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華置 | 華置午後續升二成，劉鑾雄夫婦12%華置股份存CCASS

25/06/2024

．華置(00127)午後升二成，報1.51元，該股成交約1954.4萬萬股，涉資3063.5萬元，盤中高見1.77元，最低見1.3元

．昨日午後傳出，「大劉」劉鑾雄及妻子「甘比」陳凱韻旗下華人置業持股出現倉位變動，是2021年私有化失敗以來首次

 

華置午後續升二成，劉鑾雄夫婦12%華置股份存CCASS

 

　　華置(00127)午後升二成，報1.51元，該股成交約1954.4萬萬股，涉資3063.5萬元，盤中高見1.77元，最低見1.3元。

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　　昨日午後傳出，「大劉」劉鑾雄及妻子「甘比」陳凱韻旗下華人置業持股出現倉位變動，是2021年私有化失敗以來首次。根據中央結算系統(CCASS)數據顯示，上周三（19日）有2.31億股或12.1%華置股份存入CCASS，並轉入法巴倉位，以當日收市價1.14元計，市值約2.63億元。


　　根據年報，「大劉」劉鑾雄及「甘比」陳凱韻合共持有近75%或約14.31億股華置，當中透過Joseph Lau Luen Hung Investments Limited 持有2.31億股，與今次存倉股份數目一致，故很大機會是大股東劉鑾雄家族重新將12.1%存入系統待部署。


　　消息傳出後，昨日華置股價抽升，收市升逾7%。

 

撰文:經濟通市場組

 

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