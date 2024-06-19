恒指 | 恒指午後升幅擴大至500點，美團擴大至升逾5%領漲科技股

．恒指早盤升逾400點後，午後升幅進一步擴大至500點，暫高見18416

．今早上海陸家嘴金融論壇展開，中證監主席吳清在開幕式上表示，中證監將從制度機制以及理念上解決包容創新的問題，將推出「科創板八條」深化改革措施，進一步突出科創板「硬科技」特色

恒指早盤升逾400點後，午後升幅進一步擴大至500點，暫高見18416。

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今早上海陸家嘴金融論壇展開，中證監主席吳清在開幕式上表示，中證監將從制度機制以及理念上解決包容創新的問題，將推出「科創板八條」深化改革措施，進一步突出科創板「硬科技」特色。



吳清提到，將鼓勵科創板健全發行承銷、併購重組、股權激勵、交易等制度機制，更好服務科技創新和新質生產力發展。



*美團強勢飆5%領漲*



科技股午後升勢持續，其中重磅美團(03690)午後升勢轉強，現升5.4%，報121.2元；騰訊(00700)升3.2%，報389元；阿里(09988)升2.7%，報74.05元；嗶哩嗶哩(09626)獲摩䐥唱好，升幅擴大升幅至16.3%，報141.1元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅27.6%。



AI股維持升勢；商湯(00020)升6.7%，報1.43元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅7.5%；美圖公司(01357)升6.5%，報2.64元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅8.2%；聯想集團(00992)升7.6%，報11.92元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅11.4%。



*中資金融股造好*



金融股續漲；建行(00939)升3.2%，報5.79元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅5.3%；工行(01398)升3.6%，報4.55元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.1%；中國平安(02318)升3.5%，報37.35元；國壽(02628)升3.9%，報11.2元。



現時，恒生指數報18416，升500點或2.8%，主板成交近750億元。國企指數報6575，升207點或3.3%。恒生科技指數報3822，升124點或3.4%。

撰文：經濟通市場組

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