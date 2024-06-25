美股 | 科技股失動力，英偉達再爆跌6.7%，納指挫逾1%

．推動美股牛市的科技板塊周一（24日）失去動力，英偉達再暴跌6.7%，創兩個月最大跌幅，市值縮水約4000億美元

．英偉達連跌3個交易日，跌幅超過13%，超過了技術回調線，但該股今年以來仍上漲近140%

推動美股牛市的科技板塊周一（24日）失去動力，英偉達再暴跌6.7%，創兩個月最大跌幅，市值縮水約4000億美元。

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納指下跌192.54點，或1.1%，報17496.82點。標普500下跌16.77點，或0.3%，報5447.87點。道指上漲260.88點，或0.7%，報39411.21點。



英偉達連跌3個交易日，跌幅超過13%，超過了技術回調線，但該股今年以來仍上漲近140%。最新MLIV Pulse調查顯示，超過四分之一的受訪者接下來一個月計劃減持股票，只有19%的人預計會加倉。



*美元兌日圓持續逼近160*



美元下跌，美匯指數跌0.4%，至105.46。美元兌日圓逼近160後窄幅波動，一度下跌0.6%，至158.82，尾盤回升至159.62。澳元兌美元上漲0.24%，報0.6657。紐元兌美元漲0.1%，報0.6125。



金價上漲，紐約期金漲0.6%，收每盎司2344.4美元。原油上漲，紐約期油上漲1.1%，報每桶81.63美元。布蘭特期貨上漲0.9%，報每桶86.01美元。

撰文：經濟通國金組

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