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恒指 | 恒指午後升幅擴大至500點，美團擴大至升逾5%領漲科技股

19/06/2024

．恒指早盤升逾400點後，午後升幅進一步擴大至500點，暫高見18416

．今早上海陸家嘴金融論壇展開，中證監主席吳清在開幕式上表示，中證監將從制度機制以及理念上解決包容創新的問題，將推出「科創板八條」深化改革措施，進一步突出科創板「硬科技」特色

 

恒指 | 恒指午後升幅擴大至500點，美團擴大至升逾5%領漲科技股

 

　　恒指早盤升逾400點後，午後升幅進一步擴大至500點，暫高見18416。

 

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　　今早上海陸家嘴金融論壇展開，中證監主席吳清在開幕式上表示，中證監將從制度機制以及理念上解決包容創新的問題，將推出「科創板八條」深化改革措施，進一步突出科創板「硬科技」特色。


　　吳清提到，將鼓勵科創板健全發行承銷、併購重組、股權激勵、交易等制度機制，更好服務科技創新和新質生產力發展。

*美團強勢飆5%領漲*

　　科技股午後升勢持續，其中重磅美團(03690)午後升勢轉強，現升5.4%，報121.2元；騰訊(00700)升3.2%，報389元；阿里(09988)升2.7%，報74.05元；嗶哩嗶哩(09626)獲摩䐥唱好，升幅擴大升幅至16.3%，報141.1元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅27.6%。


　　AI股維持升勢；商湯(00020)升6.7%，報1.43元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅7.5%；美圖公司(01357)升6.5%，報2.64元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅8.2%；聯想集團(00992)升7.6%，報11.92元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅11.4%。

*中資金融股造好*

　　金融股續漲；建行(00939)升3.2%，報5.79元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅5.3%；工行(01398)升3.6%，報4.55元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.1%；中國平安(02318)升3.5%，報37.35元；國壽(02628)升3.9%，報11.2元。


　　現時，恒生指數報18416，升500點或2.8%，主板成交近750億元。國企指數報6575，升207點或3.3%。恒生科技指數報3822，升124點或3.4%。

 

撰文：經濟通市場組

 

2024-06-19｜標指年內31度破頂 上半年強勢反堪憂？｜美國經濟前景｜芯片業提價潮｜GLOBAL Wednesday｜#李振豪 #直播 #hottalk1點鐘

 

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