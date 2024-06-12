傳歐盟將加徵25%關稅，新能源車股急挫也博唔過？

中國汽車出海遭四面堵截，繼土耳其宣布將對中國進口汽車加徵40%關稅後，據報歐盟將於今日(12日)通知汽車製造商，從下月起對中國電動車加徵最高25%關稅。受消息影響，內地車股今日全線下挫，其中蔚來(09866)急插逾8%，比亞迪(01211)也跌逾3%。不過，花旗指若歐盟加徵25至30%關稅，對電動車出口影響只屬象徵性，乘聯會則公布5月新能源車零售按年增38.5%，車股是否仍可吼？可揀買哪一隻？

（比亞迪官網截圖）

英媒：歐盟今日將通知車廠 對中國電動車加徵最高25%關稅

英國《金融時報》引述知情人士報道，歐盟將於今日通知汽車製造商，從下月起對進口自中國的電動汽車暫時徵收最高達25%的額外關稅，較早前估計的最高達30%為低。事緣去年10月，歐盟啟動了針對中國電動車的反補貼調查，為期13個月，並可以在調查展開9個月後施加臨時關稅。外界預計，歐盟將從7月起加徵臨時關稅，直至調查結束、即今年11月歐盟才會決定是否徵收「確定性關稅」。

對於歐洲就中國電動車出口採取的種種措施，中國商務部長王文濤日前批評此為「典型的保護主義」。昨日(11日)中國外交部亦發聲，若歐方一意孤行、不盡快終止調查，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。有消息指，已經有企業準備證據、計劃向主管部門申請對歐盟進口乳製品發起反補貼調查。相信中歐貿易摩擦短時間不會平息。

花旗：若歐盟徵25至30%關稅 對電動車出口影響屬象徵性

就歐盟將針對中國電動車加徵臨時關稅，花旗的基本情景預測為關稅稅率將由10%升至介乎25%至30%，這對包括比亞迪等內地汽車企業而言屬正面訊號，對電動汽車行業出口的影響多為象徵性。而可能性為40%的風險情景為將關稅調升至30至50%，影響更具實質性，不過在宏觀層面的影響有限。

花旗指，在30%關稅的情景下，比亞迪以目前生產規模對歐出口業務的淨利潤率仍可超過7%，仍遠好於內地市場每輛汽車淨利潤水平。無論關稅水平如何，也無論有沒有歐洲市場，中國電動汽車出口的長期趨勢都會是穩固的。

土耳其對中國進口汽車加徵40%關稅 乘聯會：中企應能克服挑戰

值得一提，土耳其《官方公報》(Official Gazette)上周六(8日)公布總統決定，該國將對進口自中國的汽車加徵40%關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元，7月7日生效。土耳其去年就曾提高中國電動汽車關稅，以支持該國國產電動汽車。《路透》引述土耳其貿易部稱，這適用於中國製的傳統及油電混動車，此舉為協助提高國產車產量及份額。而根據相關統計數據顯示，土耳其從中國進口的汽車中，近80%屬於燃油汽車。



乘聯會秘書長崔東樹表示，由於土耳其工業不發達，外資品牌佔據絕大多數市場，稅收較高，本土品牌汽車規模較小，因此車型售價整體偏高。上次提高關稅後，中國車企在土耳其的表現仍然很優秀，此次再加關稅後會對中國車企產生一定影響，成本壓力加大，發展受到一定阻礙，規模增速會出現一定放緩。但由於貿易逆差大，本土汽車產業不發達，中國車企應該能夠克服挑戰。

乘聯會：新能源車5月零售按年增38.5% 出口跌4%

乘聯會公布，新能源車市場5月零售80.4萬輛，同比增長38.5%，環比增長18.7%。新能源車國內5月零售滲透率為47%，較去年同期33%的滲透率提升14個百分點。從月度國內零售份額看，新勢力份額16.3%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長3.5個百分點；特斯拉份額6.4%，同比下降0.5個點。

乘聯會又公布，中國新能源車5月出口9.4萬輛，同比下降4%，環比下降18.8%，佔乘用車出口的24.8%，較2023年同期下降6.8個百分點。廠商5月份出口方面，前十位企業依次分別為：比亞迪37499輛、特斯拉中國17358輛、奇瑞汽車7198輛、上汽乘用車6487輛、長城汽車2905輛、哪吒汽車2764輛、吉利汽車2501輛、東風本田2492輛、上汽通用五菱2293輛、小鵬汽車1578輛。

交銀料內地汽車出口下半年仍強勁 比亞迪續侵蝕日系品牌份額



另交銀國際發表內地汽車行業下半年展望，維持全年乘用車零售銷量2213萬輛的預測，按年增長約2%。出口表現依舊強勢，預計整車出口可實現20至25%按年增速。特斯拉(Tesla)全自動輔助駕駛(FSD)入華引領智能駕駛加速落地，重感知輕地圖路線或為主流。比亞迪搭載DM5.0新技術車型的推出，有望進一步搶奪日系品牌的市場份額，長城(02333)新能源轉型提速、出口高增，且盈利水平有提升空間。新勢力中，理想(02015)和蔚來或有階段性的投資機會。

此外，市場研究公司IDC預測，中國乘用車市場中，新能源車市場規模將在2028年超過2300萬輛，年複合增長率(CAGR)為22.8%。今年一季度新能源車在新車市場的佔比，與2023年同期相比呈繼續上升態勢。新能源車的突破主要集中於入門級(10萬人民幣左右)與中高端(30萬元人民幣左右)兩個價位段。不過，縱觀整個乘用車市場格局，競爭的複雜程度今年進一步加劇，例如小米汽車的入局進一步壓縮了傳統老牌車企在中端價位段的生存空間，其「人車家」的生態能力將進一步推動行業場景變革；比亞迪對方程豹的布局，填補了其產品譜系整體下移後在高價位留下的空白。

黃德几：車股受制大國博弈宜觀望 往後也只宜吼比亞迪吉利

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，中國汽車銷量強勁，世界銀行最近也因中國出口表現好而上調其GDP預測，難免惹來歐美國家針對汽車出口與中國進行博弈。土耳其作為歐盟成員先開了第一槍，儘管德國很多傳統著名汽車品牌對華出口量很大，反對加徵關稅，但歐盟仍照計劃行動。雖然土耳其及歐盟加徵關稅都在市場預期內，但臨近大選的美國也隨時再出招，中國亦有很多藉口如為了推動智能減排進行反制，到時全球汽車產業都會受影響，當中中國汽車雖大多出口至歐美以外國家尤其俄羅斯，但隨著內地競爭趨於白熱化，出口已成業務增長主要出路，多少會受到影響。

黃德几又指，中國汽車業經多年發展，兼有中外合資經營，發展甚至已超越80、90年代的日本及千禧年的韓國，置諸全球都具一定優勢，其中廣汽(02238)埃安在本港銷售成績就不錯，而比亞迪海豹性能強勁，價錢卻比歐美同級車款便宜得多。不過，車股料仍將受制國與國間博弈，大多只宜觀望，稍後股價回穩也只宜考慮比亞迪及吉利(00175)，其中比亞迪銷量已拋離同行，早前股價表現亦不錯，回至50天線(現處於211.4元)應會有很強支持；吉利技術發展及銷量都頗佳，惟之前跌穿50天線後走勢轉差，先看能否守穩4月低位8.46元才考慮。

新能源車股今日全線下跌，比亞迪跌3.68%收報220元；理想跌3.82%報72.95元；小鵬(09868)跌5.3%報29.5元；蔚來跌8.52%報34.35元；零跑(09863)跌3.3%報26.35元。傳統車股亦普遍下挫，其中吉利跌4.81%報8.9元；長汽(02333)跌1.91%報11.28元；廣汽跌1.63%報3.02元；東風(00489)跌2.53%報2.31元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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