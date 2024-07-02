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《午市前瞻》港股短線仍有沽壓 內房巨大存量需時消化 前景黯淡

02/07/2024

　　恒生指數半日報17819，升100點或0.6%，主板成交逾686億元。恒生中國企業指數報6392，升60點或1%。恒生科技指數報3549，跌5點或0.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及阿里(09988)；騰訊報368.8元，跌3.6元或1%，成交56.14億元；建行報5.88元，升0.11元或1.9%，成交21.92億元；阿里報70.85元，升0.35元或0.5%，成交19.26億元。國指三大成交股份依次為騰訊、建行及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報111.5元，升0.4元或0.4%，成交16.18億元。

 

《午市前瞻》

 (網上圖片)


張智威：半年結後資金回流，惟短期仍有沽壓



　　港股下半年首個交易日開門紅，半日大市成交已接近700億元，但恒指曾升逾250點後回吐，最終半日僅升100點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股半年結過後，市場憧憬銀根轉為寬鬆，傳統上亦有「七翻身」加持，故今早資金表現明顯轉趨活躍。但大市半日已由高位回落，張智威解釋指目前恒指牛證比例仍然佔多，預計短線大市沽壓仍偏重。

 

《午市前瞻》

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　他表示，現時市場仍然觀望三中全會消息，預計此前市況維持觀望，恒指7月有可能會先跌後升，下方較大支持位於17300。



龍湖大手還債利好，惟銷售仍向淡



　　港股今早全面回升，中特估、汽車股及內房股等板塊普遍報升，其中龍湖(00960)過去周末償還多筆債項，包括回購兩筆美元債及一筆抵押擔保證券，合計償還總額超過70億元人民幣，帶動股價今早最多升超過8%。龍湖半日升5.4%，報11.3元。


　　張智威指龍湖償債而且大手筆對股份屬正面消息，但只能短線利好，始終內地樓市前景仍然黯淡，住屋需求持續下跌，預計目前的存量房以及未開發用地需要幾年時間才能逐步消化，整體內房增長空間都都會有壓力，不建議現時沾手內房。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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