計最快半年內見3000美元，金價往後走勢如何？金礦股可否趁此輪調整吸納？

（紫金礦業網頁截圖）

花旗：金價獲美國減息央行掃金等支撐 最快半年內見3000美元



花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，維持金價6至12個月預測3000美元，主因有四：第一，由於美國就業市場有機會轉弱，導致聯儲局最終或會開始減息，美國國債走高，或支持金價上試3000美元水平。第二，實金需求強勁、央行持續購入黃金，預期今年官方機構買入黃金的規模或高達1000噸以上，是自1971年以來第三大。第三，黄金交易所買賣基金(ETF)的資金流入，加上中國和印度的黃金需求強勁，亦利好金價後市。第四，對沖地緣政治風險等避險需求均利好金價後市。

瑞銀將年底金價預測上調至2600美元 建議2300美元或以下買入



瑞銀策略師Mark Haefele旗下團隊近日發表報告指，由於全球央行和中國的持續需求，黃金價格預計將得到有力支撐。在第一季創下購買紀錄後，瑞銀將今年各國央行的黃金需求預測從800-850噸上調至950-1000噸。而地緣政治的不確定性也推動了黃金作為風險對沖工具的需求增長。此外，聯儲局預計將在今年晚些時候開啟寬鬆周期，這有望進一步推動資金流入黃金ETF。該行策略師最近將年底金價預測由每盎司2500美元上調至2600美元，並建議在金價約為每盎司2300美元或更低時買入。

另國金證券指，美聯儲開始放緩縮表，當其開啟降息周期後，在短端利率被基準利率鎖定在高位且降息時點或有延後的背景下，短期黃金定價天平逐步向通脹端傾斜，短端實際利率存在下行預期推動黃金價格上漲。該行預計2025年黃金價格或將達到2700美元/盎司。

分析師：金價若突破2364美元阻力 或可推升至2450美元



此外，FXStreet分析師Haresh Menghani最新撰文，對金價技術前景進行分析。Menghani指，美聯儲降息的押注限制美元的復甦，並為金價提供支撐。此外，中東持續衝突引發的地緣政治風險將避險黃金價格拉回接近50日簡單移動平均線(SMA)。交易員現在期待今日晚些時候的美國ADP就業報告和美國ISM服務業採購經理人指數(PMI)，以抓住短期交易機會。這兩份報告應該會帶來新的推動力。



Menghani又指，從技術角度來看，黃金價格目前交投在50日簡單移動平均線(SMA)下方。此外，日線圖上的震盪指標開始獲得負面牽引力，並支持進一步下跌的前景。如果金價隨後跌破昨日觸及的多周低點(在2315-2314美元/盎司附近)，將重申看跌傾向，並將金價拖至2300美元下方，測試2280美元的水平支撐位。另一方面，金價下一個阻力在2360-2364美元附近，如果攻克該區域，應會讓金價進一步升向2385美元的阻力位，並向2400美元大關邁進。這種勢頭可能會向2425美元區域延伸，並最終推升至2450美元區域，即5月份觸及的歷史高點。

WGC：全球央行4月黃金淨購買量急增至33噸 需求仍強勁

值得一提，世界黃金協會(WGC)發布最新研究報告指，全球央行4月黃金淨購買量急增至33噸，為3月淨購買量的11倍，亦高於2月的淨購買27噸，反映儘管金價高企，但需求依然強勁，其中土耳其、中國、印度和哈薩克的央行是今年迄今為止最大的黃金淨買家。



協會指，金價於3月快速上漲引發多個疑問，其中一個是各國央行會否改變黃金購買行為。然而，4月淨購買量回升，可能表明目前為止，各國央行已經擺脫金價大漲的影響，並繼續執行戰略性的黃金購買計劃。而4月全球央行黃金總購買量從3月的39噸降至36噸，但總出售量從3月的36噸急降至3噸。





紫金：卡莫阿銅礦三期提前半年投產 年產量將逾60萬噸

另方面，紫金礦業近日宣布，其位於非洲剛果(金)南部的卡莫阿銅礦三期選廠已於5月26日正式投料運行，比原計劃提前了6個月。隨著三期的投產，卡莫阿銅礦的年礦產銅產量將大幅提升至60萬噸以上，一躍成為非洲最大、全球第四大的銅礦。新建成的三期選廠設計處理能力高達500萬噸/年，比一期、二期產能增長了30%。三期項目的加入，將使項目整體設計產能提升至1420萬噸/年。

集團指，展望未來，卡莫阿銅礦將繼續推動產能提升和技術創新，項目正在研究推進四期選廠建設，四期處理能力將不低於500萬噸/年，未來卡莫阿銅礦整體處理能力有望提升至2000萬噸/年以上，年礦產銅產量將達到80萬噸，屆時，卡莫阿銅礦將成為全球最大的銅生產商之一。





何啟俊：金價近2300美元可買黃金ETF 紫金山東黃金15元可吸



（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，金價往後料仍易升難跌，近期美國經濟及就業數據都見動力減弱，令市場重燃對今年減息兩次的期望。此外，相信下半年地緣政治局勢仍很多時趨於緊張，加上美國大選臨近，局勢存在不確定性，增加黃金避險需求。再者，世界黃金協會數據顯示，今年首季全球央行繼續瘋狂購買黃金，尤其中國及土耳其央行。因此，對金價走勢仍可看得較樂觀，紐約期金料暫於每盎司2280至2400美元上落，不太可能大跌，若跌至近2300美元，可買入SPDR金ETF(02840)。至於金礦股，紫金及山東黃金(01787)若跌至15元可買入，同樣上望19元，招金礦業(01818)股價調整幅度不算很大，暫不建議吸納。

金礦股今日普遍下跌，紫金跌1.8%收報16.4元，招金礦業跌1.82%報13.8元，山東黃金跌1.77%報16.7元，靈寶黃金(03330)跌2.89%報3.02元，中國黃金國際(02099)跌4.45%報51.5元。SPDR金ETF則跌0.41%報1686元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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