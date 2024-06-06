傳內地AI芯片公司降規設計避美制裁，中芯加速國產化可看高一線？

近日有外媒報道，有內地AI芯片公司降規設計，以確保台積電可接單生產，避過美國制裁。此外，國家集成電路產業投資基金(簡稱「大基金」)三期股份有限公司早前成立，註冊資本達3440億元人民幣，規模歷來最大，引發市場憧憬帶來晶元產業鏈投資，半導體行業亦因此獲券商唱好。其中中芯國際(00981)據報積極將國產半導體生產設備納入生產線，降低對國外依賴。另有指內地44家晶圓代工廠中，只有中芯有能力生產大量先進圖形處理器(GPU)，除華為外，公司今年可能會撥出部分產能給直接受美國制裁的芯片公司。芯片股今早(6日)普遍飆升，當中中芯飆逾半成突破18元，或可看高一線。

（中芯國際官網）

內地AI芯片公司傳降規設計 確保台積電可接單生產

據《路透》引述知情人士報道，一些中國人工智能(AI)芯片公司正設計功能較弱的處理器，以便在美國制裁下可以繼續交由台積電生產，包括總部位於上海的沐曦(MetaX)和燧原科技(Enflame)。這兩家公司曾宣稱其芯片可與Nvidia的圖形處理器(GPU)相媲美。知情人士透露，上述兩家中國頂尖AI芯片公司於2023年底向台積電提交了降規的芯片設計，以符合美國的限制規定，其中沐曦開發出一款名為C280的降規產品，並稱其最先進的GPU產品C500今年早些時候在中國已經缺貨。



報道介紹，沐曦和燧原科技都被稱為「小巨人」，即是在關鍵領域具有發展潛力而被中國政府看重的年輕公司。沐曦上月獲得政府資助，用於開發國產高級AI訓練芯片；該公司在中國各地擁有多個研發和工廠項目。燧原科技將芯片售予國有企業，並與多個地方政府合作開展項目。

據報中芯能大批量生產先進GPU 將產能分予受制裁中國企業



此外，報道引述位消息人士稱，儘管中國估計有44家晶圓代工廠，但只有中芯國際能夠大批量生產先進GPU。而中芯這一級別的產能仍是完全預留給華為，直至今年同意將一定限度的產能分配給受美國直接制裁、被禁止在海外代工的中國芯片企業，其中一家是有國家背景的寒武紀(滬:688256)。2022年底美國對寒武紀採取限制措施，擔心其可能向中國軍方提供AI芯片技術，此後該公司一直處境艱難。

外媒：中芯將國產半導體生產設備納生產線 降低對國外依賴



另據《華爾街日報》報道，中芯國際正積極地將國產半導體生產設備納入生產線，降低對國外工具的依賴。報道指，中芯近日於北京工廠的新生產線，是中國內地迄今為止用國產設備商業化製造芯片的行動中最先進的舉措之一。一名熟悉內情的人士指，這條生產線的業務與台積電、三星相比落後數代，但中芯現在已能夠在這條生產線上生產製程達到28納米的芯片，且近期產量已超過試生產水平。



報道又指，中芯北京新廠將國產半導體生產設備納入生產線，顯示公司已從研發階段轉向商業生產。一名知情人士指，中芯目前在該生產線使用國產設備，包括中國內地數家領先的半導體設備製造商生產的設備，如北方華創、中微公司和盛美半導體。雖然中芯的生產線目前仍有來自美國和其他國家的設備，但據數據提供商萬得(Wind)統計，自2017年以來，中芯已獲得18億美元的政府直接撥款，公司也在2017年建立創新中心，進行供應鏈本地化的相關研究。

券商：大基金三期規模歷來最大 憧憬帶來晶元產業鏈投資

另方面，國家集成電路產業投資基金三期早前正式成立，註冊資本高達3440億元人民幣。內地券商指，俗稱為「大基金」的國家集成電路產業投資基金，第三期規模較一、二期更大，引發憧憬帶來晶元產業鏈投資。其中中信證券認為，此次基金的出資側重於金融支持實體和壯大耐心資本，預計在委托管理模式和投資期限上將有所調整，長期目標導向有助於避免短視，促進產業長期發展。

華西證券認為，大基金募集規模持續提升，反映出國家層面解決半導體卡脖子的決心。從投資的持續性和不斷提升的投資規模看，其他產業難有如此強烈的國家支持力度。從基本面來看，半導體設備板塊也是為數不多的持續兌現業績高增的板塊，而自主可控就是當前中美博弈形勢下較重要、較確定的產業發展趨勢。銀河證券表示，中國在全球半導體中的產能份額持續增加，疊加終端需求復甦、國內晶圓廠成熟製程招標採購推進，這些將促使半導體設備行業繼續在國產替代的大背景下延續高景氣。華金證券指，隨著AI應用需求持續釋放，「先進存力」建設勢在必行，存儲晶元或成為國家大基金三期的重點投資對象，存儲產業鏈相關的設備、材料等廠商迎來黃金發展機遇。



另根據Counterpoint Research的最新報告，2024年第一季全球晶圓代工行業收入環比下降5%，但同比增長12%。招銀國際分析指，2023年全球晶圓代工市場份額高達1170億美元，下半年在AI晶元需求和庫存回補的推動下，行業顯示出穩定跡象，第三季和第四季環比分別增長6.5%和9.8%。

鄧聲興：受惠國產替代加速兼股價落後 中芯上望20元

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，在美國制裁下，內地正著力加速芯片國產替代進程，主要投資半導體產業的大基金三期註冊資本規模也是歷來最大。雖然內地AI芯片仍不及歐美先進，但價格便宜得多下仍有其市場，事實上，也不是所有電子設備都要用到很先進的芯片。而芯片股股價也較落後，其中中芯著力向高端化發展，相信更受惠國家支持，股價近日見突破，可上望20元。華虹半導體(01347)則主要生產中低端芯片，故仍以中芯為首選。

中芯半日升6.08%收報18.14元，成交16.55億元。其餘芯片股亦普遍急升，華虹半導體升7.9%報22.55元，ASMPT(00522)升5.28%報102.7元，上海復旦(01385)升2.88%報12.86元，晶門半導體(02878)升8.57%報0.38元，宏光半導體(06908)升23.75%報0.495元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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