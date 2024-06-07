品中資－羅國森 | 「市值管理」落後股

各位，看到我今日（7日）品評的標題，是否感到有點怪呢？！但其實，「市值管理」這個說法也不算特別新。



2022年底，當中國證監會前主席易會滿提出「中特估」這個說法時，就已經隱含「市值管理」這個監管指引了。因為「中特估」的潛台詞就是「國企股的估值偏低，需要被重估」！



我在上日的品評中指出，今年4月12日出台的「新國九條」文件中，第三段是關於上市公司的監管的。我認為，四大內銀股絕對應該「對號入座」，因為她們是最賺錢的國企板塊，但市盈率只得低單位數，派息比率只有三成，而且一年只派一次息，基本上完全不符合「新國九條」的要求。



由於這個章節十分重要，今日我想再刊一次，讓讀者們有更深的印象。



「強化上市公司現金分紅監管。對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減持、實施風險警示。加大對分紅優質公司的激勵力度，多措並舉推動提高股息率。增強分紅穩定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。



推動上市公司提升投資價值。制定上市公司市值管理指引。研究將上市公司市值管理納入企業內外部考核評價體系。引導上市公司回購股份后依法注銷。鼓勵上市公司聚焦主業，綜合運用並購重組、股權激勵等方式提高發展質量。依法從嚴打擊以市值管理為名的操縱市場、內幕交易等違法違規行為。」



我跟朋友討論這個「新國九條」的指引時，朋友認為這是習近平主席提出的「共同富裕」的具體呈現。無他，內地其實有不少上市公司是十分賺錢的，只要她們願意將有關利潤跟股東分享，就可以體現「共同富裕」的理念。



如果這些賺錢超多的公司願意增加派息，令投資者或小股東可以得益，直接可以刺激消費，間接也可以完善內地資本市場的制度，其實是一舉兩得的。



但除了四大內銀之外，我們還有其他選擇嗎？我可以告訴大家，其實真的還有很多國企股是可以透過增加派息而提升市值，滿足監管機構關於「市值管理」的要求。



*兩隻壽險股大落後*



但從風險角度，我當然認為，四大內銀是最佳選擇，但如果大家想找一些相對安全，但有更大上市空間的國企，我也有些「落後股」推介。



從市值管理的角度，中國人壽(02628)絕對是不及格的國企。而且，從經營管理的角度，國壽多年來都令投資者失望，但我想強調，即使國壽的經營算不上最好，但以人壽保險為核心業務，而且歷史這麼悠久，累積有效保單數目如此豐厚的壽險公司，蝕錢的機會其實很低。



事實上，國壽上市20年來，也從來未蝕過錢，只是賺多賺少而已。但過去幾年，她的派息比率只有三成半。2022年的盈利有三成多增長，但派息比率卻降至兩成。去年業績倒退三成，派息比率則稍為增加至26%。但去年業績的所謂倒退，仍賺460多億元人民幣（下同），這不是個小數目呢！



正因為國壽的經營未達標，令到她的預期市盈率只有6倍，息率則有5厘。談到國壽，我想以另一隻保險股中國平安(02318)來作一個對比。同樣地，我也認為，從市值管理的角度，平保也是不及格的。以昨日的收市價計，平保的預期市盈率只有6倍以下，但息率就有6.7厘左右。



無他，因為自從平保幾年前的經營有點失誤之後（買入一些出事的內房債券，導致大幅撥備而影響盈利），便大幅提高派息比率，由幾年前的兩成半左右，大幅提高至去年的五成，這確實令到投資者感到有點安慰（雖然蝕價，但總算有不俗的股息收）！看到平保這樣做，國壽的管理層是否應該檢討一下呢？！



*北控上實改善空間大*



除了這兩隻壽險股之外，我還想提兩隻地方政府的「窗口股」給大家參考。這兩隻股票其實曾經紅極一時，只不過，近年已從絢爛歸於平淡！技術上，這兩隻不是國企股，而是紅籌股，因為她們是透過一間在港註冊的公司上市的，那就是北京控股(00392)和上實控股(00363)。



在97前後，這兩隻紅籌股上市時，曾經掀起一輪新股熱潮，無論招股反應和上市初期的股價，都十分亮麗，甚至是經典，有30年以上股齡的讀者必定經歷過的。



但一切俱往矣，只不過，即使這兩家公司的風光不再，但她們的業務其實頗為穩健，尤其是北控，因為北控的核心業務都是基建相關的，包括管道燃氣和環保等等。



即使北控的盈利不是持續增長，但她仍然十分賺錢，絕對有能力派息。但過去幾年，北控的派息比率都只有一成半至兩成半之間。去年才稍為提高至三成三，但我認為，這距離「及格」還有一大段距離呢（至少五成才及格）！



至於上實，她的業務較分散，除了基建之外，還有地產和消費品，盈利無疑會較波動，但也不見得要蝕錢，但她的派息比率也不過三成左右，2022年稍高，也不過四成三。



結果會如何？北控的預期市盈率只有5倍，而上實更只有3倍多一點。誇張一點說，這簡直是賤賣資產呢！



同樣地，我絕對相信，只要上述兩隻紅籌股票願意大幅提高派息比率，她們的市值水平一定會顯著上升，管理層也可以通過「市值考核」這一關呢！



撰文：經濟通通訊社資深分析員 羅國森

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