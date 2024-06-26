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內地新批逾百款遊戲版號騰訊有份，網易獲券商唱好更值博？

26/06/2024

　　內地6月批出104款國產網絡遊戲版號，當中包括騰訊(00700)的《洛克王國：世界》，網易(09999)的《泰亞史詩》亦增報了移動端版本，不過今日(26日)只有網易炒起，飆逾半成，相信是因網易同時宣布旗下《永劫無間》手遊將於7月25日公測上線，有券商看好其暑假新遊戲上線表現，其中富瑞給予目標價202元。另邊廂，騰訊遊戲公布未成年人暑假限玩日曆，55日只可打機23小時，騰訊今日股價偏軟。兩隻股份應如何部署？

 

（網易遊戲官網截圖）

 

內地6月批出104款國產網遊版號　包括騰訊《洛克王國：世界》


　　國家新聞出版署發布6月國產網絡遊戲審批信息，共104款遊戲獲批，包括騰訊的《洛克王國：世界》、創夢天地(01119)的《彈彈神話團》、移卡(09923)的《喵喵海島》、禪遊科技(02660)的《王牌車神》、阿里(09988)旗下靈犀互娛的《如鳶(代號鳶)》、中青寶(深:300052)的《阿德維圖》、三七互娛(深:002555)的《斗羅大陸：獵魂世界》等。

 

　　值得一提，本次公布的遊戲審批變更信息中，網易旗下中世紀RPG《泰亞史詩》增報了移動端版本。而回顧2024年至今版號發放情況，1至6月分別發放了115、111、105、95、96、104個國產網遊版號。6月也同步發放了15個進口網遊版號，此前2月則發放了32個。

 

花旗：今年遊戲審批預期仍處正軌　高盛：反映監管環境良好


　　花旗發表研報指，內地6月共104款國產遊戲獲批，數字略高於4月及5月。新獲批遊戲涵蓋92款手遊，以及12款跨平台遊戲。截至今年上半年，內地共有689款遊戲獲批，國產遊戲佔628款，進口遊戲佔61款。內地今年批准1200至1400款新遊戲的預期仍處於正軌，並進一步確保當地遊戲監管及審批流程的正常化。本月值得關注的亮點包括騰訊旗下《洛克王國》、網易旗下《泰亞史詩》獲批等。雖然宏觀經濟疲弱或會影響部分玩家在遊戲內的消費能力，不過相較消費驅動的電子商務需求，數位娛樂內容仍然反映出防守性較強的營收流。


　　富瑞指，6月份有104款遊戲獲批，包括騰訊《洛克王國：世界》，網易《泰亞史詩》亦更新遊戲狀態，審批信息顯示國家新聞出版署繼續支持網絡遊戲產業的繁榮和健康發展。高盛亦指，內地6月批出104款國產網遊版號，反映監管環境良好。總結上半年，網絡遊戲版號批量按年增長22%，當中包括騰訊及網易旗下遊戲。內地當局持續穩步批出遊戲版號，重申騰訊及網易「買入」評級。

 

《永劫無間》手遊7月25日公測上線　富瑞予網易目標價202元

 

　　網易本身亦有好消息，集團旗艦武俠大逃殺類遊戲《永劫無間》宣布，《永劫無間》手遊將於7月25日公測上線。另外，暴雪繼早前宣布回歸內地市場，重新與網易展開合作，《魔獸世界》微博發帖文，稱「巫妖王之怒」魔獸懷舊服將於6月27日上午6時正式開啟，上午10時30分將全平台直播發布會，帶來更多有關正式服開服時間的消息。

 

　　富瑞指，據該行分析及市場預測，考慮到《永劫無間》電腦版已被玩家所熟悉，而行內人士的期望亦高於市場，料首月流水或達到約10億元人民幣，維持網易「買入」評級，目標價202元。

 

海通國際：網易遊戲研發實力長期領先　看好暑假新遊戲上線表現


　　另海通國際表示，網易近期對《夢幻西遊》端遊進行商業化調整，引發市場對遊戲生命周期及其對網易高ARPPU(每付費用戶平均收入)變現模式影響的擔憂，5月21日以來公司股價持續走低，跌超10%。該行認為市場對此過於擔憂，《夢幻》的調整實際上有助於延長遊戲生命周期，其負面影響亦已在首季充分體現，近期遊戲已呈現回暖跡象，預計《夢幻》端遊次季收入按季下滑幅度可控，有望在第三季恢復按季增長。而從調整原因來看，網易其他遊戲調整目前也已完成，不太可能再出現類似《夢幻》的大規模調整。


　　海通國際又看好網易暑假新遊戲上線表現及長期領先遊戲研發實力，預計《永劫手遊》有望在8月初前上線，目前官網預約量超3000萬，TapTap預約量648萬，6月19日開始終測，目前玩家反饋良好。預計其首年流水超50億元人民幣，是下半年網易業績最大彈性來源之一。根據該行預測，目前公司估值相當於2024和2025財年市盈率分別12倍及11倍，處於歷史估值低位。

 

騰訊遊戲公布未成年人暑假限玩日曆　55日只可打機23小時

 

　　另邊廂，騰訊遊戲今日公布2024年暑期未成年人限玩日曆，顯示在今年7、8月期間，未成年人可在每周五、六、日晚上8時至9時期間登錄遊戲，55天暑假可以玩遊戲合共23小時。此外，今年暑假，騰訊將為家長用戶提供「防沉迷四件套」管理工具，包含一鍵禁玩禁充、自我帳號管理等功能，協助家長約束子女的遊戲行為。

 

　　另方面，騰訊南非大股東Naspers旗下科技投資公司Prosus近日公布截至3月底全年業績，全年純利按年跌35%至66.1億美元，但仍超出市場預期的62.5億美元。而公司旗下不包括騰訊的電子商務業務首次錄得盈利，全年溢利3800萬美元，提前約半年時間達成目標。目前公司持有騰訊約25%股權，正減持騰訊以推動股份回購。

 

熊麗萍：網易料最多彈至150幾元　騰訊不難重上400元

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內地批出新一批遊戲版號，令網易等遊戲股再炒起，但在遊戲股當中，現時資金似乎更看好騰訊。網易早前低見140元，該處暫應見支持，但反彈幅度應不大，可能會彈至150幾元。至於騰訊，應不難重回之前高位400元，現在於400元前整固也很正常，有貨可繼續持有。

 

　　網易今日升6.21%收報150.6元，為表現最佳藍籌，成交15.79億元。騰訊無升跌收報382元，成交45.24億元。部分遊戲股亦造好，中手游(00302)升4.17%報1元，創夢天地升2.45%報2.93元，心動公司(02400)升0.42%報19.14元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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