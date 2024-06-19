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京東阿里618銷售報捷，券商看好電商行業，可揀買邊隻？

19/06/2024

　　內地「618」購物節迎來尾聲，兩大電商平台阿里巴巴(09988)及京東(09618)銷售均報捷，京東公布共錄逾5億用戶下單，成交額及訂單量齊創新高；阿里巴巴旗下淘天集團表示，618首日37萬淘寶小商家商品成交金額(GMV)翻倍，天貓截至6月18日24點，365個品牌成交破億元人民幣。雖然阿里及京東今日(19日)股價只是隨大市回升，表現不算特別好，但有券商指電商行業下半年盈利或出現拐點，未來消費復甦或有望支撐其進一步估值重估，或可部署買入，不知哪一隻較值博呢？

 

 （京東網頁截圖）

 

京東：618逾5億用戶下單　成交額及訂單量齊創新高   

 

　　京東公布，截至6月18日晚上11時59分，京東618周年慶期間錄逾5億用戶下單，成交額、訂單量齊創新高，京東直播訂單量同比增長超2倍。當中，累計成交額過10億的品牌有83個，超15萬個中小商家銷售增長超50%。
港澳銷量同比增長超3倍，得益於港珠澳大灣區的基礎設施不斷完善，港澳地區配送明顯提速，近七成港澳消費者的京東網購包裹實現次日送達。


　　集團又指，京東全棧自研的言犀AI數字人已從技術探索層面走向產業賦能，618期間已服務品牌數量較去年「雙11」期間增長超過30%，數字人主播有助於推動的商品成交金額(GMV)達到近100億元人民幣，數字人直播成本僅為真人主播的約10%，閒時直播轉化率提升逾30%。數字人在超5000個品牌直播間開播，直播累計時長超40萬小時，累計觀看人次超1億，互動頻次超500萬次；百億補貼在線商品數同比增長超100%，百億補貼用戶數、訂單量同比增長均超150%；9.9元包郵頻道全周期在線商品數逾百萬，用戶數、訂單量增長均超百倍。集團自家品牌「京東京造」多核心品類總成交額也高速增長，其中家居飾品、寵物健康、燈飾照明品類同比增超17.5倍、17.1倍、9.7倍。

 

阿里：618首日37萬淘寶小商家GMV翻倍　天貓：365個品牌成交破億

 

　　阿里巴巴旗下淘天集團表示，受惠於商家扶持措施，商家效率有所提升，尤其是新品牌和中小商家在今年618的參與度和表現創新高。618開賣首日，37萬家淘寶小商家的商品交易額(GMV)同比翻倍。成熟品牌同時錄得強勁表現。截至5月31日晚上9時，蘋果、小米(01810)、珀萊雅(Proya)和Nike等185個品牌在天貓的成交額均突破1億元人民幣；超過3.7萬個品牌的GMV同比翻倍。截至6月2日，有43個國際和內地美妝品牌的GMV超過1億元人民幣。在今年的618活動中，有50個趨勢品類的GMV超過10億元人民幣，其中如家電類的洗衣機及烘乾機套裝、戶外類的行山鞋及公路單車、興趣類的相機鏡頭及無反相機、電競裝備，以及防曬衣等品類同比均增長50%。

 

　　集團又指，在618活動期間，淘天向其重要消費者群88VIP會員推出多項專享福利和服務。今年5月，88VIP新增會員數量同比增長超過3倍。618首日，88VIP會員下單人數同比增長逾50%，當日人均購買金額同比增長逾30%；88VIP會員的平台訪問量也同比增長逾40%。

 

　　另天貓發布數據，截至6月18日24點，365個品牌在天貓618成交破億元人民幣，超3.6萬個品牌成交翻倍。88VIP新增會員人數同比增長65%，會員規模創歷史新高。而淘寶直播破億的直播間數，同比增長53%，其中產生了34個破億的達人直播間，47個破億店舖直播間。截至6月17日，天貓食品生鮮行業直播銷售額增速高達261%。截至6月18日24點，190萬淘寶中小商家成交額同比增長超100%，和去年相比數量翻了兩倍以上。近3萬中小商家成交破百萬。


招銀國際：消費復甦或可支撐估值重估　維持阿里京東買入評級 


　　招銀國際近日發表研報指，據國家統計局數據，首5個月網上零售額和實物商品網上零售額達5.8萬億元和4.8萬億元人民幣，按年增長12.4%和11.5%，對應兩年複合平均增長為13.1%和11.6%，網上零售額增速持續超過實物商品網上零售額增長。單計5月份實物商品網上零售額增速12.9%，按月進一步加速，較高基數下穩健增長趨勢延續且好於市場預期，直播電商及即時零售持續滲透、購物體驗提升下，消費者購買習慣持續向線上遷移或為主要支撐。


　　該行認為，電商平台圍繞高頻及核心會員用戶展開補貼，以及驅動用戶體驗提升的投資有望支撐高效增長，基於較為穩定的利潤水平提升股東回報或有望為估值提供支撐，而未來消費復甦或有望支撐更進一步的估值重估，維持阿里、京東及拼多多(PDD.US)「買入」評級。

 

交銀國際：電商價格戰爭仍激烈　惟阿里京東將呈增長復甦趨勢


　　交銀國際指，根據最新市場數據，內地貨架電商平台日均活躍用戶數量於5月20至6月3日期間，錄得雙位數按年增幅，高於內容平台的中單位數增幅。今年「618」各電商紛紛簡化銷售流程，包括取消預售環節及提前開始提供折扣優惠等，推動5月份GMV的增長，其中阿里淘天於618活動首日有37萬個中小商家GMV按年增長超過一倍，京東首日有1萬個品牌GMV錄得逾5倍按年增幅，拼多多首周百億補貼商家數量亦按年增加超過90%。

 

　　不過，該行指，行業數據顯示，內地電商平台仍面對較激烈的價格競爭，因此維持2024年下半年對電商行業的看法，預期拼多多及抖音將持續取得更多市場份額，而阿里及京東將呈現增長復甦的趨勢，當中京東表現料將跑贏社會消費品零售額增長，而阿里料恢復轉為正增長。交銀對阿里及京東美股給予「買入」評級，目標價分別為111及40美元。

 

高盛：電商行業下半年盈利或現拐點　予京東目標價161元


　　另外，高盛維持京東「買入」評級，目標價161元，以反映公司在零售規模上的領導地位、獨特的線上直銷及市場模式輔以其行業領先的內部倉儲和供應鏈能力。高盛引述京東管理層稱，鑑於近期的618活動及中國消費者狀態，料第一季活躍用戶將持續雙位數的增長動能，當中超市品類表現理想。對於電商競爭，京東認為電商市場並非贏家通吃的局面，各家公司將找到自己的差異化定位。收入增長動力方面，百貨/超市於今年回復雙位數增長。京東繼續全年實現中高單位數收入增長，京東零售利潤穩定增長，各品類的GMV增長、絕對利潤和現金流等KPI表現均衡，並對3%的長期GMV利潤率潛在空間保持信心。


　　高盛認為，鑑於去年第二季的高基數，繼續預期京東今年第二季收入增長將按季放緩，並維持今年全年收入增長6%，集團純利增長7%的預測。雖然高盛最近降低了對電商子行業的偏好，以反映6月份潛在疲軟的線上消費趨勢，以及投資者擔憂短期淘寶天貓盈利下滑、京東零售利潤持平，但認為電商行業在下半年存在機遇，盈利或出現拐點。

 

李偉傑：618銷售表現料對股價有幫助　京東上望130元

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，京東及阿里於618購物節的銷售表現都不錯，其中京東於港澳銷量按年增長逾3倍，相信對兩隻股份股價都會有幫助，不過它們仍受制於早前發行可轉換債券(CB)，且市場仍憂慮內地消費降級，加上電商行業競爭激烈，除京東及阿里外，還有快手(01024)、拼多多及抖音三大電商，故京東及阿里今日股價升幅不大，只是跟隨大市向上。再者，市場現時聚焦今日開幕的陸家嘴論壇，留意內地會否公布更多刺激措施，「中特估」股份及行業競爭沒那麼大的科技股較受資金追捧。

 

　　不過，李偉傑指，電商平台今年著力推廣，當中京東更提供百億補貼，加上內地最新公布5月零售消費勝預期，京東及阿里仍可作中線部署，當中以京東較值博，除因其家電銷售更受惠「以舊換新」政策外，股價走勢也較有利，其250天線(現處於約112元)支持力頗強，近期一直能夠守穩，若配合營運數據理想，可先上望130元，突破後可再挑戰5月高位138元。

 

　　京東今日收市升2.04%報115.2元，阿里升2.91%報74.2元。其他科技股亦普遍上升，騰訊(00700)升3.18%報389元，美團(03690)升5.57%報121.4元，百度(09888)升2.32%報90.45元，網易(09999)升3.41%報145.5元，快手升1.46%報52.2元，小米升6.33%報18.48元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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