打風不停市 | 李家超：9月23日起實施港交所「打風不停市」安排

．行政長官李家超今日出席行會前見記者時宣布，港交所(00388)會在今年9月23日起實施新安排，惡劣天氣下不會停止運作，投資者可在發出8號風球，甚至黑色暴雨期間進行買賣股票

．他指出，環球主要市場包括深圳、上海都會維持交易，認為香港作為國際金融中心無理由不實施

行政長官李家超今日出席行會前見記者時宣布，港交所(00388)會在今年9月23日起實施新安排，惡劣天氣下不會停止運作，投資者可在發出8號風球，甚至黑色暴雨期間進行買賣股票。他指出，環球主要市場包括深圳、上海都會維持交易，認為香港作為國際金融中心無理由不實施。

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他又指，較早前進行公眾諮詢，佔市場交易總額約九成的經紀商及銀行界等都表示支持惡劣天氣下不停市安排，相信安排可以鞏固港交所競爭力，增強香港作為國際與內地市場雙向門戶角色，而9月下旬開始實施，可讓企業界有足夠準備，今日稍後財庫局會舉行記者會交代安排，政府亦會支援小型機構做好準備。

撰文:經濟通採訪組

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