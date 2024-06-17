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歐舒丹(973)股東就私有化可選擇現金或存續股份，下午復牌

17/06/2024

．早前歐舒丹(00973)獲大股東溢價提私有化建議，歐舒丹公布，早前公告提及，LOG保留提供股份選擇作為股份要約額外結算方式之權利，於今日，LOG知會董事會LOG擬行使此權利

 

歐舒丹(973)股東就私有化可選擇現金或存續股份，下午復牌

 

　　早前歐舒丹(00973)獲大股東溢價提私有化建議，歐舒丹公布，早前公告提及，LOG保留提供股份選擇作為股份要約額外結算方式之權利，於今日，LOG知會董事會LOG擬行使此權利。

 

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　　歐舒丹表示，J.P.Morgan將代表要約人就所有要約股份向少數股東提出股份要約，以換取以下兩者之一，包括現金選擇，即就每股要約股份現金34元；或股份選擇，即就每股要約股份10股存續股份。接納股份要約之少數股東可選擇以下任何一種方式作為結算方式，包括現金選擇或股份選擇（而非結合兩者），當中涉及彼等有效遞交以供接納之要約股份。作出無效選擇之少數股東將默認接受現金選擇。集團表明，要約價不會提高，而集團亦不保留如此行事之權利。


　　假設所有少數股東悉數接納股份要約及選擇現金選擇，所有於公告日期持有已歸屬購股權的已歸屬購股權持有人悉數接納已歸屬購股權要約，以及所有未歸屬獎勵持有人悉數接納流動性安排，則該等要約之最高價值預期為：就股份要約而言138.51億元；就已歸屬購股權要約而言3157.52萬元；及就流動性安排而言1.44億元。


　　一旦要約人於綜合文件日期（即股份要約開始日期）起計4個月期間內收購不少於股份要約所涉及股份價值的90%，該要約人即有權行使強制性收購權；其後，要約人應於綜合文件日期後5個月期間內向股東發出強制收購通知強制收購餘下股份。


　　股份已自今日上午9時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發是次公告。公司已向聯交所申請於今日下午1時正起恢復股份買賣。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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