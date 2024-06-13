宏利調查：港人在實現理想財務、精神和身體健康狀況與目標存落差

．《宏利亞洲康健調查》的最新結果顯示，香港市民對未來十年在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心存在顯著落差

．經濟壓力、情緒健康和身體健康之間的密切關聯，進一步凸顯這三面的信心差距，反映市民需要全方位地在「身」、「心」、「財富」三方面提升個人健康

《宏利亞洲康健調查》的最新結果顯示，香港市民對未來十年在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心存在顯著落差。經濟壓力、情緒健康和身體健康之間的密切關聯，進一步凸顯這三面的信心差距，反映市民需要全方位地在「身」、「心」、「財富」三方面提升個人健康。

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調查顯示，受訪者表示在1至100的評分標準中，他們的目標是在經濟和精神健康方面達到85分，在身體健康方面達到86分。然而，他們的期望卻有所落空，估計財務、精神和身體健康的得分分別只能達到70分、71分和71分，分別相差15分、14分和15分，反映大眾在實現個人健康可能面對不同程度的挑戰。



調查提及，此外，當被問及影響其實現理想財務狀況的阻力時，69%的受訪者提到了醫療費用的上漲。在過去的一年中，他們感受到醫療開支急增了18%，尤其在門診服務(22%)、藥物(15%)和預防性護理(14%)等方面，這更加劇了人們的擔憂。這些數字凸顯了醫療費用對個人造成的沉重經濟壓力，從而對其財務狀況產生了負面影響。



宏利在2024年1月至2月期間對香港超過1000名25至60歲的成年人進行了問卷調查，以了解他們對十年後在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心。

撰文:經濟通採訪組

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