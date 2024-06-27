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農夫山泉 | 農夫山泉重挫7%見逾年半新低，瓶裝純淨水大幅減價

27/06/2024

．農夫山泉(09633)曾跌7.1%，報37.2元，盤中低見37.05元逾年半新低。該股成交約900萬股，涉資3.41億元

．618期間農夫山泉掀起瓶裝水減價戰，小紅書熱傳一則農夫山泉大減價消息，12瓶一箱550毫升純淨水僅售9.9元人民幣，每瓶折合約0.83元人民幣，但在618當日穩居京東水飲新品排行榜第一。

 

農夫山泉 | 農夫山泉重挫7%見逾年半新低，瓶裝純淨水大幅減價

 

　　農夫山泉(09633)曾跌7.1%，報37.2元，盤中低見37.05元逾年半新低。該股成交約900萬股，涉資3.41億元。

 

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　　618期間農夫山泉掀起瓶裝水減價戰，小紅書熱傳一則農夫山泉大減價消息，12瓶一箱550毫升純淨水僅售9.9元人民幣，每瓶折合約0.83元人民幣，但在618當日穩居京東水飲新品排行榜第一。


　　有業界人士指，目前怡寶的市場規模愈來愈接近農夫山泉，這對其帶來了很大壓力。農夫山泉推出低價純水的主要目的或是為了「阻擊」怡寶。意見又指，怡寶的經銷商利潤空間更大，農夫山泉推出低價純淨水或能促進怡寶的純淨水跟隨降價，進而壓低怡寶經銷商的利潤空間。

 

撰文：經濟通市場組

 

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