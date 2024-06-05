  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

金價走勢飄忽惟仍獲大行唱好，金礦股可趁股價調整吸納？

05/06/2024

　　最新數據顯示，美國勞工市場有放緩跡象，市場加大對聯儲局今年減息的押注，惟在交易商獲利回吐下，國際金價於周一(3日)漲1%後，昨日(4日)再度受壓，紐約期金收市跌近1%，報每盎司2347.4美元，現貨金跌約1%至每盎司2327美元。金礦股今日(5日)普遍下跌，其中紫金礦業(02899)最多跌逾3%低見16.06元，創逾一個月新低。其實，今年金價表現不錯，主因憧憬減息、各國央行密密購金，以及地緣局勢持續不穩，而大行仍普遍看好金價，瑞銀把今年底目標上調至2600美元，花旗更估計最快半年內見3000美元，金價往後走勢如何？金礦股可否趁此輪調整吸納？

 

 （紫金礦業網頁截圖）

 

花旗：金價獲美國減息央行掃金等支撐　最快半年內見3000美元


　　花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，維持金價6至12個月預測3000美元，主因有四：第一，由於美國就業市場有機會轉弱，導致聯儲局最終或會開始減息，美國國債走高，或支持金價上試3000美元水平。第二，實金需求強勁、央行持續購入黃金，預期今年官方機構買入黃金的規模或高達1000噸以上，是自1971年以來第三大。第三，黄金交易所買賣基金(ETF)的資金流入，加上中國和印度的黃金需求強勁，亦利好金價後市。第四，對沖地緣政治風險等避險需求均利好金價後市。

 

瑞銀將年底金價預測上調至2600美元　建議2300美元或以下買入


　　瑞銀策略師Mark Haefele旗下團隊近日發表報告指，由於全球央行和中國的持續需求，黃金價格預計將得到有力支撐。在第一季創下購買紀錄後，瑞銀將今年各國央行的黃金需求預測從800-850噸上調至950-1000噸。而地緣政治的不確定性也推動了黃金作為風險對沖工具的需求增長。此外，聯儲局預計將在今年晚些時候開啟寬鬆周期，這有望進一步推動資金流入黃金ETF。該行策略師最近將年底金價預測由每盎司2500美元上調至2600美元，並建議在金價約為每盎司2300美元或更低時買入。

 

　　另國金證券指，美聯儲開始放緩縮表，當其開啟降息周期後，在短端利率被基準利率鎖定在高位且降息時點或有延後的背景下，短期黃金定價天平逐步向通脹端傾斜，短端實際利率存在下行預期推動黃金價格上漲。該行預計2025年黃金價格或將達到2700美元/盎司。

 

分析師：金價若突破2364美元阻力　或可推升至2450美元


　　此外，FXStreet分析師Haresh Menghani最新撰文，對金價技術前景進行分析。Menghani指，美聯儲降息的押注限制美元的復甦，並為金價提供支撐。此外，中東持續衝突引發的地緣政治風險將避險黃金價格拉回接近50日簡單移動平均線(SMA)。交易員現在期待今日晚些時候的美國ADP就業報告和美國ISM服務業採購經理人指數(PMI)，以抓住短期交易機會。這兩份報告應該會帶來新的推動力。


　　Menghani又指，從技術角度來看，黃金價格目前交投在50日簡單移動平均線(SMA)下方。此外，日線圖上的震盪指標開始獲得負面牽引力，並支持進一步下跌的前景。如果金價隨後跌破昨日觸及的多周低點(在2315-2314美元/盎司附近)，將重申看跌傾向，並將金價拖至2300美元下方，測試2280美元的水平支撐位。另一方面，金價下一個阻力在2360-2364美元附近，如果攻克該區域，應會讓金價進一步升向2385美元的阻力位，並向2400美元大關邁進。這種勢頭可能會向2425美元區域延伸，並最終推升至2450美元區域，即5月份觸及的歷史高點。

 

WGC：全球央行4月黃金淨購買量急增至33噸　需求仍強勁

 

　　值得一提，世界黃金協會(WGC)發布最新研究報告指，全球央行4月黃金淨購買量急增至33噸，為3月淨購買量的11倍，亦高於2月的淨購買27噸，反映儘管金價高企，但需求依然強勁，其中土耳其、中國、印度和哈薩克的央行是今年迄今為止最大的黃金淨買家。


　　協會指，金價於3月快速上漲引發多個疑問，其中一個是各國央行會否改變黃金購買行為。然而，4月淨購買量回升，可能表明目前為止，各國央行已經擺脫金價大漲的影響，並繼續執行戰略性的黃金購買計劃。而4月全球央行黃金總購買量從3月的39噸降至36噸，但總出售量從3月的36噸急降至3噸。

紫金：卡莫阿銅礦三期提前半年投產　年產量將逾60萬噸

 

　　另方面，紫金礦業近日宣布，其位於非洲剛果(金)南部的卡莫阿銅礦三期選廠已於5月26日正式投料運行，比原計劃提前了6個月。隨著三期的投產，卡莫阿銅礦的年礦產銅產量將大幅提升至60萬噸以上，一躍成為非洲最大、全球第四大的銅礦。新建成的三期選廠設計處理能力高達500萬噸/年，比一期、二期產能增長了30%。三期項目的加入，將使項目整體設計產能提升至1420萬噸/年。

 

　　集團指，展望未來，卡莫阿銅礦將繼續推動產能提升和技術創新，項目正在研究推進四期選廠建設，四期處理能力將不低於500萬噸/年，未來卡莫阿銅礦整體處理能力有望提升至2000萬噸/年以上，年礦產銅產量將達到80萬噸，屆時，卡莫阿銅礦將成為全球最大的銅生產商之一。

何啟俊：金價近2300美元可買黃金ETF   紫金山東黃金15元可吸

 

金價走勢飄忽惟仍獲大行唱好，金礦股可趁股價調整吸納？
（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，金價往後料仍易升難跌，近期美國經濟及就業數據都見動力減弱，令市場重燃對今年減息兩次的期望。此外，相信下半年地緣政治局勢仍很多時趨於緊張，加上美國大選臨近，局勢存在不確定性，增加黃金避險需求。再者，世界黃金協會數據顯示，今年首季全球央行繼續瘋狂購買黃金，尤其中國及土耳其央行。因此，對金價走勢仍可看得較樂觀，紐約期金料暫於每盎司2280至2400美元上落，不太可能大跌，若跌至近2300美元，可買入SPDR金ETF(02840)。至於金礦股，紫金及山東黃金(01787)若跌至15元可買入，同樣上望19元，招金礦業(01818)股價調整幅度不算很大，暫不建議吸納。

 

　　金礦股今日普遍下跌，紫金跌1.8%收報16.4元，招金礦業跌1.82%報13.8元，山東黃金跌1.77%報16.7元，靈寶黃金(03330)跌2.89%報3.02元，中國黃金國際(02099)跌4.45%報51.5元。SPDR金ETF則跌0.41%報1686元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


其他金價/金股相關新聞：
《Ａ股焦點》大宗商品價格隔晚顯著跌，翔鷺鎢業、曉程科技挫半成
《國金頭條》就業市場降溫推高減息預期，美股收高道指漲140點

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09963

高科橋

0.236

異動股

01007

龍輝國際控股

2.460

異動股

02276

康耐特光學

10.900

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,712.66
    +1.37 (+0.004%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,331.66
    +40.32 (+0.762%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,103.75
    +246.71 (+1.464%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升38.819
變動率︰+1.636%
較港股︰-0.97%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升274.202
變動率︰+1.492%
較港股︰+0.07%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升381.240
變動率︰+1.308%
較港股︰+0.12%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌68.765
變動率︰-1.167%
較港股︰+0.98%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升93.465
變動率︰+5.396%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升8.625
變動率︰+3.791%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.540
變動率︰+2.884%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌142.910
變動率︰-2.036%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升21.306
變動率︰+19.968%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升29.770
變動率︰+12.340%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升1,033.780
變動率︰+8.726%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升161.930
變動率︰+6.204%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/06/2024 13:43 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/06/2024 13:43 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09963 高科橋
  • 0.236
  • 01007 龍輝國際控股
  • 2.460
  • 02276 康耐特光學
  • 10.900
  • 02828 恒生中國企業
  • 66.340
  • 01211 比亞迪股份
  • 233.400
股份推介
  • 02388 中銀香港
  • 24.700
  • 目標︰$26.80
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.610
  • 目標︰$9.80
  • 08529 優博控股
  • 0.405
  • 目標︰--
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.200
  • 目標︰$5.74
  • 01088 中國神華
  • 38.050
  • 目標︰$45.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.800
  • 00941 中國移動
  • 75.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.380
  • 00005 滙豐控股
  • 68.100
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 51.350
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 29.600
  • 目標︰$37.90
  • 01448 福壽園
  • 5.200
  • 目標︰$8.50
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.350
  • 虛幣 More
  • 01611 新火科技控股
  • 2.670
即時重點新聞

05/06/2024 16:28  《盤後部署》港股先升後跌走勢轉弱，百度價殘宜吼位撈底

05/06/2024 09:34  《本港經濟》5月PMI降至49.2，營商環境轉差

05/06/2024 09:50  【理財通】余偉文：正就跨境理財通3.0與業界溝通

05/06/2024 18:31  飛揚1期周日現樓推28伙，最多減價28%

05/06/2024 15:46  金管局：mBridge項目已進入最簡可行產品階段

05/06/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入７７﹒３７億元，買騰訊沽中石油

05/06/2024 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩劈金斯瑞目標至１０﹒６元，花旗薦買海爾智家

31/05/2024 10:15  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬首季汽車交付增長不俗，中線目標價５０銀

05/06/2024 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８０９５，隔夜拆息與上日維持３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新服務業PMI優，內地企業降AI芯片設計避制裁新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價走勢飄忽惟仍獲大行唱好，金礦股可趁股價調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】Heatflation來襲，極端天氣左右選情？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

樊亦敏《直播靈接觸》爆「性交轉運」真有其事：唔係普通一個人可以做！故友靈魂投胎前講再見
人氣文章

Member Zone

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座
人氣文章

玩樂 What’s On

繁花 | TVB開播內地話題作《繁花》！精選看點：王家衛首部電影劇、演員陣容卡士強勁！創業職場15大啜核金句：外行看門面，內行看後門！
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

糖尿病 | 薯仔高澱粉增糖尿病風險？最新研究：不會增加患慢性疾病機會！每天進食更可降低死亡率？每日食幾多分量？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

感情倦怠期：當愛變成習慣，甚至質疑自己還愛不愛他，這種關係該進還是該退？
人氣文章

港女講男．妮洛

分手的糾結：究竟是放不下，還是不甘心？勉強而來的愛情，真的幸福嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝原因 | 55歲女子早餐常吃水煮蛋加豆漿竟患重度脂肪肝？營養師揭飲食餐單兩個大問題
人氣文章
早上飲自製豆漿後神經中毒！頭暈、精神錯亂、對答困難！豆漿易現「假沸」狀態應多煲X分鐘才飲用！睇埋6種高危中毒食物
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2024 01:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事05/06/2024
神州經脈 | 財新服務業PMI優，內地企業降AI芯片設計避制裁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中美將會拼金融

05/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金