港股 | 蕭猷華：恒指睇實17600點，不宜失守

美國上周公布消費物價指數低於預期，尤其是按月增長為0%，自2022年7月以來最低，核心CPI按月增長0.2%，自2021年8月以來最低。另一方面，生產物價指數按年升2.2%，低於預期2.5%，核心PP升2.3%，同樣低於預期2.5%。



美國聯儲局主席鮑威爾在議息記者會表示，通脹數據回落，令人鼓舞，當然仍未足以令局方開始減息行動。不過，筆者認為聯儲局今次的會後聲明有一點改變，首先聯儲局把通脹降至2%的進程，由「缺少進展」，改為「適當進展」。此外，雖然中性利率上調至2.75厘，但鮑威爾在記者會上說，個人消費開支物價指數PCE，由7%大幅下降至2.7%，同時亦淡化了中性利率在政策決定中的重要性。故此，聯儲局的會議聲明「鷹」中帶「鴿」。



另一方面，歐洲亦立立亂，近期負面因素比較多，包括土耳其、歐盟對中國電動車徵收關稅，市場擔心貿易保護主義升級。此外，德國、法國議會選舉，傾右勢力抬頭，衝擊德、法政局，導致歐元近期下跌，美元上升。美元強，港股就弱，有非常高的相關性。

港股短線乏上升動力，支持位退至250天牛熊分界線。(Shutterstock)



恒指上星期窄幅上落，在18000點拉鋸，美元強，人民幣走弱，不利港股，港股亦欠缺上升催化劑，短線要退守，重要支持在250天牛熊分界線，即17600點，不宜失守。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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